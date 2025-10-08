Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ucuz Tesla Model Y hayal kırıklığı yarattı: Pazarlama hilesi mi?

    Tesla'nın ucuz Model Y ve Model 3 hamlesi potansiyel alıcılarda ve yatırımcılarda hayal kırıklığı yarattı. Donanımı kısılmış modeller pazarlama hilesi olarak görülürken, şirket hisseleri düşüşe geçti.

    Ucuz Tesla Model Y hayal kırıklığı yarattı: Pazarlama hilesi mi? Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü "sadeleştirilmiş" ucuz Model Y ve Model 3 versiyonları, yatırımcılar ve kamuoyunda büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Financial Times'ın haberine göre lansmanın ardından Tesla hisseleri %4'ten fazla değer kaybetti. Peki, bu düşüşün arkasındaki sebep ne?

    Tesla Model Y Standard ve Model 3 Standard olarak adlandırılan ucuz versiyonlarda fiyat etiketleri %15, yani 5.000 dolar civarında azaldı. Açıklanan fiyatlara göre ekonomik Model 3 varyantı 36.990 dolar, Model Y ise 39.990 dolara satılacak. Ancak Tesla'nın fiyatları düşürme stratejisi aslında gerçek indirimden ziyade ciddi donanım kısıtlamalarına dayanıyor. Zira birçok anlamda kırpma söz konusu.

    Ucuz Tesla Model Y hayal kırıklığı yarattı: Pazarlama hilesi mi? Tam Boyutta Gör

    Fiyatlar hala cazip değil

    Söz konusu indirim, ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarıyla kaldırılan 7.500 dolarlık federal teşvikleri bile telafi edemiyor. Yani, alıcılar için bu modeller hala yeterince cazip değil. Dahası, ucuz Model Y ve Model 3 tercih edecek müşteriler, bir dizi temel özellikten mahrum kalmak zorunda kalacaklar.

    Ekonomik modellerde otopilot, dört çeker sistem, cam tavan, aktif süspansiyon, otomatik katlanan yan aynalar ve ambiyans aydınlatma gibi özellikler bulunmuyor. Ayrıca malzeme kalitesi düşürülürken, menzil de yaklaşık %10 azaldı. Model Y Standard'ta arka yolcu ekranı yok ve ön bagaj kapasitesi de küçültülmüş. Araçlardan radyo özelliğinin kaldırılması da birçok kullanıcı tarafından gereksiz bir tasarruf hamlesi olarak değerlendiriliyor.

    Ucuz Tesla Model Y hayal kırıklığı yarattı: Pazarlama hilesi mi? Tam Boyutta Gör

    Pazarlama hilesi düşünceleri

    Bazı otomotiv yorumcularına göre Tesla'nın bu sadeleştirilmiş modelleri piyasaya sürme amacı aslında satış yapmak değil. Bu hamlenin, gerçek bir fiyat indirimi yerine "fiyatlar şu kadardan başlıyor" diyebilmek için yapılan bir pazarlama taktiği olduğu düşünülüyor. Şirketin fiyatları düşük göstermek için böyle bir strateji izlemiş olabileceği yönünde iddialar var.

    Benzer bir taktik, şirketin Cybertruck modeliyle de denenmişti. Arkadan itişli araç sadece altı ay üretimde kaldıktan sonra düşük talep nedeniyle piyasadan çekildi. Tesla, üçüncü çeyrekte rekor satışlara ulaşmış olmasına rağmen bu başarı federal teşviklerin kaldırılacağının duyurulmasıyla birlikte Amerikalıların araç satın almak için acele etmesinden kaynaklandı. Bu nedenle analistler, yılın son çeyreğinin Tesla için oldukça zorlu geçebileceğini öngörüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çok çirkinim magna kozmetik f10 mu f30 mu anıtkabir otopark yol tarifi 0.9 tce motor ömrü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5 5G
    Oppo A5 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum