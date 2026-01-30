Apple Türkiye’den güncelleme: Vergi indirimi fiyatlara yansıdı!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple, App Store fiyatlandırması ve geliştirici gelirlerinde yaptığı son güncellemede Türkiye’yi doğrudan etkileyen önemli bir değişikliği hayata geçirdi. Şirketin geliştiricilere gönderdiği bilgilendirmeye göre Türkiye’de Dijital Hizmet Vergisi’nin (DST) düşürülmesi App Store’daki uygulama ve uygulama içi satın alma gelirlerinin yeniden hesaplanmasına neden oldu. Güncelleme bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Değişikliğin temelinde Dijital Hizmet Vergisi var

Türkiye’de Aralık ayında yapılan yasal düzenleme ile Dijital Hizmet Vergisi oranı yüzde 7,5’ten yüzde 5’e düşürülmüştü. Apple’ın App Store gelirleriyle ilgili yaptığı bu son ayarlama, doğrudan söz konusu vergi indiriminin bir sonucu olarak uygulanıyor. Şirket, fiyat ve gelir hesaplamalarının kamuya açık döviz kuru verileri kullanılarak otomatik sistemler üzerinden yapıldığını ve amaçlarının farklı ülkelerdeki App Store mağazaları arasında fiyat tutarlılığını korumak olduğunu vurguluyor.

Vergi oranındaki düşüş, Türkiye’de App Store üzerinden satılan uygulamalar ve uygulama içi satın alımların geliştirici gelirlerini doğrudan etkiliyor. Apple, bu kapsamda Türkiye mağazasında geçerli olan otomatik fiyatlandırma sistemini güncelledi. Böylece geliştiricilerin elde ettiği net gelirler, yeni vergi oranına göre yeniden düzenlendi. Şirket, bu sürecin manuel bir müdahale gerektirmediğini ve sistem tarafından otomatik olarak uygulandığını belirtiyor.

Apple’ın paylaştığı bilgilere göre bu güncelleme otomatik yenilenen abonelik fiyatlarını kapsamıyor. Aynı şekilde, geliştiricilerin fiyatlarını manuel olarak yönettiği uygulama ve satın alma kalemlerinde de herhangi bir zorunlu değişiklik yapılmıyor.

2027’de yeni bir indirim daha olacak

Mevcut düzenlemeye göre Türkiye’de Dijital Hizmet Vergisi’nin Ocak 2027 itibarıyla yüzde 2,5’e düşürülmesi planlanıyor. Bu da gelecek yıl App Store gelirleri ve fiyatlandırma yapısında yeni bir güncellemenin daha gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte Apple, Türkiye haricinde 8 ülke için daha fiyatları güncelledi. Bu bağlamda Bhutan’da yüzde 5 oranında Mal ve Hizmet Vergisi (GST) ilk kez yürürlüğe girerken, Mauritius’ta yüzde 15 KDV uygulaması başlatıldı. Kazakistan’da KDV oranı yüzde 12’den yüzde 16’ya, Rusya’da ise yüzde 20’den yüzde 22’ye yükseltildi. Zimbabve’de KDV oranı yüzde 15’ten yüzde 15,5’e çıkarıldı. Finlandiya’da haber, dergi, kitap ve sesli kitaplar için uygulanan indirimli KDV oranı yüzde 14’ten yüzde 13,5’e düşürüldü. Litvanya’da aynı içerik kategorileri için geçerli indirimli KDV oranı yüzde 9’dan yüzde 5’e indirildi. Gana’da ise 2019 yılında COVID-19 salgını kapsamında getirilen Sağlık İyileştirme Vergisi uygulamadan kaldırıldı.

Ek olarak Apple, App Store Connect platformunun halihazırda güncellendiğini ve geliştiricilerin uygulamalarına ait Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümünde yeni oranları görebileceğini açıkladı. Ayrıca güncellenen sözleşmenin çeviri sürümlerinin, Apple Developer web sitesinde bir ay içinde erişime açılacağı bilgisi paylaşıldı.

