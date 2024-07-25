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Tam Boyutta Gör Hatırlanacağı üzere CEO Elon Musk’ın Tesla’nın 4680 bataryalar üzerinde çalışan ekibe yıl sonuna kadar mühlet verdiği bildirilmişti. Aynı zamanda Tesla’nın bu bataryalarda performansı artırmak ve maliyetleri düşürmek konusunda zorlandığı aktarılmıştı. Şimdi ise açıklanan ikinci çeyrek sonuçlarına göre Tesla, bataryalarda önemli bir gelişme kaydetmiş durumda.

4680 batarya üretimi yüzde 50 arttı

Geçtiğimiz haftaki raporda performansı ve maliyetler üzerinde etkili olan katot üzerindeki kuru kaplama işlemiyle ilgili sorunlardan bahsediliyordu. Şimdi ise Tesla, 2024 yılı 2. çeyrek kazançlarının açıklanmasıyla birlikte, 4680 hücresiyle ilgili bir güncelleme paylaştı.

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Firma, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 50’nin üzerinde daha fazla 4680 hücresi ürettiklerini söylerken maliyetlerde de iyileşmeler gördüklerini bildirdi. Ayrıca Tesla, temmuz ayında kuru katot 4680 hücreleriyle üretilen ilk prototip Cybertruck aracıyla doğrulama testlerine de başladı.

Tam Boyutta Gör Maliyetlerin düşürülmesi ve üretimin artması Tesla için oldukça iyiye işaret ediyor. Ancak belirtmek gerekiyor ki firma, 4680 bataryalarını zaten sınırlı üretim hacmine sahip olan Cybertruck’larda kullanıyor. Yani yüzde 50 artış olsa da hacimin kendisi düşük. Ancak Tesla, 2024 sonuna kadar maliyetleri sektörün altına indirmeyi hedefliyor. Firma bu bataryalar ile daha fazla menzil ve daha hızlı şarj sağlamayı vaat ediyor.

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Tesla, 4680 bataryalarda önemli bir gelişme kaydetti