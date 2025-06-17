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    Realme 15 Lite’ın ilk detayları sızdı: Üç renk, üç farklı konfigürasyon

    Realme’nin yeni akıllı telefon serisi yavaş yavaş şekilleniyor. Henüz tanıtımı yapılmayan Realme 15 Lite modeliyle ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. İşte yeni telefona dair merak edilen tüm detaylar.

    Realme 15 Lite’ın ilk detayları sızdı: Üç renk, üç farklı model! Tam Boyutta Gör

    Realme, yılın ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planladığı Realme 15 serisi için hazırlıklara başladı. Henüz resmi bir tanıtım yapılmamış olsa da, seriye dair ilk sızıntılar ortaya çıktı. Serinin “Lite” modeli olması beklenen Realme 15 Lite hakkında gelen bilgiler, cihazın giriş segmentinden biraz daha yukarıda konumlanacağını gösteriyor.

    XpertPick kaynaklı sızıntıya göre Realme 15 Lite, 8 GB RAM’li 128 GB ve 256 GB’lık iki farklı modelin yanı sıra 12 GB RAM + 256 GB depolama seçeneğiyle de sunulacak. Bu konfigürasyonlar, telefonun düşük bütçeli kullanıcılardan ziyade orta segmentteki rekabete göz kırptığını gösteriyor. Ayrıca seride daha uygun fiyatlı bir modelin — örneğin Realme 15x gibi — ayrı olarak sunulabileceği konuşuluyor.

    Cihazın renk seçenekleri de belli olmaya başladı. Realme 15 Lite’ın Koyu Mor, Hız Yeşili ve Zafer Altını olmak üzere üç farklı renkle geleceği söyleniyor. Teknik detaylar konusunda ise şimdilik sessizlik hâkim.

    Öte yandan serinin üst modeli Realme 15 Pro'nun da Temmuz sonunda tanıtılması bekleniyor. 512 GB’a kadar depolama seçeneği sunması planlanan cihaz, Kadife Yeşili, İpek Moru ve Akışkan Gümüş gibi dikkat çekici renklerle raflarda yerini alacak.

    Realme, bu yeni seriyle birlikte ürün çeşitliliğini artırırken, “Lite” adını taşıyan bir modeli ilk kez numaralı serisine dahil ediyor. Tanıtım tarihi yaklaştıkça daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor.

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    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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