İnsansız savaş uçağı KIZILELMA ilk mühimmat atış testini yaptı

KIZILELMA’dan kritik atış testi
Baykar’dan yapılan açıklamaya göre KIZILELMA’nın muharebe kabiliyetleri test programı kapsamında planlandığı şekilde ilerliyor. Tekirdağ Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen denemelerde üçüncü prototip olan PT-3, iki farklı sorti yaptı. İlk uçuşta ASELSAN üretimi TOLUN mühimmatı, ikinci uçuşta ise ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER-82 Kanatlı Güdüm Kiti başarıyla test edildi. Her iki atışta da hedefler tam isabetle vuruldu. Ayrıca iki mühimmat da KIZILELMA’nın kanat altı istasyonlarından atıldı.
KIZILELMA’nın birden fazla prototipi bulunuyor ve halihazırdaki en son prototip PT-5 olarak adlandırılıyor. Proje kapsamında elde edilen önceki prototip deneyimlerinden yararlanılarak üretim prototipinde yapısal ve aviyonik iyileştirmelere gidildi. Bu kapsamda Ukrayna’dan art yakıcılı motor alternatifi entegre edilerek uçuşlar gerçekleştirildi. Yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan KIZILELMA, aerodinamik tasarımındaki güncellemeler sayesinde yüksek hızlarda daha çevik manevralar yapabilecek. Ayrıca platforma entegre edilen AESA radar sistemi, uçağa yüksek düzeyde durumsal farkındalık kazandırarak karmaşık görevlerin icrasını mümkün kılacak.
2026'da envanter hedefi
