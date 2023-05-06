Dünyanın en hızlı arabaları (2023)

Otomobil üreticileri özellikle süper otomobiller ve hiper arabalarda sektörde daha önce hiç görülmemiş hız ve performansın ötesine geçmek zorunda. Dünyanın en hızlı arabaları çoğumuz için ulaşılmaz olsa da meraklıları fizik yasalarına meydan okumak için inanılmaz paralar ödüyor. Bu yılın arabaları daha önce gelenlerden daha hafif, daha şık ve daha güçlü. Şimdi önceki eşik olan 480 km’nin çok ötesinde, çok yüksek hızlara ulaşan en yeni hiper arabalar, süper arabalar birer sanat eseri. Peki, dünyanın en hızlı arabası hangisi? 2023 için en hızlı arabaları listeledik.
Dünyanın en hızlı arabaları sıralaması (2023) 🚘
Devel Sixteen: 550+ km
Koenigsegg Jesko Absolut: 531 km
Hennessey Venom F5: 500+ km
Bugatti Bolide: 484+ km
Bugatti Chiron Super Sport 300+: 489 km
SSC Tuatara: 474 km
C zinger 21c: 452 km
Koenigsegg Agera RS: 447 km
Hennessey Venom GT: 435 km
Bugatti Veyron 16.4 Super Sport: 431 km
1️⃣ Devel Sixteen
Maksimum hız: 550 km
0-100 km: 1.8 saniye
Fiyat: 1.6 milyon dolar
2️⃣ Koenigsegg Jesko Absolut
Maksimum hız: 531 km
0-100 km: 2.6 saniye
Fiyat: 3.4 milyon dolar
3️⃣ Hennessey Venom F5
Maksimum hız: 484 km
0-100 km: 2 saniyeden daha kısa
Fiyat: 1.6 milyon dolar
4️⃣ Bugatti Bolide
Maksimum hız: 498 km
0-100 km: 2.17 saniye
Fiyat: 4.7 milyon dolar
5️⃣ Bugatti Chiron Super Sport 300+
Maksimum hız: 483 km
0-100 km: 2.4 saniye
Fiyat: 3.89 milyon dolar
6️⃣ SSC Tuatara
Maksimum hız: 475 km
0-100 km: 2.5 saniye
Fiyat: 1.9 milyon dolar
7️⃣ C zinger 21c
Maksimum hız: 432 km
0-100 km: 1.8 saniye
Fiyat: 1.7 milyon dolar
8️⃣ Koenigsegg Agera RS
Maksimum hız: 427 km
0-100 km: 2.8 saniye
Fiyat: 2.5 milyon dolar
9️⃣ Hennessey Venom GT
Maksimum hız: 435 km
0-100 km: 3.05 saniye
Fiyat: 1.2 milyon dolar
🔟 Bugatti Veyron 16.4 Super Sport
Maksimum hız: 431 km
0-100 km: 2.5 saniye
Fiyat: 2.4 milyon dolar
Dünyanın en pahalı arabaları 🤑
Peki, dünyanın en pahalı arabası hangisi? İşte fiyatıyla dudak uçuklatan otomobiller:
Rolls-Royce Boat Tail - 28 milyon dolar
Bugatti La Voiture Noire - 13.4 milyon dolar
Rolls-Royce Sweptail - 12.8 milyon dolar
Bugatti Centodieci - 9.0 milyon dolar
Mercedes-Maybach Exelero - 8.0 milyon dolar
Pagani Codalunga: 7.4 milyon dolar
SP Automotive Chaos - 6.4 milyon dolar
Bugatti Divo - 5.8 milyon dolar
Pagani Huayra Imola: 5.4 milyon dolar
Bugatti Mistral: 5.0 milyon dolar
Dünyanın en hızlı arabaları sıralamasında, Bugatti, Koenigsegg gibi ünlü isimlerden bazıları aklımıza geliyor. Ancak, bu yarışta sadece büyük oyuncular yok. Hennessey ve SSC gibi birçok küçük girişim de dünyanın en hızlı arabalarını üretiyor. Bu yazıda 2023 için dünyanın en hızlı arabaları ile birlikte en pahalı arabalarını listeledik.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah