İnsansız savaş uçağı KIZILELMA ilk mühimmat atış testini yaptı

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, mühimmatlı uçuş testlerinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Baykar tarafından geliştirilen savaş uçağı, ilk mühimmat atış testlerinde hem TOLUN hem de TEBER-82 ile hedefleri tam isabetle vurmayı başardı.

KIZILELMA’dan kritik atış testi

Baykar’dan yapılan açıklamaya göre KIZILELMA’nın muharebe kabiliyetleri test programı kapsamında planlandığı şekilde ilerliyor. Tekirdağ Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen denemelerde üçüncü prototip olan PT-3, iki farklı sorti yaptı. İlk uçuşta ASELSAN üretimi TOLUN mühimmatı, ikinci uçuşta ise ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER-82 Kanatlı Güdüm Kiti başarıyla test edildi. Her iki atışta da hedefler tam isabetle vuruldu. Ayrıca iki mühimmat da KIZILELMA’nın kanat altı istasyonlarından atıldı.

KIZILELMA’nın birden fazla prototipi bulunuyor ve halihazırdaki en son prototip PT-5 olarak adlandırılıyor. Proje kapsamında elde edilen önceki prototip deneyimlerinden yararlanılarak üretim prototipinde yapısal ve aviyonik iyileştirmelere gidildi. Bu kapsamda Ukrayna’dan art yakıcılı motor alternatifi entegre edilerek uçuşlar gerçekleştirildi. Yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan KIZILELMA, aerodinamik tasarımındaki güncellemeler sayesinde yüksek hızlarda daha çevik manevralar yapabilecek. Ayrıca platforma entegre edilen AESA radar sistemi, uçağa yüksek düzeyde durumsal farkındalık kazandırarak karmaşık görevlerin icrasını mümkün kılacak.

2026’da envanter hedefi

Tam Boyutta Gör Bayraktar KIZILELMA projesi 2021 yılında başlatıldı. İlk prototip TC-ÖZB kuyruk numarasıyla 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıktı ve kısa süre içinde Çorlu’daki test merkezine sevk edildi. Yer testlerini hızla tamamlayan uçak, 14 Aralık 2022’de ilk uçuşunu gerçekleştirerek yalnızca bir yıl içinde gökyüzüyle buluştu. Test süreci devam ederken Baykar, seri üretim aşamasına da geçti. Şirketin açıklamasına göre Bayraktar KIZILELMA’nın 2026 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor.

