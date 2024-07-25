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    Anlık Bildirim

    Otomobil devi Toyota, Türkiye'deki üretimine ara veriyor

    Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'daki fabrikasında 29 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında planlı bakım ve revizyon çalışmaları nedeniyle üç hafta üretime ara veriyor.
    Otomobil devi Toyota, Türkiye'deki üretimine ara veriyor Tam Boyutta Gör
    Toyota Türkiye, Sakarya'daki fabrikasında planlı bakım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 29 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında üç hafta süreyle üretime ara verecek. Bu süre zarfında fabrikanın bakım ve yenileme çalışmaları yapılacak, üretim faaliyetleri ise geçici olarak durdurulacak.

    Toyota Türkiye, 4,1 milyar dolarlık ihracatla ikinci sırada

    İleri teknolojilerle donatılmış üretim hatları ve yüksek kalite standartlarıyla öne çıkan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım ve onarım çalışmaları ile fabrikasının performansını ve verimliliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

    2023 yılı boyunca Sakarya’da ürettiği 213 bin aracın 178 binini ihraç ederek büyük bir başarı elde eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 4,1 milyar dolarlık ihracat geliriyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Türkiye’nin en büyük ikinci ihracatçısı olarak ödüllendirilmişti.

    Bu başarı, şirketin güçlü konumunu ve inovasyon konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Toyota, İSO 500 listesinde Türkiye’nin en büyük 5’nci şirketi konumunda yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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