Türk Telekom, Sivas'taki 128 MWp'lik GES'i 5G ile açtı

Türk Telekom Grubu'nun mevcut yıllık elektrik tüketiminin yüzde 15'ine denk gelen kapasiteye sahip Sivas Zara GES, yıllık yaklaşık 200 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Türk Telekom, Sivas'ta üretime başlayan 128 MWp'lik yatırımın ardından Malatya ve Ağrı'da kuracağı GES'lerle birlikte toplam 530 MWp seviyesinde kurulu güce ulaşacak.
Türk Telekom'un enerji tüketiminin yüzde 65'i güneşten karşılanacak
Sivas, Malatya ve Ağrı’da kurulacak üç santral ile birlikte Türk Telekom’un mevcut tüketiminin yüzde 65’i güneşten karşılanacak. Bu sayede yıllık 350 bin ton seviyesinde karbon salınımı azaltılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster