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Dünyanın en ucuz otomobili Tata Nano artık üretilmeyecek

Tata Motors'un yaptığı açıklamada Nano'nun ucuz fiyatına rağmen bir türlü istenen satış rakamlarını elde edemediği belirtildi. Uzmanlar bu durumu Nano'nun güvenlik konusundaki kötü şöhretine bağladı.
10 ay
4,6b
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10
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dünyanın en ucuz otomobili Tata Nano artık üretilmeyecek
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Tata Motors’un bundan 10 yıl evvel ‘halkın arabası’ olarak büyük umutlarla satışa sunduğu Nano modelinin üretimi durduruldu. ‘Dünyanın en ucuz otomobili’ olarak da bilinen Tata Nano ile ilgili yapılan açıklamada, aracın beklenen satış rakamlarına bir türlü ulaşamadığı belirtildi.

Tata Nano, 2008 yılında ilk kez piyasaya sürüldüğünde 1500 dolarlık fiyat etiketine sahipti. Bu küçük otomobil 2015 yılında bir makyaj operasyonu geçirse de fiyatı yalnızca 3 bin dolar civarına yükseltilmişti. Fakat bu kadar ucuza satılıyor olmasına rağmen Hintli tüketicinin ilgisini bir türlü üzerine çekemedi.

Yalnızca 1 adet üretildi 

Satışları zaten beklenen seviyenin çok altında olan Tata Nano günden güne eridi. Öyle ki 2017’nin haziran ayında 275 adet üretilen araçtan bu yılın aynı döneminde yalnızca 1 adet üretildi. Hint pazarı fiyat odaklı bir pazar olmasına rağmen ülkenin en düşük kesimi bile dünyanın en ucuz otomobilini almaya yanaşmadı.

Uzmanlar bu durumu Tata Nano’nun zaman zaman güvenlik konusundaki zafiyetiyle gündeme gelmesine bağladı. Fiyatı aşağıda tutmak için maliyetleri kısarak güvenlikten ödün vermenin uzun vadede fayda değil zarar getirdiği belirtildi. Diğer üreticilerin bu durumdan büyük dersler çıkarması gerektiği dile getirildi.

İlk olarak 2008 yılında satışa çıkan Tata Nano, yalnızca 650 kg ağırlığında 4 kapılı bir gövdeye sahip. 2 silindirli 624 cc motorun 37 beygir güç ürettiği araç saatte 105 km hıza ulaşabiliyor. Oldukça küçük olmasına rağmen ön ve arkada bulunan alanları sayesinde 150 litre bagaj hacmine sahipti.


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BekirTemel 10 ay en beğenilen
şu bile buraya gelse 50 bindne aşağı olmayacaktı
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BekirTemel 10 ay en beğenilen
şu bile buraya gelse 50 bindne aşağı olmayacaktı
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hacı.basat 10 ay
Bu araçtan almak isteyip piyasada arayan insanlar biliyorum, hiç biri bulamadılar, Türkiye'de talep vardı ama satış fiyatını bile göremedik, satışa gelseydi gerçekten satarmıydı o başka mesele, sıfırı 15 bin lira olsa belki, o paraya 2. el Uno yada eski bir Brodway belki daha mantıklı olabilir.
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SequentiaL 10 ay
Türkiye'de olsa peynir ekmek gibi gider, Pelinsu'ların favori arabası olur.
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lapatid 10 ay
avantajli degildir
o paraya dunyanin en ucuz olmayan herhangi bir arabasinin eski bir modeli alinabiliyordur
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elmek6 10 ay
Aracin satilmama nedeni cok problemli olmasi. Sürekli ariza cikarmasi. Bu konuda belgesel var hatta.
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sis651 10 ay elmek6
Belgeselin üstünden yıllar geçti, artık sorunlarını çözmüşlerdir sanırım kaç yılda. :)
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Umutcan 10 ay
3000 liraya olsa belki de, Türkiye'de bu araç 20000'den aşağı satılmazdı sanırım.
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Fenomenon 10 ay Umutcan
Umutcan
3000 liraya olsa belki de, Türkiye'de bu araç 20000'den aşağı satılmazdı sanırım.

Türkiyeye gelseydi 35bin'den aşağı olmazdı.
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ozmenakif 10 ay
Türkiye'de satardı
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faniseyler 10 ay
Hint fakiri bile almamış.
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