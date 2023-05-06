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    Dünyanın en hızlı arabaları (2023)

    Bugatti, en pahalı arabalar listesinde baş sıralarda. Peki, en hızlısı mı? İşte hayalleri süsleyen otomobil Bugatti Bolide dahil dünyanın en hızlı arabaları:    
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    Otomobil üreticileri özellikle süper otomobiller ve hiper arabalarda sektörde daha önce hiç görülmemiş hız ve performansın ötesine geçmek zorunda. Dünyanın en hızlı arabaları çoğumuz için ulaşılmaz olsa da meraklıları fizik yasalarına meydan okumak için inanılmaz paralar ödüyor. Bu yılın arabaları daha önce gelenlerden daha hafif, daha şık ve daha güçlü. Şimdi önceki eşik olan 480 km’nin çok ötesinde, çok yüksek hızlara ulaşan en yeni hiper arabalar, süper arabalar birer sanat eseri. Peki, dünyanın en hızlı arabası hangisi? 2023 için en hızlı arabaları listeledik.

    Dünyanın en hızlı arabaları sıralaması (2023) 🚘

    en hızlı arabalar listesi 2023 Tam Boyutta Gör
    Bir otomobilin dünyanın en hızlı arabası unvanına sahip olması için birkaç özelliği mutlaka taşıması gerekiyor. En hızlı arabanın öncelikle çok güçlü bir motor veya birkaç elektrik motoru ve büyük bir batarya paketine sahip olması gerekiyor. Aerodinamik dışında arabanın ne kadar hafif olduğu da en yüksek hızını etkilerken, lastikleri (ve büyük dönme kuvvetlerine dayanma yetenekleri) çılgın hızlara ulaşmasında büyük rol oynuyor. İşte dünyanın en hızlı 10 arabası:
    1. Devel Sixteen: 550+ km
    2. Koenigsegg Jesko Absolut: 531 km
    3. Hennessey Venom F5: 500+ km
    4. Bugatti Bolide: 484+ km
    5. Bugatti Chiron Super Sport 300+: 489 km
    6. SSC Tuatara: 474 km
    7. C zinger 21c: 452 km
    8. Koenigsegg Agera RS: 447 km
    9. Hennessey Venom GT: 435 km
    10. Bugatti Veyron 16.4 Super Sport: 431 km

    1️⃣ Devel Sixteen

    Devel Sixteen dünyanın en hızlı arabası Tam Boyutta Gör
    2023 için dünyanın en hızlı arabası; Devel Sixteen. Devel Sixteen, eşine rastlanmamış güç ve hızıyla tüm mevcut rekorları kırmaya çalışan bir araba. Otomotiv dünyasının konuştuğu, hayret uyandıran istatistiklere sahip; 5007 beygir gücü, 81mm Quad Turbo 12.3L V16 motor ve ilgi çekici auro. V16 Devel Sixteen, geliştirme aşamasında ve markanın iddia ettiği en yüksek hız henüz onaylanmadı. Yani, dünyanın en hızlı arabası kaç basıyor? sorusuna 550 km diyebiliriz. Bununla birlikte Devel Sixteen’in 200km azami hıza ulaşan V8 versiyonu piyasaya sürüldü.
    • Maksimum hız: 550 km
    • 0-100 km: 1.8 saniye
    • Fiyat: 1.6 milyon dolar

    2️⃣ Koenigsegg Jesko Absolut

    Koenigsegg Jesko Absolut 2023 en hızlı arabalar Tam Boyutta Gör
    2023’ün en hızlı arabaları yarışı çoğunlukla iki otomobil üreticisi arasında geçmiş gibi görünebilir; Bugatti ve Hennessey. Her iki otomobil üreticisi de kontrolsüz güce sahip inanılmaz arabalar üretiyorlar. Ancak, bu yarışın liderleri oldukları anlamına gelmiyor. Koenigsegg Jesko Absolut, saatte neredeyse elli kilometre gibi şaşırtıcı bir hızla kalitesini artıran hiper otomobil. İsveçli otomobil üreticisi Koenigsegg, yeni bir dünya kırmak için bu aracı üretmiş. Agera RS’nin motorunu güncellemişler, yol tutuşa odaklanmışlar ve optimum performans için arabayı daha hafif ve daha aerodinamik hale getirmişler. Dünyanın en hızlı arabaları söz konusu olduğunda genelde göz ardı edilen klima kontrolü, bilgi-eğlence sistemi, baş/bacak mesafesi dahil edilmiş. Jesko Absolut, 531 km azami hıza ulaşıyor.
    • Maksimum hız: 531 km
    • 0-100 km: 2.6 saniye
    • Fiyat: 3.4 milyon dolar

    3️⃣ Hennessey Venom F5

    Hennessey Venom F5 hızlı araba Tam Boyutta Gör
    John Hennessey’nin Venom serisinden: F5. Adı, en hızlı kasırga türünden geliyor. Venom F5’in kaputunun altında Amerikan yapımı çift turbo şarjlı bir motor bulunuyor. Yaklaşık 2000 beygir gücünde bir otomobil. Venom F5, saatte 484 kilometre azami hıza ulaşabiliyor. 0-100 km hıza iki saniyeden de kısa süre çıkabildiğinden hızlanması da aynı derecede etkileyici. Bu araçtan yalnızca 24 adet üretilmiş. Özellikle parlak sarı karbon kasasıyla çok çekici.
    • Maksimum hız: 484 km
    • 0-100 km: 2 saniyeden daha kısa
    • Fiyat: 1.6 milyon dolar

    4️⃣ Bugatti Bolide

    Bugatti Bolide dünyanın en hızlı arabaları Tam Boyutta Gör
    Bugatti Bolide, güzellik, güç ve yenilik açısından Bugatti’nin hafif hiper arabası. Efsanevi Chiron serisinin motorunu kullanıyor ancak etkiyi artırmak için daha fazla turbo kullanılmış. W-16 motorunun neler yapabileceğini göreceğiz. Bolide, aynı zamanda hafif, fütüristik ve kısa. Bolide, yerden yalnızca 99cm yüksekte duruyor. İddia edilen max. hızı 498 kilometre. 0'da 100 km’ye 2.17 saniyede çıkabiliyor.
    • Maksimum hız: 498 km
    • 0-100 km: 2.17 saniye
    • Fiyat: 4.7 milyon dolar

    5️⃣ Bugatti Chiron Super Sport 300+

    Bugatti Chiron Super Sport 300+ dünyanın en hızlı arabaları Tam Boyutta Gör
    Bugatti, yıllardır lüks hiper otomobil modelleriyle anılıyor. Chrion’a güç veren dört turbo şarjlı W16’nın geliştirilmiş versiyonunu kullanıyor. Bu sayede ikonik hız daha da yükseltilmiş, arabanın güzelliğine biraz da güç katılmış. Bugatti’nin Chiron Super Sport 300+’ı artık piyasadaki en hızlı araba olmasa da hâlâ ismi geçiyor. Zamanında 483 kilometre sınırını aşan ilk arabaydı. 2023’te hâlâ form ve işlev, aerodinamik, estetik arasındaki kusursuz dengeyi temsil ediyor. Otomobil, hız ve stili bir araya getiriyor.
    • Maksimum hız: 483 km
    • 0-100 km: 2.4 saniye
    • Fiyat: 3.89 milyon dolar

    6️⃣ SSC Tuatara

    SSC Tuatara en hızlı otomobiller Tam Boyutta Gör
    SSC Ultimate Aero, 2007’de dünyanın en hızlı seri üretim araba unvanını elinde tutuyordu. O yıllarda saatte 482 km hıza ulaşmak bir hayaldi. Bugün SSC bu hayali gerçeğe dönüştürmek istiyor. Tuatara, inanılmaz derecede düşük (0.279) sürtünme katsayısına sahip gövde ile çift turbo şarjlı 1.750 beygir gücünde V-8 motoru bir araya getiriyor. Üreticinin doğruladığı maksimum hız; 474.8 km.
    • Maksimum hız: 475 km
    • 0-100 km: 2.5 saniye
    • Fiyat: 1.9 milyon dolar

    7️⃣ C zinger 21c

    C zinger 21c çok hızlı araba Tam Boyutta Gör
    C zinger 21c, geleneksel yöntemlere ve tasarımlara bağlı kalan bazı süper arabaların aksine 21. yy. için yapılmış bir araba. Geleceğin arabası, tur rekorları kıran performansıyla dikkat çekiyor. Karbon fiber yapı, siparişle yapılan hibrit güç aktarım mekanizması, ekstrem bastırma kuvveti ve fazlası mevcut. Hem elektrik hem de benzinle çalışan araba, gücünü yeni Formula 1 araçlarındaki 800 volt elektrik sistemiyle destekliyor. Arabanın elbette bu maksimum hızlara ulaşması mümkün değil ancak benzinsiz de makul mesafe kat edecek kadar güçlü.
    • Maksimum hız: 432 km
    • 0-100 km: 1.8 saniye
    • Fiyat: 1.7 milyon dolar

    8️⃣ Koenigsegg Agera RS

    Koenigsegg Agera RS süper hızlı araba Tam Boyutta Gör
    Koenigsegg Agera RS, tasarımıyla dünya rekorlarını kırma mücadelesine katılan bir süper otomobil. Sınırları zorlayan, dünyanın en etkileyici arabalarından biri. Bu arabadan yalnızca 25 adet üretilmiş, 10’u ilk gösterimden sonra satılmış. Şirketin açıklamasına göre, en hızlı satan model ve en nadir modellerden biri olmaya devam edecek. 5.0 litrelik çift turbo V8, 1176 beygir gücü ve 940 lb-ft tork üretiyor.
    • Maksimum hız: 427 km
    • 0-100 km: 2.8 saniye
    • Fiyat: 2.5 milyon dolar

    9️⃣ Hennessey Venom GT

    Hennessey Venom GT hiper araba Tam Boyutta Gör
    Amerikalı otomobil üreticisi Venom’un GT modeli NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi pistinde en hızlı araba dünya rekorunu eline aldı. Arabanın mühendisliğinin ve geliştirilmesinin iki yıl sürdüğü söyleniyor. Bu arabadan yalnızca 29 adet üretilmiş. Kıvrımları ve şık gövdesiyle muhteşem görünüyor. Venom GT, eşi benzeri görülmemiş hızlara ulaşıyor.
    • Maksimum hız: 435 km
    • 0-100 km: 3.05 saniye
    • Fiyat: 1.2 milyon dolar

    🔟 Bugatti Veyron 16.4 Super Sport

    Bugatti Veyron 16.4 Super Sport süper araba Tam Boyutta Gör
    Bugatti Veyron 16.4 Super Sport, piyasadaki en eski süper arabalardan biri ancak hızlanma konusunda hâlâ çok iddialı. Hem Bugatti hem de hiper otomobil dünyasındaki diğer yarışmacılar için çıtayı daha da yükselten bir araba olan Veyron 16.4 Super Sport, hem şekil hem de formda kendini mükemmelleştirmiş. Zarif, şık ve gerçekten türünün tek örneği.
    • Maksimum hız: 431 km
    • 0-100 km: 2.5 saniye
    • Fiyat: 2.4 milyon dolar

    Dünyanın en pahalı arabaları 🤑

    Rolls-Royce Boat Tail dünyanın en pahalı arabası Tam Boyutta Gör
    Üst seviye hiper otomobiller ve süper hızlı arabalar söz konusu olduğunda, akla ilk olarak birkaç üretici geliyor: Bugatti, Ferrari, Koenigsegg, Rimac ve Pagani. Bu üreticiler kendilerini süper araba ve hiper araba alanında en iyiler ve en zengin müşterilerine dünyanın en hızlı, en nadir, en güzel ve en pahalı arabaları sunuyorlar.

    Peki, dünyanın en pahalı arabası hangisi? İşte fiyatıyla dudak uçuklatan otomobiller:

    1. Rolls-Royce Boat Tail - 28 milyon dolar
    2. Bugatti La Voiture Noire - 13.4 milyon dolar
    3. Rolls-Royce Sweptail - 12.8 milyon dolar
    4. Bugatti Centodieci - 9.0 milyon dolar
    5. Mercedes-Maybach Exelero - 8.0 milyon dolar
    6. Pagani Codalunga: 7.4 milyon dolar
    7. SP Automotive Chaos - 6.4 milyon dolar
    8. Bugatti Divo - 5.8 milyon dolar
    9. Pagani Huayra Imola: 5.4 milyon dolar
    10. Bugatti Mistral: 5.0 milyon dolar

    Dünyanın en hızlı arabaları sıralamasında, Bugatti, Koenigsegg gibi ünlü isimlerden bazıları aklımıza geliyor. Ancak, bu yarışta sadece büyük oyuncular yok. Hennessey ve SSC gibi birçok küçük girişim de dünyanın en hızlı arabalarını üretiyor. Bu yazıda 2023 için dünyanın en hızlı arabaları ile birlikte en pahalı arabalarını listeledik.

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    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 6 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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