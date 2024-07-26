Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi! İlk kez DH duyurmuştu

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör İlk kez DonanımHaber'in duyurduğu şarj edilebilir hibrit otomobiller için ÖTV indirimi düzenlemesi bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şarj edilebilir hibrit otomobillerin (Plug-in Hybrid - PHEV) ÖTV oranı yüzde 30'a kadar düştü. Kendi kendini şarj eden hibrit otomobillerde ise herhangi bir ÖTV değişikliği olmadı.

Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor 2 hf. önce eklendi

Şarj Edilebilir Hibrit Otomobillerde ÖTV Oranı 2024

Elektrik menzili 70 km ve üzerinde, birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olan şarj edilebilir hibrit otomobillerden motor silindir hacmi ve ÖTV matrahına bağlı olarak yüzde 30 ila yüzde 70 arasında ÖTV alınacak.

Yeni düzenlemeye göre elektrikli menzili 70 km ve üzerinde, birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olan şarj edilebilir hibrit otomobillerden;

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşmayanlardan yüzde 30 oranında ÖTV ,

, Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.00 TL’yi aşanlardan yüzde 60 oranında ÖTV ,

, Motor silindir hacmi 1800 cm3’ü aşmayan ve ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşmayanlardan ise yüzde 70 oranında ÖTV alınacak.

Tam Boyutta Gör

Şarj edilebilir hibrit otomobil nedir?

Şarj edilebilir hibrit otomobillerde elektrikli motor ve içten yanmalı motor olmak üzere iki farklı motor bulunuyor. Bu otomobillerin bataryaları, ev prizi veya elektrikli şarj istasyonlarında şarj ediliyor. Elektrikli motor ile 70-100 km gibi kısa mesafelerde elektrikli motor ile sürüş imkanı sunuyor. Böylelikle şehir içinde tasarruflu sürüş sağlarken ve uzun yolda şarj derdi olmadan kesintisiz sürüş imkanını bir arada sunuluyor.

Hangi Otomobillerde ÖTV İndirimi Olacak?

BYD Seal U DM-i: %80 ÖTV > %30 ÖTV

%80 ÖTV > %30 ÖTV BMW X1 xDrive30e : %80 ÖTV > %60 ÖTV

: %80 ÖTV > %60 ÖTV DS 9 Opera E-TENSE 250: %80 ÖTV > %60 ÖTV

Yeni düzenleme, Çinli otomobil markası BYD'ye büyük avantaj sağlayacak. BYD Seal U DM-i modelinin ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 30'a düşecek. Temmuz ayının ilk haftasında BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yatırım anlaşması imzalandı. BYD, yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla Manisa'da yıllık 150 bin araç üretim kapasiteli otomobil fabrikası ve Ar-Ge merkezi kuracak. Tesisin 12 ay içerisinde ise üretime başlaması hedefleniyor.

Ülkemizde satılan otomobillerden BMW X1 xDrive30e ve DS 9 Opera E-TENSE 250 modellerinin ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 20'ye inecek. Şu an için ülkemizde satılan bu üç otomobil haricinde herhangi bir modelde ÖTV indirimi olmayacak.

Kendi kendini şarj eden hibrit otomobillerde değişiklik yok

Kendini kendini şarj eden hibrit otomobiller ve şarj edilebilir hibrit olup 70 km'nin altında menzil sunan otomobillerin ÖTV oranında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu araçlar önceki hibrit otomobil düzenlemesine tabii tutulacak ve yüzde 45 ila yüzde 220 oranında ÖTV alınacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi!