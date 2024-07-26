Citroen, ChatGPT'yi en yeni araçlarına yerleştiriyor

Tam Boyutta Gör Citroen, ChatGPT ile ses tanımayı daha da akıcı ve doğal hale getiren, dijital asistan aracılığıyla araç içi konforu artıran ve akıllı ve etkileşimli bir yaşam alanı sunarak günlük hayatı kolaylaştıran yeni bir üretken yapay zeka aracı sunuyor.

Citroen, araç içi konfor deneyimini ChatGPT ile artırıyor

31 Temmuz 2024'ten itibaren Connect PLUS Paketi'nin bir parçası olarak ChatGPT Navigasyon Yardımı piyasaya sürülecek. Bu özellik, binek otomobiller için C4, C4 X, C5 X, Berlingo ve SpaceTourer'da ve ticari araçlar için Berlingo Van ve Jumpy'de mevcut olacak.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, SoundHound'un ses ve ses tanıma sistemini kullanarak Citroen'in bilgi-eğlence sistemine entegre ediliyor. Bu sistem ile günlük hayatı kolaylaştıran akıllı, etkileşimli bir araç içi deneyimi hedefleniyor. Bu özellik bir yandan Markanın modellerinde zaten mevcut olan ses tanıma özelliğini iyileştirerek onu doğal dile daha da yakınlaştırıyor ve daha hassas ve duyarlı hale getiriyor.

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Diğer yandan onu zenginleştiriyor ve karmaşık soruları anlayıp cevaplayabilen veya birçok farklı konuda (tarihi bilgilerden veya bir şehirde ne yapılacağına dair ipuçlarından, tariflere ve çok daha fazlasına) tavsiyelerde bulunabilen bir seyahat arkadaşına dönüştürüyor. ChatGPT'nin gelişiyle birlikte gelen başlıca avantajlardan biri de gelişmiş ses tanımadır.

Doğal dil işlemedeki önemli gelişmeler sayesinde ses tanıma daha doğru ve duyarlı hale geliyor. Sürücüler gözlerini yoldan ayırmadan sıcaklığı ayarlayabilecek, bir varış noktasına giderken çeşitli görevleri gerçekleştirmek için sesli komutları kullanabilecekler.

Ayrıca bunun ötesine geçip gerçek konuşmalar yapabilir ve sonsuz sayıda genel bilgi alanında insan asistanı gibi yanıtlar sağlayabilirler. Bu yeni özellik şimdilik şu ülkelerde kullanılabilecek: Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Belçika, Avusturya, Portekiz, Polonya, Lüksemburg, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Norveç, İrlanda, Danimarka.

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