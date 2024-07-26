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    Citroen, ChatGPT'yi en yeni araçlarına yerleştiriyor

    Citroen, ChatGPT navigasyon yardımını başlattı ve bunu Connect PLUS Paketine entegre etti. Citroen bu yeni özellikle müşterilerinin sürüş deneyimlerini geliştirmeyi hedefliyor.
    Citroen, ChatGPT'yi en yeni araçlarına yerleştiriyor Tam Boyutta Gör
    Citroen, ChatGPT ile ses tanımayı daha da akıcı ve doğal hale getiren, dijital asistan aracılığıyla araç içi konforu artıran ve akıllı ve etkileşimli bir yaşam alanı sunarak günlük hayatı kolaylaştıran yeni bir üretken yapay zeka aracı sunuyor.

    Citroen, araç içi konfor deneyimini ChatGPT ile artırıyor

    31 Temmuz 2024'ten itibaren Connect PLUS Paketi'nin bir parçası olarak ChatGPT Navigasyon Yardımı piyasaya sürülecek. Bu özellik, binek otomobiller için C4, C4 X, C5 X, Berlingo ve SpaceTourer'da ve ticari araçlar için Berlingo Van ve Jumpy'de mevcut olacak.

    OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, SoundHound'un ses ve ses tanıma sistemini kullanarak Citroen'in bilgi-eğlence sistemine entegre ediliyor. Bu sistem ile günlük hayatı kolaylaştıran akıllı, etkileşimli bir araç içi deneyimi hedefleniyor. Bu özellik bir yandan Markanın modellerinde zaten mevcut olan ses tanıma özelliğini iyileştirerek onu doğal dile daha da yakınlaştırıyor ve daha hassas ve duyarlı hale getiriyor.

    Diğer yandan onu zenginleştiriyor ve karmaşık soruları anlayıp cevaplayabilen veya birçok farklı konuda (tarihi bilgilerden veya bir şehirde ne yapılacağına dair ipuçlarından, tariflere ve çok daha fazlasına) tavsiyelerde bulunabilen bir seyahat arkadaşına dönüştürüyor. ChatGPT'nin gelişiyle birlikte gelen başlıca avantajlardan biri de gelişmiş ses tanımadır.

    Doğal dil işlemedeki önemli gelişmeler sayesinde ses tanıma daha doğru ve duyarlı hale geliyor. Sürücüler gözlerini yoldan ayırmadan sıcaklığı ayarlayabilecek, bir varış noktasına giderken çeşitli görevleri gerçekleştirmek için sesli komutları kullanabilecekler.

    Ayrıca bunun ötesine geçip gerçek konuşmalar yapabilir ve sonsuz sayıda genel bilgi alanında insan asistanı gibi yanıtlar sağlayabilirler. Bu yeni özellik şimdilik şu ülkelerde kullanılabilecek: Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Belçika, Avusturya, Portekiz, Polonya, Lüksemburg, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Norveç, İrlanda, Danimarka.

    Kaynakça https://www.media.stellantis.com/em-en/citroen/press/citroen-adopts-chatgpt-to-enhance-the-on-board-comfort-experience https://www.usine-digitale.fr/article/genai-citroen-embarque-chatgpt-dans-ses-vehicules-les-plus-recents.N2216652
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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