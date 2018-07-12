Adına yakışır özelliklere sahip Rezvani Tank Military Edition duyuruldu

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Son yıllarda altın çağını yaşayan SUV dünyasının en agresif üyelerinden biri olan Rezvani Tank, zırh odaklı güncellemeler barındıran Military Edition paketi ile adına daha da yakışır bir hale geldi. Halihazırda termal gece görüş sistemi ve balistik zırh özelliklerini opsiyon listesinde sunan Rezvani tank, Military Edition ile bu konudaki iddiasını daha da yukarı taşıyor.

Neredeyse üzerine gelen tüm saldırıları bertaraf edecek şekilde oluşturulan Rezvani Tank Military Edition, standart versiyonda opsiyon olarak sunulan balistik zırh korumasını 7. seviyeye yükseltiyor. Bu da 7.62x51mm mermi kullanan yüksek kalibre tüfekler dahil yaygın olarak kullanılan pek çok ateşli silahtan korunabileceği anlamına geliyor. Bunun yanı sıra bombalara karşı koruması da bulunan araçta gaz maskeleri standart olarak sunuluyor.

Korunma odaklı güncellemelerin bununla sınırlı kalmadığı Tank Military Edition’da özel olarak hazırlanan lastikler, ilk yardım malzemeleri ve araç dışındaki insanlarla güvenli bir iletişim kurmayı sağlayan dahili haberleşme sistemi bulunuyor. Aracın diğer özellikleri arasında su geçirmez çakarlar, kevlar kaplı yakıt deposu, ve ‘kör edici ışıklar’ bulunuyor.

Tabii ki bu özellikler hissedilir derecede ağırlık artışını da beraberinde getiriyor. Rezvani Tank Military Edition’da bu durumla başa çıkabilecek oldukça sağlam bir süspansiyon sistemi kullanılıyor. Müşteriler ayrıca kaputun altında opsiyonel olarak sunulan 6.2 litrelik süperşarjlı Hellcat V8 üniteyi de tercih edebiliyor. Fakat 707 beygir güç üreten bu motor aracın fiyatına fazladan 65 bin dolar olarak yansıyor.

Hellcat motorun yanı sıra Military Edition’a offroad paketi de eklenebiliyor. Bu paket dahilinde 15.2 cm yükseltme kiti, FOX amotrisörler, ve Dynatrac ProRock akslar yer alıyor. Rezvani Tank Military Edition yurt dışında 295 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.