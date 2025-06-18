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    Redmi K Pad sızdırıldı: Oyun odaklı tabletin özellikleri netleşiyor

    Redmi’nin oyun odaklı ilk tableti K Pad hakkında merak edilen detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Cihazın ekranından işlemcisine kadar birçok teknik özelliği sızıntılarla ortaya çıktı.

    Redmi K Pad sızdırıldı: Oyun tabletinin özellikleri netleşiyor

    Redmi, oyun tutkunlarına hitap edecek ilk tabletini tanıtmaya hazırlanıyor. Redmi K Pad adıyla piyasaya çıkacak bu model, güçlü donanımı ve ince yapısıyla dikkat çekiyor. Cihaz, Redmi K80 Ultra ile birlikte duyurulacak.

    8.8 inç büyüklüğünde, 2880 x 1800 piksel çözünürlükte IPS LCD ekranla gelen tablet, 165Hz yenileme hızı sunuyor. Bu da onu özellikle yüksek tempolu oyunlar ve medya içerikleri için oldukça uygun bir hale getiriyor. Sadece 6.4 mm kalınlığında ve 326 gram ağırlığında olmasıyla da taşınabilirliği artırıyor.

    Tabletin işlemci tarafında MediaTek’in yeni nesil Dimensity 9400+ yonga seti yer alıyor. 7.500 mAh kapasiteli batarya, 67W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Üstelik çift USB-C portu, çift hoparlör ve çift X-eksenli titreşim motoru sayesinde oyun deneyimini daha sürükleyici hale getirmeyi hedefliyor. Bypass şarj özelliği sayesinde ise oyun sırasında oluşabilecek ısınmanın önüne geçiliyor.

    Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 arayüzüyle çalışması beklenen Redmi K Pad, 8 GB’tan 16 GB’a kadar RAM ve 256 GB’tan 1 TB’a kadar depolama seçenekleriyle sunulacak. Duman moru, ladin yeşili ve koyu siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Cihazın başlangıç fiyatı ise yaklaşık 560 dolar seviyesinde olacak.

    Redmi K Pad’in, Lenovo Legion Y700 (4. nesil) ve Red Magic Gaming Tablet 3 Pro gibi rakipleriyle rekabet etmesi bekleniyor. Bu segmentte iPad Mini’ye alternatif arayan kullanıcılar için güçlü bir seçenek olabilir.

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