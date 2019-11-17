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    Dünyanın en büyük tokamak füzyon reaktörüne ev sahipliği yapacak binanın inşaatı tamamlandı

    Yapımı dokuz yıl süren Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör (ITER) Tokamak Binası nihayet tamamlandı. Bina, dünyanın en büyük tokamak nükleer füzyon reaktörüne ev sahipliği yapacak.
    5 gün
    5,2b
    1
    21
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Dünyanın en büyük tokamak füzyon reaktörüne ev sahipliği yapacak binanın inşaatı tamamlandı
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    Tarihin en kapsamlı ve iddialı enerji deneylerinden birine ev sahipliği yapacak binanın inşaatı nihayet tamamlandı. Yapımı dokuz yıl süren Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör (ITER) Tokamak Binası isimli yapı Fransa’da bulunuyor ve 73 metre yüksekliğe sahip.

    İlk olarak 1960’lı yıllarda Sovyetler Birliği tarafından icat edilen Tokamak reaktörleri, şimdiye kadar yapılmış en başarılı manyetik muhafaza sistemi olarak biliniyor ve gelecekte yapılacak füzyon reaktörleri için bir temel oluşturacağına inanılıyor. Uygun manyetik alan altında kararlı, yüksek yoğunluk ve sıcaklığa sahip plazma oluşturabilen; füzyon çalışmalarında sıkça kullanılan araçlar olan bu reaktörler, simit benzeri şekilleriyle hidrojen atomlarından oluşan dairesel plazma akışlarına ev sahipliği yapıyor. Süperiletken mıknatıslar sayesinde sıkıştırılan bu atomların birleşerek devasa boyutlarda enerji ortaya çıkarması sağlanıyor.

    İklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha da sert biçimde hissettiğimiz bir süreçte, füzyon enerjisi elde etme etmek için kullandığımız bu makinelerin başarılı olmaları insanlık ve dünyamız için büyük önem arz ediyor. Karbon dioksit salınımı olmaksızın Güneş’in merkezindeki şartları oluşturabilmeye ve temiz enerji elde etmeye yarayan Tokamak reaktörleri, ITER projesi ile çok daha kapsamlı araştırmalara önderlik edecek.

     35 ülkeden binlerce bilim insanı ve mühendisi bir araya getiren ITER projesi, günümüzdeki en büyük tokamaktan 10 kat daha kalın plazma akışına sahip olacak. ITER ekibi sahip oldukları tokamak sayesinde 500 MW güç elde etmeyi umuyor. Bugüne kadar bir tokamakın verdiği en yüksek gücün 1997 yılında İngiltere’deki Joint European Torus’un elde ettiği 16MW’lık güç olduğu göz önünde bulundurulursa ITER ekibinin hedefinin kapsamı bir kez daha ortaya çıkıyor.

    Bina inşaatının artık tamamlanmasından sonra bilim insanlarını bekleyen bir sonraki süreç ise reaktörü oluşturacak milyonlarca parçanın bir araya getirilmesi olarak görünüyor. Mühendislerince yaklaşık beş yıl sürede montajı yapılacak reaktördeki ilk plazmanın 2025 yılında elde edilmesi planlanıyor.

    Çine ait Deneysel Gelişmiş Süperiletken Tokamak 2016 yılında elde ettiği plazmayı 102 saniyelik rekor sürede muhafaza etmiş ve geçtiğimiz yıl içinde ise plazma çekirdeğinde 100 milyon santigrat derecelik elektron sıcaklığına ulaşmıştı.



    https://newatlas.com/energy/worlds-largest-tokamak-fusion-reactor-iter-building/ Yorum Yaz
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    shimoda 5 gün en beğenilen
    Ne gerek var bunlara? O arsaya iki blok kılıksız rezidans yanına da bir avm yapıp satmak kendiniz, akrabalarınız, ülkeniz ve insanlık adına daha kazançlı olmaz mıydı?
    Ne gerek var bunlara? O arsaya iki blok kılıksız rezidans yanına da bir avm yapıp satmak kendiniz, akrabalarınız, ülkeniz ve insanlık adına daha kazançlı olmaz...
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    1 Yanıt Yanıtla +28
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    yek612 5 gün shimoda
    Boş yapma böyle bir şey Türkiye de yapılacak olsaydı Nukleer enerji ve füzyonu zararlı diye ağlayanlar ilk siz olurdunuz.
    Yanıtla +17
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    shimoda 5 gün
    "Boş yapma": İşte bizde bu reaktörleri tasarlayacak ve üretecek zeka pırıltılarının yaratıcı tanımları. Ne anlamlı, ne derin.

    Bugüne kadar tezek ve gübre harici bişey üretememiş bünyenize rahatsızlık verdik sanırım. Hem siz neden bu kadar gerildiniz kuzum?!
    "Boş yapma": İşte bizde bu reaktörleri tasarlayacak ve üretecek zeka pırıltılarının yaratıcı tanımları. Ne anlamlı, ne derin. Bugüne kadar tezek ve g...
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    Yanıtla +13
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    1 Avatar
    DH Misafiri 2 gün
    ne kuzusu sen tanimadigin adamlara böyle mi hitab ediyorsun üstelik gübre üretmek de bir seydir
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    Bloodin 4 gün
    İnsanın "soğuk savaş keşke devam etse" diyesi geliyor, uzay ve enerji teknolojilerinde en hızlı ve güzel gelişmeler o dönemde yaşanmış...
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    cabriyo 4 gün
    afrikadaki 49 ülkeyi sömür, sonra bilime o parayı harca. kim yong gözümde daha masum. en azından nükleere harcadığı parayı bulmak için afrikalı öldürmedi.
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    Eeltorm 5 gün
    Füzyon sarar.
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    shimoda 5 gün
    "Boş yapma": İşte bizde bu reaktörleri tasarlayacak ve üretecek zeka pırıltılarının yaratıcı tanımları. Ne anlamlı, ne derin.

    Bugüne kadar tezek ve gübre harici bişey üretememiş bünyenize rahatsızlık verdik sanırım. Hem siz neden bu kadar gerildiniz kuzum?!
    Yanıtla +13
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    Stanislas Xavier 5 gün
    Böyle fantastik yorumları olan bir haber uzun zamandır görmemiştim. Teşekkürler.
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    TalihsizSerüvenci 5 gün yeni yorumcu
    Füzyon enerjisi hiç bir şekilde yapılamayacak çünkü pek fazla vaktimiz kalmadı. Bir şekilde hazırda olan reaktör güneşi kullanmak daha verimli olurdu. Çünkü bu yapılan reaktörleri ısıtmak için harcanan enerji şuan bile 100 katının üzerinde. Yani 1 birim enerji için 100 birim enerji tüketiliyor. Bu reaktörlerin amacı farklı gibi geliyor bana. Çünkü yapılan çalışma çok saçma ve dünyaya fayda yerine daha çok zarar sağlıyor. Tamam diyelim füzyon temiz enerji sağlıyor ama onu başlatabilmek için testte yaptıkları enerji dünyaya zararı olan enerji tarafından karşılanıyor. Hiç kimse neden bu şekilde düşünmüyor?
    Baktığınız zaman güneş paneli bile daha mantıklı. Ayrıca bir şekilde uzayda istasyon kurarak orada güneş panelleri vs. ile üretilen elektriği depolayıp kablosuz elektrik iletimini kullanabilecek seviyede kendimizi geliştirirsek reaktöre falan gereksinimimiz kalmayacaktır.
    Yani uzayda üret - depola - ve kablosuz olarak dünyaya gönder.
    Ya da uzayda üret - Depolamak üzere dünyaya kablosuz olarak aktar.
    1 Yanıt Yanıtla
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    antigravity74100 5 gün TalihsizSerüvenci
    Konu hakkındaki fikrinize katılmıyorum, ne kadar büyük enerji harcandığı çok önemli değil, çünkü bilim insanları sadece başlangıçta reaktörü çalıştırmak için enerji gerektiğine inanarak bu teknolojiyi geliştirmeye çalışıyorlar. Enerji aralıksız üretilme aşamasına geçildiğinde enerji harcamaya gerek kalmayacak. En büyük hedef bu. Yoksa zarar edilecek bir teknolojiyi kimse oluşturmaya çalışmaz. Yani amaç, basit bir örnek verirsek; bir verip bin geri almak. Konuyu derinlemesine araştırırsanız doğru olduğunu anlayacaksınız. Her ne olursa olsun fikrinize saygım olduğunu biliniz, bu yazdıklarıma inanmak zorunda da değilsiniz. Tercih sizin.
    Yanıtla +6
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    shimoda 5 gün en beğenilen
    Ne gerek var bunlara? O arsaya iki blok kılıksız rezidans yanına da bir avm yapıp satmak kendiniz, akrabalarınız, ülkeniz ve insanlık adına daha kazançlı olmaz mıydı?
    1 Yanıt Yanıtla +28
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    yek612 5 gün shimoda
    Boş yapma böyle bir şey Türkiye de yapılacak olsaydı Nukleer enerji ve füzyonu zararlı diye ağlayanlar ilk siz olurdunuz.
    Yanıtla +17
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    nebulabado 5 gün
    Tamamen haklısınız.

    Bence yöntem tekrar gözden geçirilmeli. Sıcak plazmayı sürekli olarak ısıtıp aynı yönde döndürmek, füzyon oluşması için yeterli olmadığı görülüyor. Plazmanın hareketi olabildiğince kısıtlanmalı ve yıldızların çekildiğinde olduğu gibi küresel bir alan içerisine sıkıştırmak için çalışmak lazım.
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    antigravity74100 5 gün nebulabado
    Fikriniz teoride çok mantıklı görünüyor. Eskiden ben de bu fikirde bir çalışma olmasından yanaydım fakat, uygulamada imkansız görünüyor. Bu nedenle teknolojinin sıkıştırma konusu bilim insanlarınca da onaylanmadığı için eksik kalıyor.
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    Ulan Musk 5 gün nebulabado
    Hocam küre şeklinde dış kısmı ve iç kısmı zıt kutup olan bir mıknatıs yapmak mümkün olsa da bileşke kuvvet sıfır olacağından dediğiniz şeyi yapmak için işe yaramaz. Sizin de belirttiğiniz gibi bu ancak yıldızlardaki gibi devasa bir kütle çekim kuvveti ile mümkün olabilir. O da şu an yapmaya çalıştığımızdan çok daha ötede. Biz kütle çekimin eksikliğini yüksek basınç ve sıcaklık ile tamamlıyoruz. Sorun çalışmaması değil çalışıyor. Aşılması gereken sorun oluşturulan plazmanın uzun süre boyunca korunması.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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