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Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı Dell Adamo XPS, Türkiye'ye geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
37,2b
1
28
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı Dell Adamo XPS, Türkiye'ye geliyor
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle, sadece 9.9mm kalınlığındaki tasarımı ile incelik konusunda rakip tanımayan Adamo XPS'i çok yakında Türkiye'de satışa sunacağını açıkladı. Dell Türkiye adına Tüketiciden Sorumlu Ülke Müdürü Gülfem Çakmakçı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte basına tanıtılan Adamo XPS, dünya çapında sınırlı sayıda üretildiği için ülkemiz pazarında da sınırlı adetlerde sunulacak. Intel platformunu temel alan ve ULV serisi düşük güç tüketimli Core 2 Duo (1.4GHz) işlemci kullanan Adamo XPS, 4GB DDR3 bellek kapasitesine, depolama için 128GB kapasiteli SSD sürücüsüne ve 13.4-inç ekrana sahip.

Dokunmatik kilit sistemine sahip olan ve tek bir parmak hareketiyle açılan Dell Adamo XPS, açıldığında yükselek gövdesi ile görüşü kolaylaştırıp kullanım verimliliğini arttırırken aynı zamanda dizüstü bilgisayar soğutucusuna gerek kalmaksızın ısının azaltılmasına da yardımcı oluyor. Alüminyum hatlarına ve dikkat çekici tasarım çizgilerine sahip olan Adamo XPS, ultra-ince tasarımlı gövdesine rağmen aynı zamanda değiştirilebilir pil desteği de sunuyor. Alienware M11x'te olduğu gibi görüntü aktarımı için DisplayPort ara birimini de kullanan Adamo XPS'in yakın zamanda ülkemiz pazarında satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı Dell Adamo XPS, Türkiye'ye geliyor
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Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı Dell Adamo XPS, Türkiye'ye geliyor
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Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı Dell Adamo XPS, Türkiye'ye geliyor
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DH Misafiri 5 yıl
Bence dizüstü pc lerin en büyük sorunu olan ısı olayına radikal bir çözüm getirmişler.
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DH Misafiri 8 yıl
bugün mediamarkt te ilk defa tanıştık adamo ile ve yaklaşık 6 saat geçmiş olmasına rağmen aklım hala onda süper bir tasarımının yanı sıra tam olarak kullanabilmiş olmama rağmen gördüğüm kadarıyla performansıyla da çok başarılı dell den gördüğüm en güzel cihaz diyebilirim..
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DH Misafiri 9 yıl
güzelmiş ama laptop
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MegriM 9 yıl
Görünüş güzel ama kullanım sıkıntılı gibi.
Bir kere masadaki duruş mukavemeti nasıl, görmek lazım. Ağırlık merkezi nerede bakmak lazım.
Keşke normal dizüstü bilgisayar formunda yapsalarmış.
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No Life 'Til Leather 9 yıl
Ya tamam anladık Dell'in notebookların k*çını kaldırmak gibi bir takıntısı var ama bunu da abartmışlar
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izmirbay 9 yıl
Ulen kavgacılık milletin ruhuna işlemiş be! Hüooop, biraz pozitif olun hayatınız değişsin, güzelleşsin...

Neyse, ürün şahane olmuş, resmen fiyuuwww yani... Bende jilet gibi Acer Timeline var diyordum ama, bunu görünce yamuldum yemin ederim.
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ensaronline 9 yıl
çok feci güzel
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BekirHan 9 yıl
Ergonomisinde biraz problem var sanırsam. Dikkat ettiğim birkaç nokta;
-Ekran o eğimde duruyorken görüş sorunu yaşatmıyor mu ?
-Amacı olan :) "dizüstü" nde dururken rahatsız etmiyor mu.
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fkay 9 yıl
+1

Bu dizüstünde kullanılmaz böyle, birde en ufak bi sallantıda düşecek gibi izlenim veriyor. Sony'nin de böyle kağıt gibi bir laptop'ı var ama model numarasını hatırlamıyorum. Neyse ben beğenmedim.


BekirHan

Ergonomisinde biraz problem var sanırsam. Dikkat ettiğim birkaç nokta;
-Ekran o eğimde duruyorken görüş sorunu yaşatmıyor mu ?
-Amacı olan :) "dizüstü" nde dururken rahatsız etmiyor mu.


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DeepNote 9 yıl
Vallaha ben müthiş beğendim ancak xps serisi herzaman ki gibi tuzludur. Macbook air fiyatlarına alınabilir e o kadar da paraya değmez. Ama bundan sonra bir dizüstü alacaksam ki vazgeçilmez hale geldi kesinlikle ssd kullanan bir tane almayı düşünüyorum.Çalışan parça yok ses yok ısı daha az falan filan.Dell çok başarılı bir firma tebrik ettim bu yeni ürünüyle bir kez daha
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Exalted_305 9 yıl
bununla birlikte macbook air da yalan oluyor :D
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almila1299 9 yıl
gayet güzel olmuş sade bir tasarım, ekranın altındaki uzantı biraz abes gibi durmuş ama ilginçlik katmış bence.
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