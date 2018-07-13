Dünyanın en ucuz otomobili Tata Nano artık üretilmeyecek

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Tata Motors’un bundan 10 yıl evvel ‘halkın arabası’ olarak büyük umutlarla satışa sunduğu Nano modelinin üretimi durduruldu. ‘Dünyanın en ucuz otomobili’ olarak da bilinen Tata Nano ile ilgili yapılan açıklamada, aracın beklenen satış rakamlarına bir türlü ulaşamadığı belirtildi.

Tata Nano, 2008 yılında ilk kez piyasaya sürüldüğünde 1500 dolarlık fiyat etiketine sahipti. Bu küçük otomobil 2015 yılında bir makyaj operasyonu geçirse de fiyatı yalnızca 3 bin dolar civarına yükseltilmişti. Fakat bu kadar ucuza satılıyor olmasına rağmen Hintli tüketicinin ilgisini bir türlü üzerine çekemedi.

Yalnızca 1 adet üretildi

Satışları zaten beklenen seviyenin çok altında olan Tata Nano günden güne eridi. Öyle ki 2017’nin haziran ayında 275 adet üretilen araçtan bu yılın aynı döneminde yalnızca 1 adet üretildi. Hint pazarı fiyat odaklı bir pazar olmasına rağmen ülkenin en düşük kesimi bile dünyanın en ucuz otomobilini almaya yanaşmadı.

Uzmanlar bu durumu Tata Nano’nun zaman zaman güvenlik konusundaki zafiyetiyle gündeme gelmesine bağladı. Fiyatı aşağıda tutmak için maliyetleri kısarak güvenlikten ödün vermenin uzun vadede fayda değil zarar getirdiği belirtildi. Diğer üreticilerin bu durumdan büyük dersler çıkarması gerektiği dile getirildi.

İlk olarak 2008 yılında satışa çıkan Tata Nano, yalnızca 650 kg ağırlığında 4 kapılı bir gövdeye sahip. 2 silindirli 624 cc motorun 37 beygir güç ürettiği araç saatte 105 km hıza ulaşabiliyor. Oldukça küçük olmasına rağmen ön ve arkada bulunan alanları sayesinde 150 litre bagaj hacmine sahipti.