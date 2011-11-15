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Dünyanın en büyük Honeycomb tableti Türklerden

7 yıl
10b
1
44
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sistemi Ice Cream Sandwich sürümünün rüzgarı akıllı telefon ve tablet piyasasını kaplamışken ülkemizde dünyanın en büyük Honeycomb tablet prototipi görücüye çıktı. Hali hazırda Google TV gibi setlerle veya tabletlerin HDMI çıkışlarıyla dev ekranlara Honeycomb sürümü aktarılabiliyor ancak bu ekran dokunmatik desteği de sunuyor.

İstanbul kaynaklı Ardic firması geliştiricileri tarafından oluşturulan tablet 65 inç boyutundaki LCD ekran iki adet dokunmatik sensörünü de içerisinde barındırıyor. İleride 4 adet sensör eklenerek çoklu dokunmatiği desteklemesi sağlanacak. Videodan tam anlaşılamasa da dev ekranın bağlı olduğu dock ünitesine piyasadaki standart 10 inçlik bir Honeycomb tablet oturtuluyor ve görüntü aktarımı bu şekilde sağlanıyor.

Tablet 1GHz hızında NVIDIA Tegra 2 çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 16GB dahili bellek, ön / arka kamera, HDMI, USB, WiFi ve 3G özelliği sunuyor. Dock ünitesi ise HDMI ve dokunmatik algılama için USB girişine sahip. 65 inçlik tablet 1080p çözünürlükte görüntü verebiliyor. Tablet ile ekran arasındaki asıl iletişim bu dock ile sağlanıyor.

Ekranın kontrolü son derece akıcı. Ardic ileride akıllı telefonlardan görüntüyü daha küçük ekranlara aktarmak istediğini belirtiyor.

Dev ekranların hedefi eğitim kurumlarında kullanılan akıllı tahtalara alternatif düşük bütçeli cihazlar olabilmek. Finansman desteği için pek çok kurum ve firma ile görüşmelere başlanmış durumda. Eğitim sistemimizin tamamen teknolojik altyapıya geçirilmesi hazırlıklarının başladığı şu günlerde alternatif projelerin geliştiricilerimiz tarafından üretilmesi gerçekten gurur verici. 
 


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ishguzar 7 yıl en beğenilen
Bu yoruma bazılarınız kızacaktır ama yapılması gerekli bir yorum bence.
Burada tek yapılan 65 inch bir televizyonun kasası sökülmüş, dokunmatik panel monte edilmiş ve herhangi bir Docking Station'ı bulunan bir Android tablet (çok büyük ihtimalle Malata Zpad) televizyona haberde de belirtildiği üzere usb ve hdmi ile bağlanmış. Bunda haberlik birşey olduğunu sanmıyorum. Eğer bu ekranın kasasının içerisine işlemcisi, belleği vs... parçaları monte edilseydi ve android ile çalıştırılsaydı o zaman evet "biz dünyanın ilk 65" android tabletini yaptık" denilebilirdi. Ama burada öyle birşey yok. Bence oldukça gereksiz bir haber.
Bu yoruma bazılarınız kızacaktır ama yapılması gerekli bir yorum bence.Burada tek yapılan 65 inch bir televizyonun kasası sökülmüş, dokunmatik panel monte e...
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umutarslan.com 7 yıl
türkler tam olarak nerde?
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atillagoguslu 7 yıl
Türk herhalde kamerayı tutuyor.
1 Yanıt Yanıtla +8
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acbold 7 yıl
Malzeme toplamayanı dövüyorlar zaten,biz eksik kalmayalım.aman yeni birşeyler geliştirmeyelim,sonra nolur nolmaz biraz ileri gideriz diğer ülkerden...(BAN!)
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cgdincer 7 yıl
ne var bunda diyenler hadi yapsın göreyim. Yapmasına gerek yok sadece dokunmatik sisteminin nasıl çalıştığını tabletin yorumlayabilmesi için neler yapılması gerektiğini anlatabilsin yeter. Evet yapılan iş çok büyük değil ama daha 1 satır kod yazmayı bilmeyen bebeler böyle yorumlar yapmasın. Hadi gınayt onlayn sizi bekler en iyi bildiğinize devam edin.
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daywallker 7 yıl
herkez nano teklojiye gider biz daha büyüğü için uğraşıyoruz hep demişimdir içimden, cem yılmazın espirisi gibi bizde zenci takıntısı var. banamı lennn diye daha büyüüüünü yapıyoruz. :D:D
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TearsForFears 7 yıl
glos7777 ' 65 inç tablet yok ortada.Tableti rv ye bağlamışlar.Gereksiz , pahalı.
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glos7777 7 yıl TearsForFears
LawLess437

glos7777 ' 65 inç tablet yok ortada.Tableti rv ye bağlamışlar.Gereksiz , pahalı.

yani belirtmek istediğim haberi başka yerde öğrenmemdi :)
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glos7777 7 yıl
Ya Türkiyeden Firma 65 inch Tablet Yapıyo ve ben bunu Dün Akşam Engadget'ta öğreniyorum.. ve anca 1 gün sonra da Türkiye de ki haber sitelerinde Yer Alıyor..İlginç..
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RaptorFX 7 yıl
Eğitimde teknoloji lafına hastayım. Arkadaş sen gel bizim kanarya mahallesindeki veletlere bu cihazları ver bakalım. Taş çatlasın 10 dakika sağ kalır. Adam derste canı sıkılıyo dış duvarı deliyor. Kapının demir çerçevisini oyuyor. Yahu bildiğin dış çerçevesiyle kapı yere kapaklandı. Sınıfa dışardan rüzgar giriyor ama pencereden değil veletlerin özenle açtığı delikten. Tuvaletteki mermer lavaboları kırmayı başarmışlar. Okulun dört bir yanında terör örgütünün ismi ve propagandası. Sen ilk önce buna bir dur de sonra gelip dokunmatik ekranlardan, tablet pcleri öğrencilere dağıtmaktan söz et. Bunları ver kanaryalı gençliğe sırf ders yapmamak için o gün kırar. Akıllı olanı daha okul çıkışı satar... Biz nelerle uğraşalım, pollyanna nelerle uğraşsın...
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kudretozbay 7 yıl RaptorFX
RaptorFX

Eğitimde teknoloji lafına hastayım. Arkadaş sen gel bizim kanarya mahallesindeki veletlere bu cihazları ver bakalım. Taş çatlasın 10 dakika sağ kalır. Adam derste canı sıkılıyo dış duvarı deliyor. Kapının demir çerçevisini oyuyor. Yahu bildiğin dış çerçevesiyle kapı yere kapaklandı. Sınıfa dışardan rüzgar giriyor ama pencereden değil veletlerin özenle açtığı delikten. Tuvaletteki mermer lavaboları kırmayı başarmışlar. Okulun dört bir yanında terör örgütünün ismi ve propagandası. Sen ilk önce buna bir dur de sonra gelip dokunmatik ekranlardan, tablet pcleri öğrencilere dağıtmaktan söz et. Bunları ver kanaryalı gençliğe sırf ders yapmamak için o gün kırar. Akıllı olanı daha okul çıkışı satar... Biz nelerle uğraşalım, pollyanna nelerle uğraşsın...

hocam sana elımden gelenkadar artı vermek ıstıyorum ama elımden bır tane gelıyor
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FOREVERFORYOU 7 yıl
Okullarda bu kadar teknolojik aletlere gerek yok, Almanya da bilmem İngiltere de kara tahta kullanılıyor. Bunlarla eğitimde ilerleme sağlayamazsınız gibi cümleler bir eğitimci olarak bana çok saçma geliyor. Bu şekilde en uygun fiyatlı dokunmatik ekranlar ve diğer donanımlarla birlikte her dersin her konusuyla ilgili bu donanımlarla birlikte kullanılacak yazılımlar , animasyonlar, görseller v.s. geliştirilmesi ve kullanılması gerekir. Öğrencilerin de bu tip cihazlara, yazılımlara aşina olması gerekir ki eğitim de ileri adım atabilelim. Almanya İngiltere hangi konuda ne yapıyor ve ne derece başarılı oluyor, bunlar bizim için tabi ki önemli ve göz önünde bulundurulması gereken konular. "Almanya böyle bişeye gerek duymamış biz niye gerek duyalım ki" mantığı da çok yanlış. Ayrıca sınıfa dokunmatik panel takılınca kara tahtayı da söküp atmazlar merak etmeyin.
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umtyilmz 7 yıl
zaytung?
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Klack 7 yıl umtyilmz
umtyilmz

zaytung?

güzeldi başkan
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Silver Eagle 7 yıl
Türk zekâsı Detected!
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Besiktask34 7 yıl
biz yaptıkmı en büyüğünü yaparız
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DH Misafiri 7 yıl
haber engadget'dan tercüme. bari türkler gibi 3. çoğul şahıs yerine ülkemizde filan denseydi. DH kötü tercümeli 2.el haber vermekten daha iyisini yapabilir
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