Renault Trucks, elektrikli kamyonu Oxygen'in testlerine devam ediyor

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Renault Trucks, Paris ve Lyon'dan sonra elektrikli şehir içi dağıtım kamyonu için Hollanda’nın başkentinde yeni bir test aşamasına başlıyor. Ekim 2024’te başlayacak bu yeni etap için Renault Trucks, Jumbo ve SVZ ile iş birliği yapıyor.

Hollanda’nın en büyük ikinci perakendecisi olan Jumbo’nun Hollanda ve Belçika’da 700’ün üzerinde satış noktası bulunuyor. Şirket, müşterilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor. Lojistik çözüm ortağı SVZ ise Jumbo’nun Hollanda’daki satış noktalarına taze ürünlerin nakliyesini sağlıyor.

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Renault Trucks ve proje ortakları, çevresel etkilerini sınırlamanın bilincinde olarak, şehir içi lojistiğin ihtiyaçlarını karşılamak ve Hollanda’nın sıfır emisyon bölgelerinde çalışabilen 26 tonluk yeni bir elektrikli kamyon geliştirmek için uzmanlıklarını birleştiriyor. Hollanda belediyelerinin 1 Ocak 2025’ten itibaren kentsel alanlarda CO2’yi azaltmak amacıyla yalnızca sıfır emisyonlu araçlarla girebilecek sıfır emisyon bölgeleri belirlemesi bekleniyor.

Bu doğrultuda Renault Trucks, kuru yük dağıtımı için Geodis ile gerçekleştirilen ilk çalışmaya ek olarak, 6 ay test edilecek bu yeni proje sayesinde soğuk zincir teslimatlarının depodan Amsterdam’ın merkezindeki Jumbo süpermarketlerine dağıtımlarını sessiz, düşük emisyonlu ve diğer yol kullanıcıları için güvenli bir şekilde sağlayacak.

Prototip kamyon, 2020’den bu yana seri olarak elektrikli kamyon üreten ilk Avrupa fabrikası olan Blainville-sur-Orne’deki Renault Trucks fabrikasında üretildi

Şehir içi teslimatların kısıtlamaları ve kullanımları için uyarlanmış bir araç

Oxygen, Renault Trucks ve 17 iş ortağı tarafından geliştirildi. Şehir için özel olarak tasarlanmış bu araç, güvenlik, konfor ve modernliği bir arada sunuyor:

Oxygen, daha fazla görüş ve güvenlik için diğer yol kullanıcılarının hizasında sürücüye mükemmel görüş sağlayan alçak girişli bir kabine ve geniş bir ön cama sahip. 360° görüş için dikiz aynalarının yerini alan birden fazla kamera, araç arkasının görüntülenmesinde önemli iyileştirmeler sağlıyor, kör noktalardaki yaya ve diğer yol kullanıcılarının rahatça görülmesine imkan tanıyor.

Sürücü konforunu ve güvenliğini artırmak için yolcu tarafında kayar bir kapı bulunuyor. Böylece geleneksel bir kapının açılmasıyla ilgili riskler ortadan kaldırılıyor. Sürücü, araca sağ veya sol taraftan giriş çıkış yapabiliyor. Ayrıca kabine giriş ve çıkış, alçak erişim yüksekliği sayesinde daha kolay hale geliyor.

Araç, taşınan malların mükemmel şekilde korunması için 25 süpermarket arabasının taşınmasına uygun, yönlendirilmiş sıcaklığa sahip izotermal bir gövdeyle donatılıyor.

Son olarak, şehir ortamına mükemmel entegrasyonu ve sürücünün konforuna odaklanılması ile kamyonun dış hatları ve kabinin içi tamamen yeniden tasarlandı.

Aracın Teknik Özellikleri

Brüt Araç Ağırlığı: 26 ton

Şasi: 6×2

Ölçüler : 10 m (l) x 2.6 m (w) x 3.8 m (h)

Aks aralığı: 4600 mm

Üstyapı: Şaseye entegre edilmiş frigofirik ünite, süpermarket arabaları için uygun

Batarya kapasitesi: 3 x 94 kWh, toplamda 282 kWh

Menzil: 150 km, Amsterdam’daki Jumbo için SVZ’nin günlük teslimatlarına uygun olarak uyarlanmıştır.

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Renault, elektrikli kamyonu Oxygen'in testlerine devam ediyor