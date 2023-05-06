Dünyanın en hızlı arabaları (2023)

Otomobil üreticileri özellikle süper otomobiller ve hiper arabalarda sektörde daha önce hiç görülmemiş hız ve performansın ötesine geçmek zorunda. Dünyanın en hızlı arabaları çoğumuz için ulaşılmaz olsa da meraklıları fizik yasalarına meydan okumak için inanılmaz paralar ödüyor. Bu yılın arabaları daha önce gelenlerden daha hafif, daha şık ve daha güçlü. Şimdi önceki eşik olan 480 km’nin çok ötesinde, çok yüksek hızlara ulaşan en yeni hiper arabalar, süper arabalar birer sanat eseri. Peki, dünyanın en hızlı arabası hangisi? 2023 için en hızlı arabaları listeledik.

Elektrikli araba fiyatları (2023) 3 gün önce eklendi

Dünyanın en pahalı arabaları 🤑 Tam Boyutta Gör Üst seviye hiper otomobiller ve süper hızlı arabalar söz konusu olduğunda, akla ilk olarak birkaç üretici geliyor: Bugatti, Ferrari, Koenigsegg, Rimac ve Pagani. Bu üreticiler kendilerini süper araba ve hiper araba alanında en iyiler ve en zengin müşterilerine dünyanın en hızlı, en nadir, en güzel ve en pahalı arabaları sunuyorlar. Peki, dünyanın en pahalı arabası hangisi? İşte fiyatıyla dudak uçuklatan otomobiller: Rolls-Royce Boat Tail - 28 milyon dolar Bugatti La Voiture Noire - 13.4 milyon dolar Rolls-Royce Sweptail - 12.8 milyon dolar Bugatti Centodieci - 9.0 milyon dolar Mercedes-Maybach Exelero - 8.0 milyon dolar Pagani Codalunga: 7.4 milyon dolar SP Automotive Chaos - 6.4 milyon dolar Bugatti Divo - 5.8 milyon dolar Pagani Huayra Imola: 5.4 milyon dolar Bugatti Mistral: 5.0 milyon dolar

Dünyanın en hızlı arabaları sıralamasında, Bugatti, Koenigsegg gibi ünlü isimlerden bazıları aklımıza geliyor. Ancak, bu yarışta sadece büyük oyuncular yok. Hennessey ve SSC gibi birçok küçük girişim de dünyanın en hızlı arabalarını üretiyor. Bu yazıda 2023 için dünyanın en hızlı arabaları ile birlikte en pahalı arabalarını listeledik.

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