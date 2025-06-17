Yapay zekâ çağına hazırlık: 2026 yılında telefonlar 24 GB RAM ile gelecek

Tam Boyutta Gör

Yapay zekâ yarışının hız kazanmasıyla birlikte, akıllı telefon pazarında kartlar yeniden dağıtılıyor. Sızdırılan bilgilere göre, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite 2 ve MediaTek’in Dimensity 9500 yonga setleri, önceki nesillere kıyasla iki kat daha yüksek yapay zekâ performansı sunacak. Bu gelişmeyle birlikte üreticiler, yeni modellerde 24 GB RAM ve 1 TB depolama gibi alışılmadık donanım yapılandırmalarını yeniden gündeme almış durumda.

Geçtiğimiz yıl artan bellek maliyetleri, telefon üreticilerini 24 GB RAM'li cihazlardan uzaklaştırmıştı. Ancak bu yıl, yapay zekâ odaklı donanım talepleri nedeniyle tablo değişebilir. Snapdragon 8 Elite 2’nin saniyede 100 trilyon işlem gücüne ulaştığı, Dimensity 9500’ün de benzer bir seviyeyi zorladığı belirtiliyor. Bu nedenle, önde gelen markalar yeniden ultra üst segment modeller geliştirmeye başladı. Gözler, 24 GB RAM ve 1 TB depolama sunacak amiral gemilerinde.

Redmi’den güçlü bir ikili geliyor: İşte K80 Ultra ve K Pad 1 gün önce eklendi

Tabii bu kadar güçlü donanımın bir de maliyeti var. Her ne kadar fiyatlarla ilgili net bir açıklama yapılmasa da, donanımın bu ölçüde büyümesi cihaz fiyatlarını da yukarı çekecek gibi görünüyor. Özellikle bellek ve depolama maliyetlerinin halen yüksek olduğu düşünüldüğünde, bu cihazların binlerce dolarlık etiketlerle satışa sunulması kimseyi şaşırtmayacak.

Performans tarafında da dikkat çekici sonuçlar mevcut. Geekbench 6 testlerine göre, Snapdragon 8 Elite 2 tek çekirdekte 4.000 puanı, çok çekirdekte ise 11.000 puanı aşmış durumda. MediaTek’in yeni canavarı Dimensity 9500 de çok geride kalmıyor; tek çekirdekte 3.900, çok çekirdekte ise benzer şekilde 11.000'in üzerinde bir performans sergiliyor. Kısacası, yeni nesil amiral gemileri sadece daha zeki değil, aynı zamanda çok daha güçlü olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Yapay zekâ çağına hazırlık: Yeni telefonlar 24 GB RAM ile gelecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: