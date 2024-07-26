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    Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi! İlk kez DH duyurmuştu

    Şarj edilebilir hibrit otomobiller için ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte BYD Seal U DM-i modelinin ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 30'a düştü.
    Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi! Tam Boyutta Gör
    İlk kez DonanımHaber'in duyurduğu şarj edilebilir hibrit otomobiller için ÖTV indirimi düzenlemesi bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şarj edilebilir hibrit otomobillerin (Plug-in Hybrid - PHEV) ÖTV oranı yüzde 30'a kadar düştü. Kendi kendini şarj eden hibrit otomobillerde ise herhangi bir ÖTV değişikliği olmadı.

    Şarj Edilebilir Hibrit Otomobillerde ÖTV Oranı 2024

    Elektrik menzili 70 km ve üzerinde, birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olan şarj edilebilir hibrit otomobillerden motor silindir hacmi ve ÖTV matrahına bağlı olarak yüzde 30 ila yüzde 70 arasında ÖTV alınacak.

    Yeni düzenlemeye göre elektrikli menzili 70 km ve üzerinde, birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olan şarj edilebilir hibrit otomobillerden;

    • Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşmayanlardan yüzde 30 oranında ÖTV,
    • Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.00 TL’yi aşanlardan yüzde 60 oranında ÖTV,
    • Motor silindir hacmi 1800 cm3’ü aşmayan ve ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşmayanlardan ise yüzde 70 oranında ÖTV alınacak.

    Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi! Tam Boyutta Gör

    Şarj edilebilir hibrit otomobil nedir?

    Şarj edilebilir hibrit otomobillerde elektrikli motor ve içten yanmalı motor olmak üzere iki farklı motor bulunuyor. Bu otomobillerin bataryaları, ev prizi veya elektrikli şarj istasyonlarında şarj ediliyor. Elektrikli motor ile 70-100 km gibi kısa mesafelerde elektrikli motor ile sürüş imkanı sunuyor. Böylelikle şehir içinde tasarruflu sürüş sağlarken ve uzun yolda şarj derdi olmadan kesintisiz sürüş imkanını bir arada sunuluyor.

    Hangi Otomobillerde ÖTV İndirimi Olacak?

    • BYD Seal U DM-i: %80 ÖTV > %30 ÖTV
    • BMW X1 xDrive30e: %80 ÖTV > %60 ÖTV
    • DS 9 Opera E-TENSE 250: %80 ÖTV > %60 ÖTV

    Yeni düzenleme, Çinli otomobil markası BYD'ye büyük avantaj sağlayacak. BYD Seal U DM-i modelinin ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 30'a düşecek. Temmuz ayının ilk haftasında BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yatırım anlaşması imzalandı. BYD, yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla Manisa'da yıllık 150 bin araç üretim kapasiteli otomobil fabrikası ve Ar-Ge merkezi kuracak. Tesisin 12 ay içerisinde ise üretime başlaması hedefleniyor.

    Ülkemizde satılan otomobillerden BMW X1 xDrive30e ve DS 9 Opera E-TENSE 250 modellerinin ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 20'ye inecek. Şu an için ülkemizde satılan bu üç otomobil haricinde herhangi bir modelde ÖTV indirimi olmayacak.

    Kendi kendini şarj eden hibrit otomobillerde değişiklik yok

    Kendini kendini şarj eden hibrit otomobiller ve şarj edilebilir hibrit olup 70 km'nin altında menzil sunan otomobillerin ÖTV oranında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu araçlar önceki hibrit otomobil düzenlemesine tabii tutulacak ve yüzde 45 ila yüzde 220 oranında ÖTV alınacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    sınırlı bağlantı sorunu fren pedalı sonuna kadar gidiyor hasta güvercine ne verilir arabanın harareti çabuk yükseliyor c2 hesap açamıyorum

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