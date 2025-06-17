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    Bluetooth 6.0 yakında geliyor: İşte tüm yenilikler

    Bluetooth 6.0, 2025'te iPhone 17 ve Pixel 10 ile geliyor. İşte ultra düşük gecikmeli ses, 96 kHz/32-bit kalite ve donanımsız cihaz takibiyle Bluetooth 6.0 özellikleri...

    Bluetooth 6.0 yakında geliyor: İşte tüm yenilikler Tam Boyutta Gör
    Bluetooth teknolojisi, kablosuz iletişimde sürekli olarak gelişmeye devam ediyor. Bu gelişimin bir sonraki adımı ise Bluetooth 6.0 olacak. Halihazırda dokuz yılı aşkın süredir kullanılan Bluetooth 5.x standardının yerine geçecek yeni sürüm, daha düşük gecikme, yüksek çözünürlüklü ses desteği ve gelişmiş bağlantı yönetimi gibi birçok yeni özellikle geliyor. İşte sunulacak tüm yenilikler...

    Bluetooth 6.0 özellikleri

    Bluetooth 6.0'ın öne çıkan yeniliklerinden biri, ses gecikmesini belirgin şekilde azaltan Isochronous Adaptation Layer (ISOAL) teknolojisi. Bu sistem, büyük veri çerçevelerini daha küçük paketlere bölerek eş zamanlı şekilde iletilmesini sağlıyor. Böylece özellikle oyun kulaklıklarında hissedilen gecikme süresi 20 milisaniyenin altına iniyor. Kaçıranlar için bu seviye, 2.4 GHz kablosuz çözümlere benzer bir performans anlamına geliyor.

    Daha az gecikme, daha iyi ses

    Bir diğer gelişme ise yeni LC3Plus codec desteği. Bluetooth kulaklıklar için 96 kHz 32-bit yüksek çözünürlüklü ses iletimine imkân tanıyan bu codec, sadece 7 ms seviyesinde bir gecikmeyle çalışıyor. Bir diğer dikkat çeken yenilik ise "Channel Sounding" adı verilen hassas konum takibi özelliği. Bu sistem, Bluetooth cihazlarının birbirini 10 santimetreye kadar doğrulukla bulabilmesini sağlıyor. Üstelik bunun için özel bir donanım ya da yonga gerekmiyor.

    Apple ve Samsung gibi markalar halihazırda bazı aksesuarlarında UWB üzerinden benzer çözümler sunuyor; ancak Bluetooth 6.0 ile birlikte bu tarz konum takibi çok daha yaygın bir hâle gelebilir. Keza bu özellik, akıllı kilitler gibi fiziksel güvenlik sistemlerinde de kullanılabilecek.

    Bağlantı tarafına gelirsek, Bluetooth 6.0 ile sunulan Decision-Based Advertising Filtering (DBAF) teknolojisi eşleşmeleri hızlandırmak için yayınları iki kanala ayırıyor. Bu sayede cihazlar birbirini daha hızlı tanıyor ve bağlantı geçişleri daha akıcı hâle geliyor. Bunun yanında Monitoring Advertisers özelliği ise, menzil dışındaki cihazların boş yere bağlantı araması yapmasını engelliyor. Bu da daha az enerji tüketimi demek. 

    Bluetooth 6.0 ne zaman çıkacak?

    iPhone 17 ve Pixel 10 gibi modellerle birlikte Bluetooth 6.0'ın yaygınlaşması bekleniyor. Ancak genel kullanıcılar için bunun birkaç yıl sürmesi muhtemel. Keza teknolojinin akıllı TV'lerden Bluetooth kulaklıklarda ve birçok alanda kullanılması bekleniyor. Günümüzde ise güncel cihazların birçoğu Bluetooth 5.4 yerine daha eski Bluetooth 5.2 veya 5.1 gibi sürümünleri kullanıyor.

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