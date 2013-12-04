Dünyanın en büyük gemisi suya indirildi

Dünyaca tanınan Shell firması için Güney Kore'de bulunan Samsung Heavy Industries limanında üretilen ve dünyanın en büyüğü olma unvanını kazanan doğal gaz gemisi, ilk kez suya indirildi.

Yapımı Güney Kore'de devam eden gemi, toplam 488 metre uzunluğa ve 74 metre genişliğe sahip. Bu boyutlarıyla meşhur Empire State binasından bile büyük olan gemi, tamamlandığı zaman bugüne kadar inşa edilmiş en büyük yüzen tesis olarak kayıtlara geçecek. Ağırlık tarafında ise 600,00 ton olduğu açıklanan gemi, tam olarak faaliyete geçtiği zaman yılda 3.6 milyon ton LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz) üretebilecek. 175 olimpik havuza eşit oranda depolama alanı sunabildiği söylenen devasa araç, kategori 5 siklonlara dayanabilecek şekilde tasarlanmış. 2017 yılında tamamlanıp gaz üretmeye başlayacağı beklenen gemi, Batı Avustralya merkezli olarak ortalama 25 yıl hizmet verecek ve büyük bir alan içerisinde görevine devam edecek.

Bu devasa deniz aracı hakkında hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://gizmodo.com/the-biggest-ship-in-the-world-has-floated-for-the-first-1476394566/1476437049/@jesusdiaz