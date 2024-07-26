Citroen, ChatGPT'yi en yeni araçlarına yerleştiriyor

Citroen, araç içi konfor deneyimini ChatGPT ile artırıyor
31 Temmuz 2024'ten itibaren Connect PLUS Paketi'nin bir parçası olarak ChatGPT Navigasyon Yardımı piyasaya sürülecek. Bu özellik, binek otomobiller için C4, C4 X, C5 X, Berlingo ve SpaceTourer'da ve ticari araçlar için Berlingo Van ve Jumpy'de mevcut olacak.
OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, SoundHound'un ses ve ses tanıma sistemini kullanarak Citroen'in bilgi-eğlence sistemine entegre ediliyor. Bu sistem ile günlük hayatı kolaylaştıran akıllı, etkileşimli bir araç içi deneyimi hedefleniyor. Bu özellik bir yandan Markanın modellerinde zaten mevcut olan ses tanıma özelliğini iyileştirerek onu doğal dile daha da yakınlaştırıyor ve daha hassas ve duyarlı hale getiriyor.
Diğer yandan onu zenginleştiriyor ve karmaşık soruları anlayıp cevaplayabilen veya birçok farklı konuda (tarihi bilgilerden veya bir şehirde ne yapılacağına dair ipuçlarından, tariflere ve çok daha fazlasına) tavsiyelerde bulunabilen bir seyahat arkadaşına dönüştürüyor. ChatGPT'nin gelişiyle birlikte gelen başlıca avantajlardan biri de gelişmiş ses tanımadır.
Doğal dil işlemedeki önemli gelişmeler sayesinde ses tanıma daha doğru ve duyarlı hale geliyor. Sürücüler gözlerini yoldan ayırmadan sıcaklığı ayarlayabilecek, bir varış noktasına giderken çeşitli görevleri gerçekleştirmek için sesli komutları kullanabilecekler.
Ayrıca bunun ötesine geçip gerçek konuşmalar yapabilir ve sonsuz sayıda genel bilgi alanında insan asistanı gibi yanıtlar sağlayabilirler. Bu yeni özellik şimdilik şu ülkelerde kullanılabilecek: Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Belçika, Avusturya, Portekiz, Polonya, Lüksemburg, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Norveç, İrlanda, Danimarka.Kaynakça https://www.media.stellantis.com/em-en/citroen/press/citroen-adopts-chatgpt-to-enhance-the-on-board-comfort-experience https://www.usine-digitale.fr/article/genai-citroen-embarque-chatgpt-dans-ses-vehicules-les-plus-recents.N2216652 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.