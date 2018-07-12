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Adına yakışır özelliklere sahip Rezvani Tank Military Edition duyuruldu

SUV segmentinin sıra dışı temsilcilerinden Rezvani Tank, Military Edition paketiyle birlikte yepyeni bir motora ve 7. seviye balistik zırha kavuştu. İşte Rezvani Tank Military Edition ve özellikleri:
10 ay
4,9b
1
13
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Adına yakışır özelliklere sahip Rezvani Tank Military Edition duyuruldu
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Son yıllarda altın çağını yaşayan SUV dünyasının en agresif üyelerinden biri olan Rezvani Tank, zırh odaklı güncellemeler barındıran Military Edition paketi ile adına daha da yakışır bir hale geldi. Halihazırda termal gece görüş sistemi ve balistik zırh özelliklerini opsiyon listesinde sunan Rezvani tank, Military Edition ile bu konudaki iddiasını daha da yukarı taşıyor.

Neredeyse üzerine gelen tüm saldırıları bertaraf edecek şekilde oluşturulan Rezvani Tank Military Edition, standart versiyonda opsiyon olarak sunulan balistik zırh korumasını 7. seviyeye yükseltiyor. Bu da 7.62x51mm mermi kullanan yüksek kalibre tüfekler dahil yaygın olarak kullanılan pek çok ateşli silahtan korunabileceği anlamına geliyor. Bunun yanı sıra bombalara karşı koruması da bulunan araçta gaz maskeleri standart olarak sunuluyor.

Korunma odaklı güncellemelerin bununla sınırlı kalmadığı Tank Military Edition’da özel olarak hazırlanan lastikler, ilk yardım malzemeleri ve araç dışındaki insanlarla güvenli bir iletişim kurmayı sağlayan dahili haberleşme sistemi bulunuyor. Aracın diğer özellikleri arasında su geçirmez çakarlar, kevlar kaplı yakıt deposu, ve ‘kör edici ışıklar’ bulunuyor.

Tabii ki bu özellikler hissedilir derecede ağırlık artışını da beraberinde getiriyor. Rezvani Tank Military Edition’da bu durumla başa çıkabilecek oldukça sağlam bir süspansiyon sistemi kullanılıyor. Müşteriler ayrıca kaputun altında opsiyonel olarak sunulan 6.2 litrelik süperşarjlı Hellcat V8 üniteyi de tercih edebiliyor. Fakat 707 beygir güç üreten bu motor aracın fiyatına fazladan 65 bin dolar olarak yansıyor.

Hellcat motorun yanı sıra Military Edition’a offroad paketi de eklenebiliyor. Bu paket dahilinde 15.2 cm yükseltme kiti, FOX amotrisörler, ve Dynatrac ProRock akslar yer alıyor. Rezvani Tank Military Edition yurt dışında 295 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.


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Kerim5100 10 ay en beğenilen
İtibardan tasarruf olmaz bütün filoyu bununla döşeyelim :D
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Sirrüs 10 ay
Çöllerdeki din kardeşlerimiz altlarına çekerler artık.
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sniper23 10 ay
Zombi saldırısı sırasında çok işe yaracak bir alete benziyor.
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DOMIX 10 ay
Sahibi fars kökenli sanırım, yalnız bizim Ejder daha ciks duruyor sivil versiyonunu yapsalar güzel olur.
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-BUR@K- 10 ay
Araç Jeep Wrangler üzerine inşa edilmiş sanırım. İç tasarım oldukça benziyor. Dış tasarım oldukça estetik. Hafifletilmiş versiyonu piyasada daha çok iş yapabilir.
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MonitörKertenkelesi 10 ay
Yakınca Pop Starlarımızın, sosyetenin, futbolcuların altında görebiliriz bunu. Bayılırlar askeri pahalı güçlü yüksek araçları kullanmaya. Niyeyse. Bakınız: Hammer.
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ceo-tr 10 ay
nurolmakina.com.tr/...
şu aletin halk versiyonunu yapsınlar on numara olur
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spinattimyalnizliga 10 ay
Almaz mıyız?

@falken34
1 Yanıt Yanıtla
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falken34 10 ay spinattimyalnizliga
O paraya Honda hissesi alsam daha iyi
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SayınOzi 10 ay
707 hp, tonlarca ağırlık menzili kacokm acaba?
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Erwin-Rommel 10 ay
Karşına tankla çıksam ne yapabilir
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Sirrüs 10 ay
Çöllerdeki din kardeşlerimiz altlarına çekerler artık.
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VideSupra 10 ay
Sahibinden de vardı bir haftadır görüyordum hep. Duyurulmadan önce mi düşmüş piyasaya.
Neyse 720 bin dölar.
Meraklısına
sahibinden.com/...
Yerini bilelim de. Bir gün zombi neyin basarsa dünyayı, bunu kaçırır üstlerine süreriz.
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rezvani suv, rezvani tank ve
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