İşte Falcon Heavy'nin ilk test anlarından muhteşem görüntüler

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, yeni nesil devasa roketi Falcon Heavy'yi ilk kez ateşledi. Önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi beklenen ilk uçuşu için artık son günlerini sayan dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, bu tarihi deneme uçuşu öncesinde bugün ilk kez test edildi. Elon Musk da bu test anlarına ait muhteşem görüntüleri resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.
Kennedy Uzay Merkezi'nde Çarşamba günü yerel saatle 12.30'da gerçekleşen denemede Falcon Heavy'nin 27 roket motoru aynı anda eteşlendi. Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamalarda denemenin tam bir başarıyla sonlandığını söyleyen Musk,"Falcon Heavy'nin bu sabahki ateşlemesi çok iyi geçti. Roket bir hafta gibi bir zaman içerisinde fırlatılacak." ifadelerine yer verdi.
Musk fırlatılış tarihi için net bir gün vermemiş olsa da kalkışın Şubat ayının ilk günlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Hatırlayacağınız üzere SpaceX, geçtiğimiz Aralık ayında yapılan açıklamalarda Falcon Heavy'nin Ocak ayı içerisinde fırlatılacağını söylemişti. Ancak ABD hükümetinin kapanması ve bazı küçük aksaklıklar kalkışın Şubat ayının ilk günlerine kalmasına neden oldu.
Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde ilk kez havalanacak olan Falcon Heavy, bildiğiniz gibi bu kalkış denemesinde Elon Musk'ın kendi Tesla Roadster aracını da Mars'a taşıyacak.
Falcon Heavy hold-down firing this morning was good. Generated quite a thunderhead of steam. Launching in a week or so. pic.twitter.com/npaqatbNir— Elon Musk (@elonmusk) 24 Ocak 2018
Kennedy Uzay Merkezi'nde Çarşamba günü yerel saatle 12.30'da gerçekleşen denemede Falcon Heavy'nin 27 roket motoru aynı anda eteşlendi. Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamalarda denemenin tam bir başarıyla sonlandığını söyleyen Musk,"Falcon Heavy'nin bu sabahki ateşlemesi çok iyi geçti. Roket bir hafta gibi bir zaman içerisinde fırlatılacak." ifadelerine yer verdi.
Musk fırlatılış tarihi için net bir gün vermemiş olsa da kalkışın Şubat ayının ilk günlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Hatırlayacağınız üzere SpaceX, geçtiğimiz Aralık ayında yapılan açıklamalarda Falcon Heavy'nin Ocak ayı içerisinde fırlatılacağını söylemişti. Ancak ABD hükümetinin kapanması ve bazı küçük aksaklıklar kalkışın Şubat ayının ilk günlerine kalmasına neden oldu.
Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde ilk kez havalanacak olan Falcon Heavy, bildiğiniz gibi bu kalkış denemesinde Elon Musk'ın kendi Tesla Roadster aracını da Mars'a taşıyacak.
Ateşleme anlarının videosu:
En yakın rakibinden iki kat daha güçlü
Tam 27 tane Merlin motorun güç verdiği (Falcon 9'da bu sayı dokuzdu) devasa roket 70 metre uzunluk ve 12.2 metre genişlik gibi inanılmaz boyutlara sahip. Önümüzdeki ay itibariyle dünyanın aktif en güçlü roketi olma ünvanını elde edecek olan Falcon Heavy, ayrıca günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den de tam 2 kat daha fazla itici kuvvete sahip.
SpaceX'in bu yeni nesil devasa roketi, şirketin Mars ve Ay'a düzenleyeceği derin uzay görevleri için de çok büyük bir öneme sahip olacak. Falcon Heavy, alçak Dünya yörüngesine 54.400, yer eşzamanlı yörüngeye 22.200 ve son olarak Kızıl Gezegen'e ise 13.600 kilogram yük taşıyabiliyor.
İlk kez 2011 yılında tanıtımı yapılan Falcon Heavy birbiri ardına gelen birçok ertelemenin ardından nihayet önümüzdeki haftalar içerisinde ilk kez havalanacak. SpaceX kurucusu Elon Musk ise yeni roketinin bu ilk denemesinden çok da bir başarı beklemiyor. Musk, Daha önce yaptığı açıklamalarda roketin zaten yüksek ihtimalle patlayacağını söylemiş ve bu nedenle bu ilk uçuş sırasında "hayal edebilecekleri en saçma şeyi" yapmak istediklerini ifade etmişti. Bakalım Musk'ın kızıl renkli Roadster'ı Kızıl Gezegen'e ulaşmayı başarabilecek mi.
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