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Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı HP Spectre 13 Türkiye'de

Haziran ayında piyasaya çıkması planlanan dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı HP Spectre 13, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı.
3 yıl
4,7b
1
33
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı HP Spectre 13, İstanbul’da düzenlenen bir  basın toplantısıyla Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı. HP’nin New York Times International Luxury Konferansı’nda tanıttığı, dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı bir AAA pil kadar ince ve aynı zamanda sadece 1,1 kg ağırlığında olmasıyla dikkat çekiyor.
Haziran ayına kadar ön siparişi toplanacak ürünün satış fiyatı 6.499TL (KDV dahil) olarak belirlenmiş durumda. Performans ve şıklığıyla ön planda olan Spectre ürünleri, Harvey Nichols’ın Kanyon Alışveriş Merkezi’ndeki konsept vitrininde Mayıs ayının sonuna kadar sergilenmeye devam edecek.
HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tasarımcıları bugüne kadarki en ince dizüstü bilgisayar üzerinde sıra dışı bir deneyim yaratmaları için bir araya getiren HP, lüks tasarım ile güçlü dizüstü teknolojisinin yeniden keşfedilmesini amaçlıyor. Böylelikle dizüstü bilgisayar teknolojisi, sanatın gösterişli bir örneğine dönüştürülüyor. Müşterilerimiz Premium seri PC’lerinde yenilikçi tasarım, güç ve güvenilirlikten beslenen deneyimler bekliyorlar. Ödüllü HP Spectre x360’tan elde ettiğimiz deneyimlere dayanarak, Premium PC’ler pazarını yeniden tanımlamayı sürdürürken, Windows 10 cihazlarının tüketicilere vereceklerini de en yüksek seviyeye çıkarıyoruz." dedi.
Ayrıca Bkz. "HP Spectre 13: Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı"
HP MEMA bölgesi Kategori Müdürü Vishnu Taimni ise “Türkiye’de gerçekleştirilen bu işbirliği dünyaya örnek olacak bir işbirliği. Bilgisayar tarafından her ihtiyaca ve beğeniye uygun kişiselleştirilmiş ve güzel tasarımlı ürünler geliştirmeye devam edeceğiz şeklinde görüş bildirdi.
İş dünyası ve iş süreçlerinin değişmesiyle birlikte son yıllarda teknolojiden de beklentiler aynı şekilde değişim göstermiş durumda. Redshift tarafından yapılan araştırmaya göre BT yetkililerinin %69’u mobilite konusunda PC tasarımının da oldukça önemli olduğunu belirtirken %77’si iyi tasarıma sahip bilgisayarların çalışan memnuniyetini de artıracağı görüşünde. İş dünyasındaki bu değişime paralel olarak da HP, daha üstün deneyimler yaşatacak cihazlar geliştirmeye odaklanmış durumda.

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blackzeros 3 yıl en beğenilen
dizüstüne %18 harici ekstra vergi girmiyor diye biliyorum.Türkiye' deki araci saticilar aç gözlü, milletin amazondan vergisini odeyip getirdigi notebooklar Tr'deki fiyatından ucuz bu nasil istir biri aciklasın...

store.hp.com/...

3500 liralik alet 6500 nasil oluyor?
dizüstüne %18 harici ekstra vergi girmiyor diye biliyorum.Türkiye' deki araci saticilar aç gözlü, milletin amazondan vergisini odeyip getirdigi notebooklar Tr'...
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deoksiriboz1001 3 yıl
o paraya masaüstü toplarımcılar gelmiş bile
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Captain_Ivy 3 yıl
Bisiklet gibi oldu. Ne kadar hafiflerse o kadar pahalı olmaya başlıyor
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A.F.Y.D 2 yıl
iyi güzelde pahalı be
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DH Misafiri 3 yıl
o paraya danaya girilir 5 aile doyar be.
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criminalay 3 yıl
Ben anlamadım nereden en ince dizüstü oluyor, ultrabooklar dizüstü değil mi
sony çok daha incelerini yapmıştı
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hidrojennn 3 yıl
merak ettim baktım 5000 tl civarında öküz var. o paraya öküz alırık. (rahmetli Adile Naşit'e saygılarımla.)
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V4LKyR 3 yıl
muco678

blackzerosdizüstüne %18 harici ekstra vergi girmiyor diye biliyorum.Türkiye deki araci saticilar aç gözlü, milletin amazondan vergisini odeyip getirdigi notebooklar Trdeki fiyatından ucuz bu nasil istir biri aciklasın... store.hp.com/... 3500 liralik alet 6500 nasil oluyor?
Dikkat ettiysen Amerikada yasal teknik servis süresi 1 yıl. Türkiyede ise 2 yıl. Hp 2 yıl servis desteği için 200 dolar ek ücret istiyor. Hal böyle olunca da 1450$ (4100 TL) olmuş oluyor cihaz. Amerikada vergiler satılan ürünlerden alınmıyor bildiğim kadarıyla. Türkiyede ise bilgisayar sınıfındaki ürünlerden sadece kdv alınıyor. Onu da eklediğimizde cihaz yaklaşık 4850 TL olmuş oluyor. Yine de arada ciddi bir fiyat farkı kalıyor. Hp Türkiyenin açıklama yapması lazım. Arada az bir fark yok sonuçta.


Peki mesela bana hiç garanti vermeseler olur mu? Benden ücretini de almasınlar. İstemiyorum garanti falan, garantiye para ödemek de istemiyorum.

Bir diğer husus, bu serinin GeForce ekran kartı versiyonlu modeli var mı? Ya da şöyle sorayım, bu formatta olan ve GeForce ekran kartına sahip bir laptop var mı? Yani arkaya katlanabilen, dokunmatik olan, 360 derece dönebilen ekrana sahip laptop.
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x2yk 3 yıl
Stanislas Xavier
Zamanında Dellin bir aleti vardı 9.9 mm kalınlığında, bu alet 10.4 mm ise dünyanın en incesi olmuyor. Dellin formu pek alışılageldik bir tasarım değildi ama 2010da 9.9 mm yapılıyorsa, 2016da 10.4 mm pek de heyecan verici değil.http://www.laptopmag.com/reviews/laptops/dell-adamo-xps

Emin misin 9.9 mm olduğuna bir daha bak fotoğraflara o çıkıntıyı saymadan 9.9 mm demişler bugün telefon üreticileri kenarlarını 5.5 mm olan telefon yapıyor ama oval yapıyor en kalın yeri 8.9 mm ise orayı baz alıyorlar bu laptop için en kalın yeri baz alınmamış 2010 'larda üreticiler aldatmaca yapıyordu ama gelen şikayetler üzerine artık üreticiler en ince yeri değil en kalın yeri ile ürünlerini tanıtıyorlar ki bu HP 'de en incelerinden..
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sendemail 3 yıl
blackzeros
muco678
blackzeros dizüstüne %18 harici ekstra vergi girmiyor diye biliyorum.Türkiye deki araci saticilar aç gözlü, milletin amazondan vergisini odeyip getirdigi notebooklar Trdeki fiyatından ucuz bu nasil istir biri aciklasın... store.hp.com/... 3500 liralik alet 6500 nasil oluyor?
Dikkat ettiysen Amerikada yasal teknik servis süresi 1 yıl. Türkiyede ise 2 yıl. Hp 2 yıl servis desteği için 200 dolar ek ücret istiyor. Hal böyle olunca da 1450$ (4100 TL) olmuş oluyor cihaz. Amerikada vergiler satılan ürünlerden alınmıyor bildiğim kadarıyla. Türkiyede ise bilgisayar sınıfındaki ürünlerden sadece kdv alınıyor. Onu da eklediğimizde cihaz yaklaşık 4850 TL olmuş oluyor. Yine de arada ciddi bir fiyat farkı kalıyor. Hp Türkiyenin açıklama yapması lazım. Arada az bir fark yok sonuçta.
amerikada garanti süresinin bir yıl olduğunu biliyorum ama amerikada servis vermenin maliyetiyle Trde servis vermenin maliyetide bir değil ki ,belki Trnin 2 yillik servis maliyeti amerikanin 1 yillik servis maliyetinden ucuz.

Aynı manada mesaj yazacaktım sizinkileri okuyunca gerek kalmadı,fikirlerimi yazmıssınız ,yalnızca ufak bir katkıda bulunmak ısterım o da sudur ki ,abd de kdv alınmakta VAT value added tax , zaten kdv de temelde bize abd den esınlenerek uygulamaya konulmustur ,abd nın her eyaletınde oranları farklılık gosterır ,örnegın ny eyaletınde yuzde 12 dir ,baska eyalette yuzde 18 dır ,ama genel ortalama yuzde 10-12 cıvarıdır...
belırtmekıstedım kıymetlı arkadaslar ,ıyı forumlar dılerım.
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Whole Lotta Rosie 3 yıl
Telefon faturasına ek 120 ay taksitle alamıyor muyuz? :D
Benim 6500 liraya laptop alabilmek için aylık kazancımın en az 10 bin lira olması lazım. O kadar kazandıktan sonra 6500 liralık laptop gözüme batmaz.
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Stanislas Xavier 3 yıl
Zamanında Dell'in bir aleti vardı 9.9 mm kalınlığında, bu alet 10.4 mm ise dünyanın en incesi olmuyor. Dell'in formu pek alışılageldik bir tasarım değildi ama 2010'da 9.9 mm yapılıyorsa, 2016'da 10.4 mm pek de heyecan verici değil.
laptopmag.com/...
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mskblt 3 yıl
HP Türkiye bizi koparmaya çalışıyor.
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