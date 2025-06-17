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    Merakla beklenen Poco F7 için çıkış tarihi açıklandı: Neler sunacak?

    Poco F7'nin tanıtım tarihi resmi olarak açıklandı. Amiral gemisi katili olarak lanse edilen model, devasa batarya, Snapdragon 8s Gen 4 yongası ve Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile gelecek. 

    Xiaomi Poco F7 çıkış tarihi açıklandı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    POCO F7'nin tanıtım tarihi sonunda netleşti. Poco'nun Hindistan ve küresel sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlara göre, telefon 24 Haziran'da saat 12:00 UTC'de tanıtılacak. Bu modelin Poco F7 Pro ve F7 Ultra'nın ardından seriye eklenecek üçüncü cihaz olması bekleniyor. İşte beklenen özellikler ve dahası...

    Poco F7 için çıkış tarihi duyuruldu

    Poco'nun resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göre Poco F7'nin 24 Haziran'da tanıtılması bekleniyor. Yeni görsellerde ise telefonun sınırlı sayıda üretilecek özel bir versiyonunu görüyoruz. Arka panelde "50MP OIS" ibaresi ve Snapdragon logosu açıkça görülüyor. Bu da ana kameranın 50MP çözünürlükte ve optik görüntü sabitleme (OIS) destekli olacağını, cihazın gücünü Snapdragon serisi bir yongadan alacağını doğruluyor.

    Xiaomi Poco F7 çıkış tarihi açıklandı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için daha önce POCO F7'nin Redmi Turbo 4 Pro'nun yeniden markalanmış versiyonu olacağı paylaşılmıştı. Eğer bu doğrulanırsa cihazın 6,83 inç boyutunda, 120Hz yenileme hızı sunan 1.5K AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca 16GB RAM, 1TB'a kadar depolama ve P68 sertifikası da beklentiler arasında. 

    Batarya tarafında ise Hintli e-ticaret devi Flipkart’ın listelemesine göre Poco F7, 7.550mAh kapasiteli silikon-karbon (Si/C) bir batarya taşıyor. Bu batarya, 90W kablolu ve 22.5W ters kablolu şarj desteğine sahip olacak. Ön yüzde 20MP selfie kamerası yer alırken, arka kameraya 8MP ultra geniş açılı bir sensör eşlik edecek.

    Poco F7'nin diğer özellikleri arasında ise, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, Hi-Res Audio ve Hi-Res Audio Wireless sertifikaları, Wi-Fi 7 bağlantısı, NFC, IR blaster ve IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesi yer alıyor. Son olarak telefonun 280 dolardan başlayan fiyatlara sahip olması bekleniyor. Ancak tüm detaylar için 24 Haziran'a kadar beklememiz gerekli.

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