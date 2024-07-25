Otomobil devi Toyota, Türkiye'deki üretimine ara veriyor

Toyota Türkiye, 4,1 milyar dolarlık ihracatla ikinci sırada
İleri teknolojilerle donatılmış üretim hatları ve yüksek kalite standartlarıyla öne çıkan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım ve onarım çalışmaları ile fabrikasının performansını ve verimliliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
2023 yılı boyunca Sakarya’da ürettiği 213 bin aracın 178 binini ihraç ederek büyük bir başarı elde eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 4,1 milyar dolarlık ihracat geliriyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Türkiye’nin en büyük ikinci ihracatçısı olarak ödüllendirilmişti.
Bu başarı, şirketin güçlü konumunu ve inovasyon konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Toyota, İSO 500 listesinde Türkiye’nin en büyük 5’nci şirketi konumunda yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.