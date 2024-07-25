Renault Trucks, elektrikli kamyonu Oxygen'in testlerine devam ediyor

- Şehir içi teslimatların kısıtlamaları ve kullanımları için uyarlanmış bir araç
- Aracın Teknik Özellikleri
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Hollanda’nın en büyük ikinci perakendecisi olan Jumbo’nun Hollanda ve Belçika’da 700’ün üzerinde satış noktası bulunuyor. Şirket, müşterilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor. Lojistik çözüm ortağı SVZ ise Jumbo’nun Hollanda’daki satış noktalarına taze ürünlerin nakliyesini sağlıyor.
Renault Trucks ve proje ortakları, çevresel etkilerini sınırlamanın bilincinde olarak, şehir içi lojistiğin ihtiyaçlarını karşılamak ve Hollanda’nın sıfır emisyon bölgelerinde çalışabilen 26 tonluk yeni bir elektrikli kamyon geliştirmek için uzmanlıklarını birleştiriyor. Hollanda belediyelerinin 1 Ocak 2025’ten itibaren kentsel alanlarda CO2’yi azaltmak amacıyla yalnızca sıfır emisyonlu araçlarla girebilecek sıfır emisyon bölgeleri belirlemesi bekleniyor.
Prototip kamyon, 2020’den bu yana seri olarak elektrikli kamyon üreten ilk Avrupa fabrikası olan Blainville-sur-Orne’deki Renault Trucks fabrikasında üretildi
Şehir içi teslimatların kısıtlamaları ve kullanımları için uyarlanmış bir araç
Oxygen, Renault Trucks ve 17 iş ortağı tarafından geliştirildi. Şehir için özel olarak tasarlanmış bu araç, güvenlik, konfor ve modernliği bir arada sunuyor:
- Oxygen, daha fazla görüş ve güvenlik için diğer yol kullanıcılarının hizasında sürücüye mükemmel görüş sağlayan alçak girişli bir kabine ve geniş bir ön cama sahip. 360° görüş için dikiz aynalarının yerini alan birden fazla kamera, araç arkasının görüntülenmesinde önemli iyileştirmeler sağlıyor, kör noktalardaki yaya ve diğer yol kullanıcılarının rahatça görülmesine imkan tanıyor.
- Sürücü konforunu ve güvenliğini artırmak için yolcu tarafında kayar bir kapı bulunuyor. Böylece geleneksel bir kapının açılmasıyla ilgili riskler ortadan kaldırılıyor. Sürücü, araca sağ veya sol taraftan giriş çıkış yapabiliyor. Ayrıca kabine giriş ve çıkış, alçak erişim yüksekliği sayesinde daha kolay hale geliyor.
- Araç, taşınan malların mükemmel şekilde korunması için 25 süpermarket arabasının taşınmasına uygun, yönlendirilmiş sıcaklığa sahip izotermal bir gövdeyle donatılıyor.
- Son olarak, şehir ortamına mükemmel entegrasyonu ve sürücünün konforuna odaklanılması ile kamyonun dış hatları ve kabinin içi tamamen yeniden tasarlandı.
Aracın Teknik Özellikleri
- Brüt Araç Ağırlığı: 26 ton
- Şasi: 6×2
- Ölçüler : 10 m (l) x 2.6 m (w) x 3.8 m (h)
- Aks aralığı: 4600 mm
- Üstyapı: Şaseye entegre edilmiş frigofirik ünite, süpermarket arabaları için uygun
- Batarya kapasitesi: 3 x 94 kWh, toplamda 282 kWh
- Menzil: 150 km, Amsterdam’daki Jumbo için SVZ’nin günlük teslimatlarına uygun olarak uyarlanmıştır.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.