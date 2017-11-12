Dünyanın en hızlı otomobili: Koenigsegg Agera RS

Dünyanın en hızlı otomobili ünvanını kazanmak kolay değil. Akıllara Ferrari, Lamborghini ve Porsche gibi markalar gelse de öyle modeller gelse de zirvenin adayları farklı ve işte yeni rekor sahibi.

Sadece 100 kişilik bir ekipten oluşan İsveçli süper spor otomobil üreticisi Koenigsegg, Volkswagen çatısı altında yer alan insan gücü ve finansal kaynağı tartışılamayacak kadar büyük olan Bugatti'nin hem Veyron hem de Chiron modellerinin korkulu rüyası oldu ve fabrika üretimi en hızlı otomobil olmayı başardı. Tüm detaylar, otomobil meraklıları için hazırladığımız videomuzda.