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    Anlık Bildirim

    Kawasaki, hidrojenle çalışan motosikletini tanıttı

    Kawasaki, hidrojenle çalışan motosikletini tanıttı. Japonya'da gösterimi yapılan motosiklet, geleneksel motosikletlerin sürüş deneyimini çok daha düşük emisyon ile bir araya getiriyor.
    Kawasaki, hidrojenle çalışan motosikletini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Ninja H2'yi temel alan motosiklet, benzin yerine hidrojenle çalışmak için modifiye edilmiş 1.0 litre (998 cc) dört silindirli motora sahip. Söz konusu sistem geleneksel bir yanma süreciyle çalıştığı için hidrojen doğrudan silindirlere enjekte ediliyor.

    Elbette motor, Kawasaki'nin hidrojenli motosikletindeki tek değişiklik değil. Motoru beslemek için gerekli hidrojen tanklarıyla donatılan motosiklette ayrıca entegre hidrojen yakıt besleme sistemi de bulunuyor. Motosikletin tasarımına bakılırsa bu bileşenler arka kısımda heybe gibi görünecek biçimde tasarlanmış.

    Kawasaki, hidrojenle çalışan motosikletini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Hidrojenli motosiklet projesine 2023'ün mart ayında başlayan Kawasaki, bu yılın başlarında test sürüşlerine başlayarak büyük yol kat etti. Şirket, sonuç olarak ortaya çıkan ürünün "su ve çok az miktarda CO2 yaymasına karşın binicilerin gaz kelebeğini çevirdiğinde sevdiği gürleme ve titreşim hissini tam anlamıyla sağladığını" dile getirdi.

    Proje henüz prototip aşamasında ve Kawasaki, hidrojenle çalışan motosikletini 2030'ların başlarından itibaren üretime sokmayı planlıyor. Elbette motosikletin hangi pazarda satışa sunulacağı o ülkenin hidrojen yakıt tedarik altyapısına ve yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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