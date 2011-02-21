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Dünyanın en ince Android telefonu; NEC MEDIAS E-04C

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,6b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi tanıtımı Mobil Dünya Kongresi'nde yapılan Samsung Galaxy S II, 8.49mm olan kasa kalınlığı ile sınıfında en ince Android telefon olarak gösterilmişti. Sony Ericsson'un şık tasarımıyla dikkat çeken Xperia Arc modelinden (8.9mm) de ince olan Galaxy S II, henüz piyasaya sürülmeden daha ince bir telefona ait ilk detaylar gün ışığına çıktı.

Japon elektronik üreticisi NEC tarafından geliştirilen MEDIAS E-04C isimli yeni telefon, 7.7mm olarak açıklanan kalınlığı ile üst seviye telefon arenasında "en ince" unvanını alacak gibi görünüyor. 4-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan ve Android 2.2 işletim sistemiyle donatılan telefonun, donanım özellikleri hakkındaysa şu an için çok fazla bilgi bulunmuyor.

Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacak olan NEC MEDIAS E-04C'de 1-SEG televizyon alıcısı Felica NFC Servisi gibi özelliklere de yer veriliyor. NEC tarafından NTT DoCoMo gibi operatörler aracılığıyla Japonya'da pazara sunulması beklenen MEDIAS E-04C'nin son kullanıcı satış fiyatı hakkında da bir bilgi bulunmuyor.


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OverClocK1ng 8 yıl
NEC işte. Toshiba gibi Teknoloji Öncüsü, devi...
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BraVe_06 8 yıl
Japonya'dan dışarı çıkacağını pek sanmıyorum.
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zerocontrol 8 yıl
Hber hakkında bilgi geldikçe yayınlarsanız seviniriz :)
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spaydix 8 yıl
HARİKA BİŞEY BATARYA ÖMRÜ UZUN SÜPERAMOLED PLUS EKRAN 2 ÇEKİRDEK İŞLEMCİ 1GB RAM OLURSA VARYA YOK SATAR :)
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MaSSive 8 yıl

spaydix
HARİKA BİŞEY BATARYA ÖMRÜ UZUN SÜPERAMOLED PLUS EKRAN 2 ÇEKİRDEK İŞLEMCİ 1GB RAM OLURSA VARYA YOK SATAR :)

Burosürmü,kutumu bilmem ama bu gördügüm fotolardan süper amoled olmadigi anlasiliyor.
Ki Galaxy S2 ayarinda bir model olmadigi belli.
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