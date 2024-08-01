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    Füzyon enerjisinde tarihi başarı: Greenwald limitinin 10 katına ulaşıldı

    Tüm dünya füzyon enerjisinin kapısını aralayıp sınırsız enerjiye ulaşmaya çalışıyor. Şimdi ise bilim insanları Greenwald limitinin 10 katına ulaşarak yüksek yoğunluklu kararlı plazma üretti.
    Füzyon enerjisinde Greenwald limitinin 10 katına ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    Eğer net-pozitif füzyon enerjisi elde edilecekse bunun için öncelikle yüksek yoğunluğa ulaşmak gerekiyor. Zira ne kadar çok atom çekirdeği birbirine çarparsa, reaksiyon o kadar verimli olmakta. Yaklaşık 40 yıl önce Martin Greenwald, tokamak plazmalarının kararsız hale geldiği bir yoğunluk sınırı tespit etmiş bu, Greenwald limiti olarak adlandırılmıştı. On yıllar boyunca bu sınır, en iyi ihtimalle iki kat aşıldı. Ancak şimdi fizikçiler, Greenwald limitinin 10 katında kararlı olan bir tokamak plazması üretmeyi başararak tarihi bir işe imza attılar.

    Füzyonda bir eşiğe daha ulaşıldı

    Füzyon enerjisinde Greenwald limitinin 10 katına ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda füzyon enerjisinde daha önce hiç olmadığı kadar tarihi gelişmeler yaşanıyor. Wisconsin-Madison Üniversitesi'ndeki fizikçilerin Greenwald limitinin 10 katında kararlı olan bir tokamak plazması üretmeyi başarmış olmaları da bir başka tarihi başarı. Araştırmacılar, Greenwald limitinin çok üzerinde çalışabilen bu olağandışı kabiliyeti keşfetmenin, füzyon üretimini artırmak ve makine hasarını önlemek için önemli olduğuna dikkat çekiyor.
    Füzyon enerjisinde Greenwald limitinin 10 katına ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    Bilim insanların başarımı tokamak cihazlar özelinde gerçekleştirildi. Bilmeyenler için, tokamak, plazmayı manyetik alanla hapsederek nükleer füzyon için gerekli koşulları sağlayan halka şeklinde toroidal cihazdır. Bu çörek şeklindeki cihazlar, füzyon için gereken yüksek sıcaklık ve yoğunluğa ulaşmak için gerekli olan plazmayı hapsetmede başarılı oldukları için günümüz füzyon çalışmalarında öncelikli olarak tercih ediliyor.

    Ancak bu tasarım aynı zamanda plazmada kararsızlıklara da yol açabiliyor: yoğunluğu arttıkça, plazma daha türbülanslı hale geliyor ve plazmanın tüm enerjisini duvara vermesine ve soğumasına neden oluyor. Araştırma ekibi Madison Symmetric Torus ya da MST adında bir tür tokamak cihazını kullandı. Wisconsin Üniversitesi'ne göre, diğer tokamaklardan farklı olarak MST plazmalarını barındıran metal halka kalın ve oldukça iletken, bu da daha kararlı çalışmaya izin veriyor.

    Nasıl yaptıklarını kesin olarak bilmiyorlar

    Füzyon enerjisinde Greenwald limitinin 10 katına ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar elde ettikleri sonuçlardan emin olsalar da bu sonucun beklenmedik olduğunu söylüyor. Ekip, MST’nin diğer tokamaklara göre farklı yönlerini belirlemeye çalışıyor. Bilindiği gibi MST, diğerlerinden çok farklı çünkü çoğu tokamaktan daha kalın bir duvara sahip. Ayrıca çoğu tokamak daha düşük dirençli plazmalar üretiyor, bu nedenle çalışmak için bizim yaptığımız gibi bu büyük voltajlara ihtiyaç duymuyorlar.

    Bununla birlikte araştırma ekibi, sonuçları konusunda da ihtiyatlı davranıyor. Bilim insanları, elde ettikleri sonuçların düşük manyetik alanlı, düşük sıcaklıklı bir plazmada elde edildiğine dikkat çekiyor. Yine bunu yapan ilk kişiler onlar ve araştırmalara devam ederek ölçeği büyütmek istiyorlar.

    Greenwald limiti nedir?

    Greenwald limiti nedir? Tam Boyutta Gör
    Greenwald limiti, spesifik olarak plazma basıncının manyetik alan basıncına oranı ile ilgili bir durum. Adını fizikçi Martin Greenwald'dan alan Greenwald limiti, manyetik olarak hapsedilmiş bir füzyon plazması boyunca sürdürülebilecek maksimum basınç miktarını tanımlayan kritik bir eşiği ifade ediyor.

    Füzyon reaksiyonunda plazma basıncı, manyetik alan basıncında belirli bir eşiği aştığında tokamak içerisinde plazmanın muhafaza edilmesi ve reaksiyonun ilerletilmesi bozuluyor veya kararsızlıklara sebebiyet veriyor. Ayrıca bu limitin aşılması, tokamak'ın kendisine de büyük zararlar verebilir.

    Daha önceki haberlerimizde aktardığımız gibi, tokamak’lar ve stellarator gibi nükleer füzyon reaktörlerinde amaç, füzyon reaksiyonlarının gerçekleşebileceği ve büyük miktarlarda enerji üretilebileceği koşullara ulaşmak ve bu koşulları sürdürebilmektir. Buradaki en önemli zorluklardan biri, füzyon için gerekli olan aşırı sıcak plazmayı kontrol etmek ve sürdürülebilir halde tutmaktır.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/tokamak-plasma-stable-10x-greenwald https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.133.055101
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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