Amazon’da günün flaş indirimleri: Galaxy A17, Galaxy Tab S11 Ultra, LEGO, Beats Studio Pro

Günün Flaş Fırsatları - 8 Ekim 2025
- Samsung Galaxy A17 5G 8/256 GB: 13.699 TL
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 12/256 GB: 41.699 TL
- Beats Studio Pro - ANC Kablosuz Bluetooth Kulaklık: 16.199 TL
- Apple Pro Display XDR - Standart cam: 192.999 TL
- LEGO Technic Ford Mustang Shelby® GT500® 42138 (544 Parça): 1.449 TL
- LEGO Classic Yaratıcı Yapım ve Oyun Kutusu 11044 (750 Parça): 1.369 TL
- Monopoly Mobil Bankacılık Kutu Oyunu: 1.189 TL
- Karcher K 2 Power Basınçlı Yıkama Makinesi 110 bar: 3.559 TL
- JACK & JONES JORSANTORINI Tişört Erkek: 440 TL
- MERRELL EMIL M Pantolon Erkek: 1.866 TL
- KARACA COMPACT STEEL TOST MAKİNESİ: 4.719 TL
- Alesis Turbo Mesh Kit - Elektronik Davul Seti: 13.999 TL
- Hot Wheels HW Robotik T-rex Ultimate Garaj: 5.899 TL
- HOTUT Yapı Taşları Taban Plakası, 6 adet 25,5 x 25,5 cm: 399 TL
- Contigo Gizmo Flip Pro Dinos Tritan Çocuk Suluğu 420 ml: 599 TL
- Nerf Elite 2.0 Eaglepoint RD-8 Dart Tabancası: 739 TL
- OBEV 8 Fonksiyonlu Animasyonlu Perde LED Işık: 499 TL
- Avessa 16 mm Nbr Yoga Minderi 180x61x1.60 cm: 550 TL
