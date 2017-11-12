Dünyanın en hızlı otomobili: Koenigsegg Agera RS

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en hızlı otomobili ünvanını kazanmak kolay değil. Akıllara Ferrari, Lamborghini ve Porsche gibi markalar gelse de öyle modeller gelse de zirvenin adayları farklı ve işte yeni rekor sahibi.
Sadece 100 kişilik bir ekipten oluşan İsveçli süper spor otomobil üreticisi Koenigsegg, Volkswagen çatısı altında yer alan insan gücü ve finansal kaynağı tartışılamayacak kadar büyük olan Bugatti'nin hem Veyron hem de Chiron modellerinin korkulu rüyası oldu ve fabrika üretimi en hızlı otomobil olmayı başardı. Tüm detaylar, otomobil meraklıları için hazırladığımız videomuzda.
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Merhaba,
Çok teşekkür ederim.
Böylesi yorumlar hem mutlu ediyor hem de üzerimdeki sorumluluğu arttırıyor.
İzleyenler görecektir, bu konu üzerine genelde pek bilinmeyen veya anlatılmayan özelliklerden de bahsetmeye çalıştım örneğin Bugatti Chiron'daki Air Brake" özelliğinin devreye girme süresi ve frenleme süresi / mesafesi üzerindeki etkileri gibi.
Umarım keyif almışsındır ve ilginç detaylar yakalamışsındır.
Sevgiler,