Merakla beklenen Poco F7 için çıkış tarihi açıklandı: Neler sunacak?

Poco F7 için çıkış tarihi duyuruldu
Poco'nun resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göre Poco F7'nin 24 Haziran'da tanıtılması bekleniyor. Yeni görsellerde ise telefonun sınırlı sayıda üretilecek özel bir versiyonunu görüyoruz. Arka panelde "50MP OIS" ibaresi ve Snapdragon logosu açıkça görülüyor. Bu da ana kameranın 50MP çözünürlükte ve optik görüntü sabitleme (OIS) destekli olacağını, cihazın gücünü Snapdragon serisi bir yongadan alacağını doğruluyor.
Batarya tarafında ise Hintli e-ticaret devi Flipkart’ın listelemesine göre Poco F7, 7.550mAh kapasiteli silikon-karbon (Si/C) bir batarya taşıyor. Bu batarya, 90W kablolu ve 22.5W ters kablolu şarj desteğine sahip olacak. Ön yüzde 20MP selfie kamerası yer alırken, arka kameraya 8MP ultra geniş açılı bir sensör eşlik edecek.
Poco F7'nin diğer özellikleri arasında ise, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, Hi-Res Audio ve Hi-Res Audio Wireless sertifikaları, Wi-Fi 7 bağlantısı, NFC, IR blaster ve IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesi yer alıyor. Son olarak telefonun 280 dolardan başlayan fiyatlara sahip olması bekleniyor. Ancak tüm detaylar için 24 Haziran'a kadar beklememiz gerekli.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: