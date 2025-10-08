Giriş
    Amazon’da günün flaş indirimleri: Galaxy A17, Galaxy Tab S11 Ultra, LEGO, Beats Studio Pro

    Prime Alışveriş Festivali kapsamında bugüne özel indirimli ürünleri sizin için bir araya getirdik. Galaxy A17 5G ve Galaxy Tab S11 Ultra'daki indirimler öne çıkıyor.

    Amazon’da günün flaş indirimleri (8 Ekim 2025) Tam Boyutta Gör
    Amazon’da Prime üyelerine özel Prime Alışveriş Festivali devam ediyor. 13 Ekim’e kadar tüm kategoride indirimli fiyatlar sunuluyor. Uzun süreli kampanyaların yanı sıra her gün saat 16.00’da seçili ürünlerde stoklarla sınırlı Flaş Fırsatlar etkinliği düzenleniyor.

    Bugünkü Flaş Fırsatlarda Samsung Galaxy A17 5G, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, Lego Technic Ford Mustang Shelby GT500, Beats Studio Pro, Apple Pro Display XDR, Karcher Basınçlı Yıkama Makinesi ve Jack&Jones T-Shirt’lerdeki indirimler dikkat çekiyor.

    Tüm indirimli ürünler için tıklayın: Prime Alışveriş Festivali

    Günün Flaş Fırsatları - 8 Ekim 2025


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

