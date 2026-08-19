Bitcoin fiyatı 69 bin dolara fırladı, 1 milyar dolar tasfiye oldu

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Tam Boyutta Gör ABD-İran geriliminin başladığı geçen yıldan bu yana bir türlü belini doğrultamayan Bitcoin, 58 bin dolar seviyelerine kadar inerek yatırımcısını tedirgin etmişti. Dibi buldu bu bulmadı mı tartışmalarının gölgesinde bugün beklenmedik bir yükseliş yaşandı.

Bitcoin 69 bin doları geçti

Tam da Donald Trump’ın İran ile bir ateşkes sürecine girmeyeceğini açıklaması ve ABD endekslerinin değer kaybetmeye başladığı saatte Bitcoin sürpriz bir yükselişe başladı. 64 bin dolar seviyesinden dakikalar içerisinde 69500$ seviyelerini gördü ve sonrasında 68500$ seviyelerine çekildi.

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Bitcoin işlemlerinde hacim dakikalar içerisinde yüzde 35 artarak 30 milyar dolara yükselirken muhtemel düşüş için bekleyen 1.1 milyar dolarlık kısa pozisyonlar da tasfiye edildi. Kısaca hem yükseliş bekleyenler hem de borsalar açısından bereketli bir gün oldu.

Yükselişi tetikleyen ise ABD Hazine Bakanlığı’nın uzun vadeli tahvil geri alımlarını 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkarması oldu. Kısaca kendi borcuna talip olarak piyasaya likidite akışı sağlama kararı alması riskli varlıkları hareketlendirdi.

Şimdi en önemli soru yükselişin kalıcı olup olmayacağı. Bu seviyelerde günlük ve haftalık kapanışlar yükselişi kalıcı hale getirebilir. 65 bin dolar altında kapanışlar ise yeni bir düşüş dalgasını başlatabilir.

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