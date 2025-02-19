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    Nükleer füzyon reaktörü tam 22 dakika çalışarak tarihi bir rekora imza attı

    Nükleer füzyonda heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fransa’nın WEST adındaki tokamak reaktörü bir plazmayı 22 dakikadan uzun bir süre korumayı başardı.
    Nükleer füzyon reaktörü tam 22 dakika boyunca çalıştırıldı Tam Boyutta Gör
    Füzyon enerjisinde devrim niteliğinde bir gelişme daha yaşandı. Fransa, WEST adındaki tokamak reaktöründe 22 dakikadan uzun süre plazma reaksiyonunu sürdürerek yeni bir rekora imza attı. 12 Şubat’ta gerçekleşen bu başarı, füzyon enerjisinin sürdürülebilir hale getirilmesi yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

    Ticari füzyona adım adım

    Fransa'daki CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives) tarafından işletilen WEST tokamağı, oluşturulan füzyon plazmasını 1.337 saniye boyunca kararlı bir şekilde koruyarak dünya rekoru kırdı. Hatırlanacağı üzere önceki rekor, geçtiğimiz ay Çin’deki EAST tokamak reaktörüne aitti. EAST, 2021’deki rekoru üçe katlayarak 1.066 saniye boyunca plazmayı korumuştu.

    WEST’in rekoru Çin’in rekorunu yaklaşık yüzde 25 oranında geliştiriyor. Füzyon plazmalarının uzun süre korunabilmesi, ITER gibi devasa projeler için kritik bir hedef. Zira bu tür reaktörlerin pratik enerji üretimi yapabilmesi için plazmaların dakikalarca, hatta saatlerce kararlı bir şekilde tutulması gerekiyor.

    Nükleer füzyon reaktörü tam 22 dakika boyunca çalıştırıldı
    Ancak, plazma doğası gereği son derece kararsız bir yapıya sahip. Onu kontrol altında tutmak ve reaktörün iç yüzeyine zarar vermeden çalışmasını sağlamak büyük bir mühendislik ve bilimsel çaba gerektiriyor. WEST'in bu başarısı, bu alandaki ilerlemelerin önemli bir kanıtı olarak öne çıkıyor. Reaktörde, süper iletken bobinler ve aktif soğutmalı bileşenler gibi uzun süreli plazma deneylerini mümkün kılan gelişmiş teknolojiler bulunuyor.

    WEST, ITER gibi büyük ölçekli füzyon projelerinin yanında, küresel füzyon araştırmalarına da önemli katkılar sunuyor. Fransa’daki bu tesis, JET (İngiltere), JT-60SA (Japonya), EAST (Çin) ve KSTAR (Güney Kore) gibi dünyanın önde gelen tokamak reaktörleriyle birlikte çalışıyor. Özellikle, 2023 sonunda kapatılan JET, füzyon enerjisi üretiminde dünya rekorunu elinde tutuyor. JET tokamağı, manyetik hapsi füzyonunun birkaç saniyeliğine 15 MW füzyon gücü üretebilmişti.

    CEA'nın Temel Araştırma Direktörü Anne-Isabelle Etienvre, yaptığı açıklamada önemli bir eşiğin aşıldığını ve deneylerin daha yüksek güç seviyelerinde devam edeceğini söyledi.

    En büyük hedef

    Ancak belirtmek gerek, bu tür deneylerin amacı yalnızca reaksiyonu mümkün olduğunca uzun süre sürdürmek değil, aynı zamanda reaktör bileşenlerinin erozyona uğramadan veya kirlenmeden çalışmasını sağlamak. Çünkü füzyon enerjisini ticari hale getirmek için bu unsurlar büyük önem taşıyor.

    Füzyon enerjisi, mühendisliğin en büyük hedefi konumunda. Çünkü yalnızca 1 gram hidrojen izotopunun füzyon tepkimesinden açığa çıkan enerji, 11 ton kömüre eşdeğer. Bu da teorik olarak sınırsız ve temiz bir enerji kaynağına ulaşabileceğimiz anlamına geliyor.

    Nükleer füzyonun nihai amacı, doğası gereği kararsız olan plazmayı kontrol altına almak ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı haline getirmektir. Füzyon, halihazırda oldukça yoğun bir enerji üretim yöntemi olan fisyon (bölünme) reaksiyonlarından bile daha az kaynak ve yakıt tüketir ve uzun ömürlü radyoaktif atık üretmez. Son yıllarda sürekli “rekor” içerikli gelişmeler yaşanıyor olsa da büyük ölçekli füzyon enerjisi üretimi için gereken altyapı düşünüldüğünde, bu teknolojinin 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedeflerine kayda değer bir katkı sağlaması pek olası görünmüyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/energy/france-tokamak-cea-west-fusion-reactor-record-plasma-duration/ https://www.cea.fr/english/Pages/News/nuclear-fusion-west-beats-the-world-record-for-plasma-duration.aspx
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