Tam Boyutta Gör Toyota Türkiye, Sakarya'daki fabrikasında planlı bakım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 29 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında üç hafta süreyle üretime ara verecek. Bu süre zarfında fabrikanın bakım ve yenileme çalışmaları yapılacak, üretim faaliyetleri ise geçici olarak durdurulacak.

Toyota Türkiye, 4,1 milyar dolarlık ihracatla ikinci sırada

İleri teknolojilerle donatılmış üretim hatları ve yüksek kalite standartlarıyla öne çıkan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım ve onarım çalışmaları ile fabrikasının performansını ve verimliliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

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2023 yılı boyunca Sakarya’da ürettiği 213 bin aracın 178 binini ihraç ederek büyük bir başarı elde eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 4,1 milyar dolarlık ihracat geliriyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Türkiye’nin en büyük ikinci ihracatçısı olarak ödüllendirilmişti.

Bu başarı, şirketin güçlü konumunu ve inovasyon konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Toyota, İSO 500 listesinde Türkiye’nin en büyük 5’nci şirketi konumunda yer alıyor.

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Otomobil devi Toyota, Türkiye'deki üretimine ara veriyor