Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı Dell Adamo XPS, Türkiye'ye geliyor

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle, sadece 9.9mm kalınlığındaki tasarımı ile incelik konusunda rakip tanımayan Adamo XPS'i çok yakında Türkiye'de satışa sunacağını açıkladı. Dell Türkiye adına Tüketiciden Sorumlu Ülke Müdürü Gülfem Çakmakçı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte basına tanıtılan Adamo XPS, dünya çapında sınırlı sayıda üretildiği için ülkemiz pazarında da sınırlı adetlerde sunulacak. Intel platformunu temel alan ve ULV serisi düşük güç tüketimli Core 2 Duo (1.4GHz) işlemci kullanan Adamo XPS, 4GB DDR3 bellek kapasitesine, depolama için 128GB kapasiteli SSD sürücüsüne ve 13.4-inç ekrana sahip.

Dokunmatik kilit sistemine sahip olan ve tek bir parmak hareketiyle açılan Dell Adamo XPS, açıldığında yükselek gövdesi ile görüşü kolaylaştırıp kullanım verimliliğini arttırırken aynı zamanda dizüstü bilgisayar soğutucusuna gerek kalmaksızın ısının azaltılmasına da yardımcı oluyor. Alüminyum hatlarına ve dikkat çekici tasarım çizgilerine sahip olan Adamo XPS, ultra-ince tasarımlı gövdesine rağmen aynı zamanda değiştirilebilir pil desteği de sunuyor. Alienware M11x'te olduğu gibi görüntü aktarımı için DisplayPort ara birimini de kullanan Adamo XPS'in yakın zamanda ülkemiz pazarında satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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