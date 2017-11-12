Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Dünyanın en hızlı otomobili: Koenigsegg Agera RS

1 yıl
11b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en hızlı otomobili ünvanını kazanmak kolay değil. Akıllara Ferrari, Lamborghini ve Porsche gibi markalar gelse de öyle modeller gelse de zirvenin adayları farklı ve işte yeni rekor sahibi.
Sadece 100 kişilik bir ekipten oluşan İsveçli süper spor otomobil üreticisi Koenigsegg, Volkswagen çatısı altında yer alan insan gücü ve finansal kaynağı tartışılamayacak kadar büyük olan Bugatti'nin hem Veyron hem de Chiron modellerinin korkulu rüyası oldu ve fabrika üretimi en hızlı otomobil olmayı başardı. Tüm detaylar, otomobil meraklıları için hazırladığımız videomuzda. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mert1907 1 yıl en beğenilen
Sadece 100 çalışanla bu tür bir araba üretebiliyorlar ama biz hala yerimizde sayıyoruz.
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 1 yıl 1ses1
1ses1
Erdi sırf bu haberi verdiğin için sonuna kadar izledim . Başkası olsa hmm iyi deyip geçecektim.

Merhaba,
Çok teşekkür ederim.
Böylesi yorumlar hem mutlu ediyor hem de üzerimdeki sorumluluğu arttırıyor.
İzleyenler görecektir, bu konu üzerine genelde pek bilinmeyen veya anlatılmayan özelliklerden de bahsetmeye çalıştım örneğin Bugatti Chiron'daki Air Brake" özelliğinin devreye girme süresi ve frenleme süresi / mesafesi üzerindeki etkileri gibi.
Umarım keyif almışsındır ve ilginç detaylar yakalamışsındır.
Sevgiler,
1ses1Erdi sırf bu haberi verdiğin için sonuna kadar izledim . Başkası olsa hmm iyi deyip geçecektim.Merhaba,Çok teşekkür e...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 1 yıl
Erdi sırf bu haberi verdiğin için sonuna kadar izledim . Başkası olsa hmm iyi deyip geçecektim.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Müştemilat Bey 1 yıl
Gelecek senelerde ki rekorlar heralde Bugatti,Koenigsegg ve Hennessey arasında gidip gelecektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yakko_22 1 yıl
geçen gün 140 lara çıktım şahadet getirdim hemen 70 düştüm :D adamlar 450 den bahsediyo bunlar kaçıncı level...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4Dejavu 1 yıl
agera rs ile 457 km yaptılar firma hali hazırda regera ve utagera adlı 2 yeni model üzerinde çalışıyor.Bu firmaya hayran olmamak mümkün değil.Yakında 500 km barajını konuşuyor oluruz.Bugatti nin arkasında Vag grubu var.Bunlar kendi kafalarına göre takılıyor helal olsun....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
B7TR 1 yıl
Adam Bugatti Chiron un azami hızını bilmeden dünyanın en hızlı otomobili diye başlık atmış. ulan teknolojiyi de bunlardan takip edersek vay geldi başımıza :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m231 1 yıl B7TR
Adam daha chironun kanıtlanmamış ibrede yazan max hızına aldanıp yorum yazmış. ulan teknolojiyi takip edenler böyleyse vay geldi başımıza :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre D 1 yıl
Moderatöre notum: "Königseg" diye okunuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huhuq 1 yıl
araç uçuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rohan32 1 yıl
Ama bu çok eski bir haber :/ Yıl olmuş 2017 hacılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Why Shy 1 yıl
Ürkütücü hızlar. Teknoloji nereye gidiyor. O hızda o aracı nasıl kontrol ediyorlar aklım almıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rallier_61 1 yıl
Bizde en hızlısı, hâlâ hyundai era

Sellektör kolu da bozulmasa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CR7_35 1 yıl
Bugatti'ninde böyle eline verirler 5.5 saniye be az mı??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
06:51
Sürücüsüz minibüse bindik
6,9b izlenme · 1 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
5,4b izlenme · 21 sa. yeni video
05:40
Hyundai'den geleceğin otomobili
16,2b izlenme · 1 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,8b izlenme · 2 hf.
03:54
Sürücüsüz otomobile bindim: Çinliler iddialı geliyor
7,6b izlenme · 1 yıl
04:48
BMW'nin geleceğin otomobili konsepti: Ev gibi araba
11,2b izlenme · 1 yıl
05:47
Putin'in yeni otomobili: Ruslar, Porsche ile yaptı
21,8b izlenme · 10 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,2b izlenme · 3 gün
10:03
Metrobüs 2.0 yükleniyor: Mercedes'in elektirkli otobüsü eCitaro
18,6b izlenme · 9 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
1,5b izlenme · 1 sa. yeni video
03:31
Oyun konsoluna dönüşen otomobil
8b izlenme · 2 ay
05:31
Teknoloji harikası tır | Mercedes Actros 1863
13,1b izlenme · 2 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,2b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
11b izlenme · 2 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,1b izlenme · 1 hf.
03:56
Karşınızda 600 beygirlik Toyota C-HR
16,7b izlenme · 1 yıl
17:17
İşte yeni Volkswagen Passat | Yenilikler, değişenler
11,4b izlenme · 3 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim