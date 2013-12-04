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Dünyanın en büyük gemisi suya indirildi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük gemisi suya indirildi
Dünyanın en büyük gemisi suya indirildi
Dünyaca tanınan Shell firması için Güney Kore'de bulunan Samsung Heavy Industries limanında üretilen ve dünyanın en büyüğü olma unvanını kazanan doğal gaz gemisi, ilk kez suya indirildi.
Yapımı Güney Kore'de devam eden gemi, toplam 488 metre uzunluğa ve 74 metre genişliğe sahip. Bu boyutlarıyla meşhur Empire State binasından bile büyük olan gemi, tamamlandığı zaman bugüne kadar inşa edilmiş en büyük yüzen tesis olarak kayıtlara geçecek. Ağırlık tarafında ise 600,00 ton olduğu açıklanan gemi, tam olarak faaliyete geçtiği zaman yılda 3.6 milyon ton LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz) üretebilecek. 175 olimpik havuza eşit oranda depolama alanı sunabildiği söylenen devasa araç, kategori 5 siklonlara dayanabilecek şekilde tasarlanmış. 2017 yılında tamamlanıp gaz üretmeye başlayacağı beklenen gemi, Batı Avustralya merkezli olarak ortalama 25 yıl hizmet verecek ve büyük bir alan içerisinde görevine devam edecek.
Bu devasa deniz aracı hakkında hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. 


http://gizmodo.com/the-biggest-ship-in-the-world-has-floated-for-the-first-1476394566/1476437049/@jesusdiaz Yorum Yaz
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procaptain 6 yıl en beğenilen
Kendi motorlarıyla ilerleyemediği için bu bir gemi(deniz aracı yada tesis de) değil (offshore) açık deniz doğal gaz platformu FLNG (floating liquefied natural gas facility) diye geçiyor.
Bir Doğalgaz yatağına yerleştirilip yataktaki ürün bitene kadar orada sabit kalıyorlar. Avustralya'nın 200 km açığındaki bir yatağa yerleştirilecek.
Ayrıca İlk kez olayı saçma olmuş gemiler/platformlar zaten 1 kez suya indirilir.
shell.com/...

Not: Mesleğimle ilgili olduğu için ve daha profesyonel terimler kullanılması gerektiği için düzeltmeleri yazdım.
Kendi motorlarıyla ilerleyemediği için bu bir gemi(deniz aracı yada tesis de) değil (offshore) açık deniz doğal gaz platformu FLNG (floating liquefied natural ...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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fatihcanery 6 yıl
samsung nesin sen böyle ya,gercekten bayılıyorum adamlar her alanda bir numara olma yolunda gidiyor.işlemciden tut tankere buzdolabı aklınıza ne geliyorsa yapıyorlar ve hakkını veriyorlar.bir tarım kooperatifi olarak kurulan bir şirketi bu hale getiren adamı merak ediyorum.Bizim ülkemizde de konya şeker bu yolda gidiyor şu anda gıda sektöründe yaygınlaşıyorlar inşallah ilerde bu tür işlere de girerler...
samsung nesin sen böyle ya,gercekten bayılıyorum adamlar her alanda bir numara olma yolunda gidiyor.işlemciden tut tankere buzdolabı aklınıza ne geliyorsa yapıy...
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6 Yanıt Yanıtla +30
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Brky 6 yıl
Plastik olmaması şaşırttı :D
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Nokia Specialist 6 yıl
Metal görünümlü plastiktir o.
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TRSOF 6 yıl
Gemi plastik mi
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Public_Enemy 6 yıl
1980'lerde dünyada demir perdenin yıkılması ile beraber gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere bir sermaye akışı oldu, Türkiye buradan gelen parayı otoyol vs.. altyapı yatırımlarına ve ağırlıklı olarak GAP projesine aktarırken, o yıllarda gelir seviyesi bizden daha düşük olan G.Kore elektronik vs.. sektörlerine yatırım yaptı, şimdi sene olmuş 2013 biz hala yaptığımız yatırımın karşılığında GAP'ta patates soğan yetiştiricez de satıcaz diye beklerken adamların geldiği nokta ortada...
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brkpskl 6 yıl
gaz üreticek mi ? Taşıyacak mı ?
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Erasmus78 6 yıl
1000m lik gemi yapmak teknik ve teknolojik olarak şu an mümkün müdür bilmiyorum. Ama yapılsa dahi karşılaşacağı en büyük sorun yanaşacak liman bulamayacak olmasıdır muhtemelen. :D
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darkaura 6 yıl Erasmus78
Erasmus78
1000m lik gemi yapmak teknik ve teknolojik olarak şu an mümkün müdür bilmiyorum. Ama yapılsa dahi karşılaşacağı en büyük sorun yanaşacak liman bulamayacak olmasıdır muhtemelen. :D

Olayin teknik boyutunu bende bilmiyorum ama su anki en buyuk engel ekonomi. Daha 90larda emekli olan devlerin yerine yenisini koyamiyorlar. O zamanlar 400-450metre tankerler varmis. Simdi denkleri yok.
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ensar_cakmak 6 yıl
Heycan verici
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seven44 6 yıl
Samsung yapmış yapacagını
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Fx_57,5 6 yıl
samsung gibi bir firmamız olsa türkiyeye yeter
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by__metallica 6 yıl
Kitkat ne zaman gelecekmis buna? ^^
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Fear of the Dark 6 yıl
Adamlar poseidon yapmış.
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darkaura 6 yıl
bir guney koreye bakiyorum, ufacik ulke inanilmaz isler basariyor, agzim acik seyrediyorum. dunyanin en ileri ve en zengin uluslarindan biri haline gelmisler. birde kardesleri kuzey koreye bakiyorum, halkinin karnini doyurmakdan aciz, 90larda 1milyon kisinin aclikdan oldugu tahmin ediliyor, adamlarin tum ekonomisi bizim otoyol kopru insasina ayirdigimiz butce kadar bile etmiyor. arada akillara zarar bir fark ve tezat var.
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santhora 6 yıl darkaura
darkaura

bir guney koreye bakiyorum, ufacik ulke inanilmaz isler basariyor, agzim acik seyrediyorum. dunyanin en ileri ve en zengin uluslarindan biri haline gelmisler. birde kardesleri kuzey koreye bakiyorum, halkinin karnini doyurmakdan aciz, 90larda 1milyon kisinin aclikdan oldugu tahmin ediliyor, adamlarin tum ekonomisi bizim otoyol kopru insasina ayirdigimiz butce kadar bile etmiyor. arada akillara zarar bir fark ve tezat var.

Bir tarafta Kıbrıs Rum kesimini, diğer tarafta ise Türkiye dahil hiçbir yerden destek alamayan bir Kuzey Kıbrıs düşün. Yada İsrail karşısındaki Filistini hayal et. Belki o zaman Güney Kore'nin nasıl bu kadar geliştiğini, Kuzey'in ise neden bu kadar dışa kapalı olduğunu ve neden yavaş ilerlediğini anlarsın. Gerçi o olanaklarla bence mükemmel iş yapıyorlar orası ayrı...
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