Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı HP Spectre 13 Türkiye'de

Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı HP Spectre 13, İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısıyla Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı. HP’nin New York Times International Luxury Konferansı’nda tanıttığı, dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı bir AAA pil kadar ince ve aynı zamanda sadece 1,1 kg ağırlığında olmasıyla dikkat çekiyor.

Haziran ayına kadar ön siparişi toplanacak ürünün satış fiyatı 6.499TL (KDV dahil) olarak belirlenmiş durumda. Performans ve şıklığıyla ön planda olan Spectre ürünleri, Harvey Nichols’ın Kanyon Alışveriş Merkezi’ndeki konsept vitrininde Mayıs ayının sonuna kadar sergilenmeye devam edecek.

HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tasarımcıları bugüne kadarki en ince dizüstü bilgisayar üzerinde sıra dışı bir deneyim yaratmaları için bir araya getiren HP, lüks tasarım ile güçlü dizüstü teknolojisinin yeniden keşfedilmesini amaçlıyor. Böylelikle dizüstü bilgisayar teknolojisi, sanatın gösterişli bir örneğine dönüştürülüyor. Müşterilerimiz Premium seri PC’lerinde yenilikçi tasarım, güç ve güvenilirlikten beslenen deneyimler bekliyorlar. Ödüllü HP Spectre x360’tan elde ettiğimiz deneyimlere dayanarak, Premium PC’ler pazarını yeniden tanımlamayı sürdürürken, Windows 10 cihazlarının tüketicilere vereceklerini de en yüksek seviyeye çıkarıyoruz." dedi.

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"HP Spectre 13: Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı"

HP MEMA bölgesi Kategori Müdürü Vishnu Taimni ise “Türkiye’de gerçekleştirilen bu işbirliği dünyaya örnek olacak bir işbirliği. Bilgisayar tarafından her ihtiyaca ve beğeniye uygun kişiselleştirilmiş ve güzel tasarımlı ürünler geliştirmeye devam edeceğiz şeklinde görüş bildirdi.

İş dünyası ve iş süreçlerinin değişmesiyle birlikte son yıllarda teknolojiden de beklentiler aynı şekilde değişim göstermiş durumda. Redshift tarafından yapılan araştırmaya göre BT yetkililerinin %69’u mobilite konusunda PC tasarımının da oldukça önemli olduğunu belirtirken %77’si iyi tasarıma sahip bilgisayarların çalışan memnuniyetini de artıracağı görüşünde. İş dünyasındaki bu değişime paralel olarak da HP, daha üstün deneyimler yaşatacak cihazlar geliştirmeye odaklanmış durumda.