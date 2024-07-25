Suzuki, gelecek 10 yılda hedeflediği teknoloji stratejisini açıkladı

- Hafif ve güvenli platform ile enerji tüketimini en aza indirecek
- Yalın batarya ile elektrikli ve hibrit elektrikli araçlar geliştirecek
- Yüksek verimli güç-aktarma sistemleri ile enerji tüketimini en aza indirecek
- Kolay geri dönüştürülebilir ve sökülebilir tasarım ürünler tasarlayacak
- Yorumlar
Japon motosiklet ve otomobil üreticisi Suzuki, gelecek 10 yılda üretimden geri dönüşüme kadar enerji tüketimini en aza indiren bir teknoloji hamlesi gerçekleştirecek ve tüm dünyadaki insanlara daha keyifli bir ulaşım sağlarken karbon nötr bir dünya hedefleyecek. Bu kapsamda Japonya merkezli şirket, hafif platformdan, verimli motor teknolojilerinin yanı sıra batarya ve batarya teknolojilerine kadar pek çok alanda sürdürülebilir hedefler gerçekleştirecek.
Hafif ve güvenli platform ile enerji tüketimini en aza indirecek
Yalın batarya ile elektrikli ve hibrit elektrikli araçlar geliştirecek
Suzuki, her ülke ve bölgedeki yenilenebilir enerji oranı ve kullanım koşullarını esas alarak müşterilerine en yüksek enerji verimliliğine sahip elektrikli araçlar sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda şirket, küçük ve verimli elektrik ünitesi ile küçük ve hafif batarya gibi “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” (Daha Küçük, Daha Az, Daha Hafif, Daha Kısa, Güzel) bileşenlerini bir araya getirerek enerji tüketimini en aza indiren elektrikli araçlar geliştirecek.
Yüksek verimli güç-aktarma sistemleri ile enerji tüketimini en aza indirecek
Suzuki, 2023 yılında gelişmiş bir yanma seviyesi hedefleyen yüksek verimli Z12E kodlu bir motor geliştirdi. Bu motor, diğer içten yanmalı motorlara kıyasla yüzde 40’lık son derece yüksek orana sahip termal verimliliğe ulaştı. Bu yüksek verimli motoru gelecekte de dünya genelinde kullanacak ve böylece karbon nötr yakıt ve yeni nesil hibrit çözümler ile enerji tüketimini en aza indirmeyi başaracak.
Kolay geri dönüştürülebilir ve sökülebilir tasarım ürünler tasarlayacak
Geleneksel ekonomi sisteminde; hammadde çıkarma, ürün üretimi, kullanımı ve bertaraf akışının tek yönlü olduğu döngüye doğrusal ekonomi deniyor. Bu da, kitlesel enerji tüketimine, kaynakların tükenmesine ve çevresel yıkıma neden oluyor. Suzuki, gelecekte, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yaklaşımıyla kolayca sökülebilir ürünler tasarlayarak kaynak kullanımından tasarruf etmek üzere döngüsel ekonomi ile minimum enerji tüketimi elde edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.