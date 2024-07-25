Kawasaki, hidrojenle çalışan motosikletini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Ninja H2'yi temel alan motosiklet, benzin yerine hidrojenle çalışmak için modifiye edilmiş 1.0 litre (998 cc) dört silindirli motora sahip. Söz konusu sistem geleneksel bir yanma süreciyle çalıştığı için hidrojen doğrudan silindirlere enjekte ediliyor.

Elbette motor, Kawasaki'nin hidrojenli motosikletindeki tek değişiklik değil. Motoru beslemek için gerekli hidrojen tanklarıyla donatılan motosiklette ayrıca entegre hidrojen yakıt besleme sistemi de bulunuyor. Motosikletin tasarımına bakılırsa bu bileşenler arka kısımda heybe gibi görünecek biçimde tasarlanmış.

Tam Boyutta Gör Hidrojenli motosiklet projesine 2023'ün mart ayında başlayan Kawasaki, bu yılın başlarında test sürüşlerine başlayarak büyük yol kat etti. Şirket, sonuç olarak ortaya çıkan ürünün "su ve çok az miktarda CO2 yaymasına karşın binicilerin gaz kelebeğini çevirdiğinde sevdiği gürleme ve titreşim hissini tam anlamıyla sağladığını" dile getirdi.

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Proje henüz prototip aşamasında ve Kawasaki, hidrojenle çalışan motosikletini 2030'ların başlarından itibaren üretime sokmayı planlıyor. Elbette motosikletin hangi pazarda satışa sunulacağı o ülkenin hidrojen yakıt tedarik altyapısına ve yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterecek.

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