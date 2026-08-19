Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bitcoin fiyatı 69 bin dolara fırladı, 1 milyar dolar tasfiye oldu

    Trump ve ekibinin iki yıldır manipülasyonla gün yüzü göstermediği Bitcoin bugün kısmen de olsa yatırımcısına umut verdi. Dakikalar içerisinde 69 bin doları gördü.

    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    ABD-İran geriliminin başladığı geçen yıldan bu yana bir türlü belini doğrultamayan Bitcoin, 58 bin dolar seviyelerine kadar inerek yatırımcısını tedirgin etmişti. Dibi buldu bu bulmadı mı tartışmalarının gölgesinde bugün beklenmedik bir yükseliş yaşandı.

    Bitcoin 69 bin doları geçti

    Tam da Donald Trump’ın İran ile bir ateşkes sürecine girmeyeceğini açıklaması ve ABD endekslerinin değer kaybetmeye başladığı saatte Bitcoin sürpriz bir yükselişe başladı. 64 bin dolar seviyesinden dakikalar içerisinde 69500$ seviyelerini gördü ve sonrasında 68500$ seviyelerine çekildi.

    Bitcoin işlemlerinde hacim dakikalar içerisinde yüzde 35 artarak 30 milyar dolara yükselirken muhtemel düşüş için bekleyen 1.1 milyar dolarlık kısa pozisyonlar da tasfiye edildi. Kısaca hem yükseliş bekleyenler hem de borsalar açısından bereketli bir gün oldu.

    Yükselişi tetikleyen ise ABD Hazine Bakanlığı’nın uzun vadeli tahvil geri alımlarını 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkarması oldu. Kısaca kendi borcuna talip olarak piyasaya likidite akışı sağlama kararı alması riskli varlıkları hareketlendirdi.

    Şimdi en önemli soru yükselişin kalıcı olup olmayacağı. Bu seviyelerde günlük ve haftalık kapanışlar yükselişi kalıcı hale getirebilir. 65 bin dolar altında kapanışlar ise yeni bir düşüş dalgasını başlatabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli dev uçak X1 ilk kez havalandı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cam filmi nasıl çekilir ramada resort akbük yorum vestel çamaşır makinesi suyu boşaltıyor sıkma yapmıyor samsun yol tarifi navigasyon trafik cezası görüntü kaydı nereden bakılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26
    Samsung Galaxy S26
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    TI14N37-370412F
    TI14N37-370412F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum