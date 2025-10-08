Türk Telekom, Sivas'taki 128 MWp'lik GES'i 5G ile açtı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türk Telekom’un enerji tüketiminin yüzde 15'lik bölümünü karşılayacak Sivas Zara Güneş Enerjisi Santrali’nin ilk etabı açıldı. Santralin açılışı 5G teknolojisi ile İstanbul’dan yapıldı.

Yenilenebilir enerji, tarihte ilk defa kömürü geride bıraktı 13 sa. önce eklendi

Türk Telekom Grubu'nun mevcut yıllık elektrik tüketiminin yüzde 15'ine denk gelen kapasiteye sahip Sivas Zara GES, yıllık yaklaşık 200 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Türk Telekom, Sivas'ta üretime başlayan 128 MWp'lik yatırımın ardından Malatya ve Ağrı'da kuracağı GES'lerle birlikte toplam 530 MWp seviyesinde kurulu güce ulaşacak.

Türk Telekom'un enerji tüketiminin yüzde 65'i güneşten karşılanacak

Sivas, Malatya ve Ağrı’da kurulacak üç santral ile birlikte Türk Telekom’un mevcut tüketiminin yüzde 65’i güneşten karşılanacak. Bu sayede yıllık 350 bin ton seviyesinde karbon salınımı azaltılacak.

Tam Boyutta Gör Açılış töreni İstanbul’daki 11. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal’ın katılımıyla 5G üzerinden canlı bağlantı ve 5G ile uzaktan kontrollü robot kullanılarak Sivas’ta yapıldı.

