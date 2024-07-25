Suzuki, gelecek 10 yılda hedeflediği teknoloji stratejisini açıkladı

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Japon motosiklet ve otomobil üreticisi Suzuki, gelecek 10 yılda üretimden geri dönüşüme kadar enerji tüketimini en aza indiren bir teknoloji hamlesi gerçekleştirecek ve tüm dünyadaki insanlara daha keyifli bir ulaşım sağlarken karbon nötr bir dünya hedefleyecek. Bu kapsamda Japonya merkezli şirket, hafif platformdan, verimli motor teknolojilerinin yanı sıra batarya ve batarya teknolojilerine kadar pek çok alanda sürdürülebilir hedefler gerçekleştirecek.

Hafif ve güvenli platform ile enerji tüketimini en aza indirecek

Tam Boyutta Gör Suzuki'nin uzmanlık alanı olan kompakt ve hafif araçlar, sadece kullanım sırasındaki karbon emisyonlarını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda üretim esnasında kullanılan kaynakları ve emisyon salınımlarını da azaltıyor. Böylece Suzuki, dünya kaynaklarını korumaya ve karbon emisyonlarını azaltmaya katkıda bulunuyor. Ayrıca şirket, hedefleri doğrultusunda yeni nesil hafif platformu olan “HEARTECT”i daha da geliştirecek ve bunun yanı sıra ağırlık azaltma teknolojileri ile araçların enerji tüketimini de en aza indirmek için çalışacak.

Yalın batarya ile elektrikli ve hibrit elektrikli araçlar geliştirecek

Suzuki, her ülke ve bölgedeki yenilenebilir enerji oranı ve kullanım koşullarını esas alarak müşterilerine en yüksek enerji verimliliğine sahip elektrikli araçlar sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda şirket, küçük ve verimli elektrik ünitesi ile küçük ve hafif batarya gibi “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” (Daha Küçük, Daha Az, Daha Hafif, Daha Kısa, Güzel) bileşenlerini bir araya getirerek enerji tüketimini en aza indiren elektrikli araçlar geliştirecek.

Yüksek verimli güç-aktarma sistemleri ile enerji tüketimini en aza indirecek

Suzuki, 2023 yılında gelişmiş bir yanma seviyesi hedefleyen yüksek verimli Z12E kodlu bir motor geliştirdi. Bu motor, diğer içten yanmalı motorlara kıyasla yüzde 40’lık son derece yüksek orana sahip termal verimliliğe ulaştı. Bu yüksek verimli motoru gelecekte de dünya genelinde kullanacak ve böylece karbon nötr yakıt ve yeni nesil hibrit çözümler ile enerji tüketimini en aza indirmeyi başaracak.

Tam Boyutta Gör Suzuki, ayrıca SDV alanında “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” üretim ilkesi ile enerji tüketimini en aza indirerek araçlar için katma değer yaratan uygun fiyatlı “SDV hakkı” çözümünü geliştirecek ve müşterilerine sunacak. Böylece şirket, en iyi uyuma sahip kablolu ve kablosuz (OTA) güncellemelerle yazılım güncellemelerini kolaylaştıracak. Bununla birlikte araçlardaki bileşen maliyetlerini düşürmek için ortak donanım kullanarak, geliştirme maliyetlerini düşürmek için ise yazılımı yeniden kullanarak müşterilere “Bu iyi, istediğim şey bu” hissi veren SDV'yi geliştirecek.

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Kolay geri dönüştürülebilir ve sökülebilir tasarım ürünler tasarlayacak

Geleneksel ekonomi sisteminde; hammadde çıkarma, ürün üretimi, kullanımı ve bertaraf akışının tek yönlü olduğu döngüye doğrusal ekonomi deniyor. Bu da, kitlesel enerji tüketimine, kaynakların tükenmesine ve çevresel yıkıma neden oluyor. Suzuki, gelecekte, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yaklaşımıyla kolayca sökülebilir ürünler tasarlayarak kaynak kullanımından tasarruf etmek üzere döngüsel ekonomi ile minimum enerji tüketimi elde edecek.

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Suzuki, gelecek 10 yılda hedeflediği stratejisini açıkladı