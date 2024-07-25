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    Anlık Bildirim

    Tesla, 4680 bataryalarda önemli bir gelişme kaydetti

    Tesla’nın 4680 batarya hücreleri ile savaşı devam ediyor. CEO Elon Musk, bir son takvim verirken açıklanan ikinci çeyrek sonuçlarına göre Tesla, bataryalarda önemli bir gelişme kaydetti.
    Tesla, 4680 bataryalarda önemli bir gelişme kaydetti Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacağı üzere CEO Elon Musk’ın Tesla’nın 4680 bataryalar üzerinde çalışan ekibe yıl sonuna kadar mühlet verdiği bildirilmişti. Aynı zamanda Tesla’nın bu bataryalarda performansı artırmak ve maliyetleri düşürmek konusunda zorlandığı aktarılmıştı. Şimdi ise açıklanan ikinci çeyrek sonuçlarına göre Tesla, bataryalarda önemli bir gelişme kaydetmiş durumda.

    4680 batarya üretimi yüzde 50 arttı

    Geçtiğimiz haftaki raporda performansı ve maliyetler üzerinde etkili olan katot üzerindeki kuru kaplama işlemiyle ilgili sorunlardan bahsediliyordu. Şimdi ise Tesla, 2024 yılı 2. çeyrek kazançlarının açıklanmasıyla birlikte, 4680 hücresiyle ilgili bir güncelleme paylaştı.

    Firma, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 50’nin üzerinde daha fazla 4680 hücresi ürettiklerini söylerken maliyetlerde de iyileşmeler gördüklerini bildirdi. Ayrıca Tesla, temmuz ayında kuru katot 4680 hücreleriyle üretilen ilk prototip Cybertruck aracıyla doğrulama testlerine de başladı.

    Tesla, 4680 bataryalarda önemli bir gelişme kaydetti Tam Boyutta Gör
    Maliyetlerin düşürülmesi ve üretimin artması Tesla için oldukça iyiye işaret ediyor. Ancak belirtmek gerekiyor ki firma, 4680 bataryalarını zaten sınırlı üretim hacmine sahip olan Cybertruck’larda kullanıyor. Yani yüzde 50 artış olsa da hacimin kendisi düşük. Ancak Tesla, 2024 sonuna kadar maliyetleri sektörün altına indirmeyi hedefliyor. Firma bu bataryalar ile daha fazla menzil ve daha hızlı şarj sağlamayı vaat ediyor.
    Kaynakça https://electrek.co/2024/07/23/tesla-gives-encouraging-update-on-4680-battery-cells/ https://digitalassets.tesla.com/tesla-contents/image/upload/IR/TSLA-Q2-2024-Update.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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