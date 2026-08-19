Xiaomi stand olabilen yeni kablosuz hoparlörünü tanıttı

Xiaomi Bluetooth Speaker Magnetic Version
Xiaomi Bluetooth Speaker Magnetic Version modeli 3W gücünde 1.5 inçlik tam mesafe sürücüler barındırırken iki tanesi ile stereo ses elde etmenizi sağlıyor. Firma 10 taneye kadar hoparlörü birbirine bağlayabileceğinizi belirtmiş.
Bluetooth 6.0 ile bağlantı kuran hoparlör IP67 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. 650mAh batarya USB Tip-C üzerinden şarj olabiliyor. Özel sensör sayesinde telefona tutturduğunuz anda hoparlör aktif konuma geliyor.
Cihazın uç kısmında yer alan demir halka bir stand olarak görev yapıyor. Yapışkan kısımda yer alan halka aydınlatma ise mavi, pembe ve mor renkler arasında müziğin uyumuna göre geçiş yapabiliyor. Xiaomi Bluetooth Speaker Magnetic Version modeli 30$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: