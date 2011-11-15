Dünyanın en büyük Honeycomb tableti Türklerden

Android işletim sistemi Ice Cream Sandwich sürümünün rüzgarı akıllı telefon ve tablet piyasasını kaplamışken ülkemizde dünyanın en büyük Honeycomb tablet prototipi görücüye çıktı. Hali hazırda Google TV gibi setlerle veya tabletlerin HDMI çıkışlarıyla dev ekranlara Honeycomb sürümü aktarılabiliyor ancak bu ekran dokunmatik desteği de sunuyor.





İstanbul kaynaklı Ardic firması geliştiricileri tarafından oluşturulan tablet 65 inç boyutundaki LCD ekran iki adet dokunmatik sensörünü de içerisinde barındırıyor. İleride 4 adet sensör eklenerek çoklu dokunmatiği desteklemesi sağlanacak. Videodan tam anlaşılamasa da dev ekranın bağlı olduğu dock ünitesine piyasadaki standart 10 inçlik bir Honeycomb tablet oturtuluyor ve görüntü aktarımı bu şekilde sağlanıyor.





Tablet 1GHz hızında NVIDIA Tegra 2 çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 16GB dahili bellek, ön / arka kamera, HDMI, USB, WiFi ve 3G özelliği sunuyor. Dock ünitesi ise HDMI ve dokunmatik algılama için USB girişine sahip. 65 inçlik tablet 1080p çözünürlükte görüntü verebiliyor. Tablet ile ekran arasındaki asıl iletişim bu dock ile sağlanıyor.





Ekranın kontrolü son derece akıcı. Ardic ileride akıllı telefonlardan görüntüyü daha küçük ekranlara aktarmak istediğini belirtiyor.





Dev ekranların hedefi eğitim kurumlarında kullanılan akıllı tahtalara alternatif düşük bütçeli cihazlar olabilmek. Finansman desteği için pek çok kurum ve firma ile görüşmelere başlanmış durumda. Eğitim sistemimizin tamamen teknolojik altyapıya geçirilmesi hazırlıklarının başladığı şu günlerde alternatif projelerin geliştiricilerimiz tarafından üretilmesi gerçekten gurur verici.





