İşte Falcon Heavy'nin ilk test anlarından muhteşem görüntüler

Falcon Heavy hold-down firing this morning was good. Generated quite a thunderhead of steam. Launching in a week or so. pic.twitter.com/npaqatbNir — Elon Musk (@elonmusk) 24 Ocak 2018

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, yeni nesil devasa roketi Falcon Heavy'yi ilk kez ateşledi. Önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi beklenen ilk uçuşu için artık son günlerini sayan dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, bu tarihi deneme uçuşu öncesinde bugün ilk kez test edildi. Elon Musk da bu test anlarına ait muhteşem görüntüleri resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.Kennedy Uzay Merkezi'nde Çarşamba günü yerel saatle 12.30'da gerçekleşen denemede Falcon Heavy'nin 27 roket motoru aynı anda eteşlendi. Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamalarda denemenin tam bir başarıyla sonlandığını söyleyen Musk,"Falcon Heavy'nin bu sabahki ateşlemesi çok iyi geçti. Roket bir hafta gibi bir zaman içerisinde fırlatılacak." ifadelerine yer verdi.Musk fırlatılış tarihi için net bir gün vermemiş olsa da kalkışın Şubat ayının ilk günlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Hatırlayacağınız üzere SpaceX, geçtiğimiz Aralık ayında yapılan açıklamalarda Falcon Heavy'nin Ocak ayı içerisinde fırlatılacağını söylemişti. Ancak ABD hükümetinin kapanması ve bazı küçük aksaklıklar kalkışın Şubat ayının ilk günlerine kalmasına neden oldu.Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde ilk kez havalanacak olan Falcon Heavy, bildiğiniz gibi bu kalkış denemesinde Elon Musk'ın kendi Tesla Roadster aracını da Mars'a taşıyacak.