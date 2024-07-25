Tesla, 4680 bataryalarda önemli bir gelişme kaydetti

4680 batarya üretimi yüzde 50 arttı
Geçtiğimiz haftaki raporda performansı ve maliyetler üzerinde etkili olan katot üzerindeki kuru kaplama işlemiyle ilgili sorunlardan bahsediliyordu. Şimdi ise Tesla, 2024 yılı 2. çeyrek kazançlarının açıklanmasıyla birlikte, 4680 hücresiyle ilgili bir güncelleme paylaştı.
Firma, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 50’nin üzerinde daha fazla 4680 hücresi ürettiklerini söylerken maliyetlerde de iyileşmeler gördüklerini bildirdi. Ayrıca Tesla, temmuz ayında kuru katot 4680 hücreleriyle üretilen ilk prototip Cybertruck aracıyla doğrulama testlerine de başladı.Kaynakça https://electrek.co/2024/07/23/tesla-gives-encouraging-update-on-4680-battery-cells/ https://digitalassets.tesla.com/tesla-contents/image/upload/IR/TSLA-Q2-2024-Update.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.