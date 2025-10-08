Ucuz Tesla Model Y hayal kırıklığı yarattı: Pazarlama hilesi mi?

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Tesla'nın kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü "sadeleştirilmiş" ucuz Model Y ve Model 3 versiyonları, yatırımcılar ve kamuoyunda büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Financial Times'ın haberine göre lansmanın ardından Tesla hisseleri %4'ten fazla değer kaybetti. Peki, bu düşüşün arkasındaki sebep ne?

Tesla Model Y Standard ve Model 3 Standard olarak adlandırılan ucuz versiyonlarda fiyat etiketleri %15, yani 5.000 dolar civarında azaldı. Açıklanan fiyatlara göre ekonomik Model 3 varyantı 36.990 dolar, Model Y ise 39.990 dolara satılacak. Ancak Tesla'nın fiyatları düşürme stratejisi aslında gerçek indirimden ziyade ciddi donanım kısıtlamalarına dayanıyor. Zira birçok anlamda kırpma söz konusu.

Fiyatlar hala cazip değil

Söz konusu indirim, ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarıyla kaldırılan 7.500 dolarlık federal teşvikleri bile telafi edemiyor. Yani, alıcılar için bu modeller hala yeterince cazip değil. Dahası, ucuz Model Y ve Model 3 tercih edecek müşteriler, bir dizi temel özellikten mahrum kalmak zorunda kalacaklar.

Ekonomik modellerde otopilot, dört çeker sistem, cam tavan, aktif süspansiyon, otomatik katlanan yan aynalar ve ambiyans aydınlatma gibi özellikler bulunmuyor. Ayrıca malzeme kalitesi düşürülürken, menzil de yaklaşık %10 azaldı. Model Y Standard'ta arka yolcu ekranı yok ve ön bagaj kapasitesi de küçültülmüş. Araçlardan radyo özelliğinin kaldırılması da birçok kullanıcı tarafından gereksiz bir tasarruf hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Pazarlama hilesi düşünceleri

Bazı otomotiv yorumcularına göre Tesla'nın bu sadeleştirilmiş modelleri piyasaya sürme amacı aslında satış yapmak değil. Bu hamlenin, gerçek bir fiyat indirimi yerine "fiyatlar şu kadardan başlıyor" diyebilmek için yapılan bir pazarlama taktiği olduğu düşünülüyor. Şirketin fiyatları düşük göstermek için böyle bir strateji izlemiş olabileceği yönünde iddialar var.

Benzer bir taktik, şirketin Cybertruck modeliyle de denenmişti. Arkadan itişli araç sadece altı ay üretimde kaldıktan sonra düşük talep nedeniyle piyasadan çekildi. Tesla, üçüncü çeyrekte rekor satışlara ulaşmış olmasına rağmen bu başarı federal teşviklerin kaldırılacağının duyurulmasıyla birlikte Amerikalıların araç satın almak için acele etmesinden kaynaklandı. Bu nedenle analistler, yılın son çeyreğinin Tesla için oldukça zorlu geçebileceğini öngörüyor.

