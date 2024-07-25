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    Suzuki, gelecek 10 yılda hedeflediği teknoloji stratejisini açıkladı

    Japon otomotiv devi, üretimden geri dönüşüme kadar olan süreçte dünya kaynaklarını ve enerji tüketimini verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı sağlayan teknolojiler geliştirecek.

    Japon motosiklet ve otomobil üreticisi Suzuki, gelecek 10 yılda üretimden geri dönüşüme kadar enerji tüketimini en aza indiren bir teknoloji hamlesi gerçekleştirecek ve tüm dünyadaki insanlara daha keyifli bir ulaşım sağlarken karbon nötr bir dünya hedefleyecek. Bu kapsamda Japonya merkezli şirket, hafif platformdan, verimli motor teknolojilerinin yanı sıra batarya ve batarya teknolojilerine kadar pek çok alanda sürdürülebilir hedefler gerçekleştirecek.

    Hafif ve güvenli platform ile enerji tüketimini en aza indirecek

    Suzuki, gelecek 10 yılda hedeflediği stratejisini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Suzuki'nin uzmanlık alanı olan kompakt ve hafif araçlar, sadece kullanım sırasındaki karbon emisyonlarını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda üretim esnasında kullanılan kaynakları ve emisyon salınımlarını da azaltıyor. Böylece Suzuki, dünya kaynaklarını korumaya ve karbon emisyonlarını azaltmaya katkıda bulunuyor. Ayrıca şirket, hedefleri doğrultusunda yeni nesil hafif platformu olan “HEARTECT”i daha da geliştirecek ve bunun yanı sıra ağırlık azaltma teknolojileri ile araçların enerji tüketimini de en aza indirmek için çalışacak. 

    Yalın batarya ile elektrikli ve hibrit elektrikli araçlar geliştirecek

    Suzuki, her ülke ve bölgedeki yenilenebilir enerji oranı ve kullanım koşullarını esas alarak müşterilerine en yüksek enerji verimliliğine sahip elektrikli araçlar sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda şirket, küçük ve verimli elektrik ünitesi ile küçük ve hafif batarya gibi “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” (Daha Küçük, Daha Az, Daha Hafif, Daha Kısa, Güzel) bileşenlerini bir araya getirerek enerji tüketimini en aza indiren elektrikli araçlar geliştirecek. 

    Yüksek verimli güç-aktarma sistemleri ile enerji tüketimini en aza indirecek

    Suzuki, 2023 yılında gelişmiş bir yanma seviyesi hedefleyen yüksek verimli Z12E kodlu bir motor geliştirdi. Bu motor, diğer içten yanmalı motorlara kıyasla yüzde 40’lık son derece yüksek orana sahip termal verimliliğe ulaştı. Bu yüksek verimli motoru gelecekte de dünya genelinde kullanacak ve böylece karbon nötr yakıt ve yeni nesil hibrit çözümler ile enerji tüketimini en aza indirmeyi başaracak.

    Suzuki, gelecek 10 yılda hedeflediği stratejisini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Suzuki, ayrıca SDV alanında “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” üretim ilkesi ile enerji tüketimini en aza indirerek araçlar için katma değer yaratan uygun fiyatlı “SDV hakkı” çözümünü geliştirecek ve müşterilerine sunacak. Böylece şirket, en iyi uyuma sahip kablolu ve kablosuz (OTA) güncellemelerle yazılım güncellemelerini kolaylaştıracak. Bununla birlikte araçlardaki bileşen maliyetlerini düşürmek için ortak donanım kullanarak, geliştirme maliyetlerini düşürmek için ise yazılımı yeniden kullanarak müşterilere “Bu iyi, istediğim şey bu” hissi veren SDV'yi geliştirecek.

    Kolay geri dönüştürülebilir ve sökülebilir tasarım ürünler tasarlayacak

    Geleneksel ekonomi sisteminde; hammadde çıkarma, ürün üretimi, kullanımı ve bertaraf akışının tek yönlü olduğu döngüye doğrusal ekonomi deniyor. Bu da, kitlesel enerji tüketimine, kaynakların tükenmesine ve çevresel yıkıma neden oluyor. Suzuki, gelecekte, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yaklaşımıyla kolayca sökülebilir ürünler tasarlayarak kaynak kullanımından tasarruf etmek üzere döngüsel ekonomi ile minimum enerji tüketimi elde edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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