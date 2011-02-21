Dünyanın en ince Android telefonu; NEC MEDIAS E-04C

Resmi tanıtımı Mobil Dünya Kongresi'nde yapılan Samsung Galaxy S II, 8.49mm olan kasa kalınlığı ile sınıfında en ince Android telefon olarak gösterilmişti. Sony Ericsson'un şık tasarımıyla dikkat çeken Xperia Arc modelinden (8.9mm) de ince olan Galaxy S II, henüz piyasaya sürülmeden daha ince bir telefona ait ilk detaylar gün ışığına çıktı.

Japon elektronik üreticisi NEC tarafından geliştirilen MEDIAS E-04C isimli yeni telefon, 7.7mm olarak açıklanan kalınlığı ile üst seviye telefon arenasında "en ince" unvanını alacak gibi görünüyor. 4-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan ve Android 2.2 işletim sistemiyle donatılan telefonun, donanım özellikleri hakkındaysa şu an için çok fazla bilgi bulunmuyor.

Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacak olan NEC MEDIAS E-04C'de 1-SEG televizyon alıcısı Felica NFC Servisi gibi özelliklere de yer veriliyor. NEC tarafından NTT DoCoMo gibi operatörler aracılığıyla Japonya'da pazara sunulması beklenen MEDIAS E-04C'nin son kullanıcı satış fiyatı hakkında da bir bilgi bulunmuyor.