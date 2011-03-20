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Dünyanın en uzun yolcu uçağı ilk uçuşunu bugün yapıyor

8 yıl
26,1b
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37
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sivil havacılık dünyası bugün bir ilke daha tanık olacak ve Boeing'in ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz 747-8 Intercontinental model isimli yeni yolcu uçağı, ilk uçuşunu bugün gerçekleştirecek. Bu önemli çünkü 747-8 Intercontinental, dünyanın en uzun yolcu uçağı unvanına sahip. Selefi olan 747-400 ile kıyaslandığında operasyon maliyetlerini %12 düşüren ve %16 yakıt ekonomisi sağlayan 747-8 Intercontinental, yolcu başına karbon emisyonunu %16 düşürürken aynı zamanda %30 daha az gürültü ayakizi yaratıyor.

Dünyanın en uzun yolcu uçağı ilk uçuşunu bugün yapıyor
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Uzunluğu 76.25 metre olan 747-8 Intercontinental, 442,000 kg ağırlık ile kalkış yapabiliyor. General Electric tarafından üretilen ve benzerlerine kıyasla hem %30 daha az parça içeren dolayısıyla daha düşük bakım maliyetleri gerektiren GEnx-2b67 motorlarının kullanıldığı 747-8 Intercontinental'in en yüksek sürati 920 km/saat olarak belirtiliyor. Airbus A380'e rakip olarak geliştirilen 747-8 Intercontinental aslına bakılırsa sıfırdan ele alınmış bir yepyeni bir tasarım sayılmaz. Zira 747'nin temel özelliklerini koruyan uçak, 787 Dreamliner'daki yeni nesil kanat tasarımı olmak üzere pek çok önemli teknolojiyi bünyesinde barındırırken, üretici firma Boeing iddialı açıklamalar yapmakta kaçınmıyor.

Dünyanın en uzun yolcu uçağı ilk uçuşunu bugün yapıyor
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Şirketin tepe yöneticisi Jim Albaugh; "Yeni 747-8 Intercontinental en son teknolojik yeniliklere sahip. 787 Dreamliner'da da bulunan pek çok ilki uyguladık. Müşterilerimiz düşük operasyon maliyetlerini gözardı etmeyecek ve yolcular, komfor ile gözalıcı yeni iç mekanın tadını çıkaracak." dedi. Boeing'den Elizabeth Lund ise "A380 ile uçuş ne zaman olursa olsun tüm koltukları dolduramama riskini alırsınız. 747-8 Intercontinental'ın pek çok pazardaki pek çok zaman için doğru boyutta olduğunu düşünüyoruz." dedi. Boeing'in Everett'teki tesislerinde geliştirilen ve tanıtımı geçtiğimiz ay yapılan 747-8 Intercontinental'in yolcu versiyonu için 33 sipariş alan Boeing, ilk teslimatı sene sonuna doğru yapacak.

Boeing 747-8 Intercontinental için bugün yapılacak ilk uçuşu, yerel saat ile 18:45'ten itibaren http://www.newairplane.com/747/incredible/ adresinden canlı izlenebilecek.


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Anesthesia` 8 yıl
mesajim bulunsun 18 30 da bakalım canlı
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anil92 8 yıl
klasikligi ile 747-8 ftw.
747 ya da 380 e binemedim ama
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anadolulu1 8 yıl
rus uçaklarına binmeyinde neye binerseniz binin belarusa gittim aman ha geldim yine aman resmen hurda
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drorbital 8 yıl
tipini beğenmeyenlere seslenmek istiyorum;yapabiliyorsanız en iyisini siz yapın beylerde alkışlayım sizleri :) bekara karı boşamak hesabı boş kelleden atın durun ...
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Formel 8 yıl
drorbital

tipini beğenmeyenlere seslenmek istiyorum;yapabiliyorsanız en iyisini siz yapın beylerde alkışlayım sizleri :) bekara karı boşamak hesabı boş kelleden atın durun ...


Amerikan filmlerinden göre göre bıktılar hocam
Yoksa hayatlarında bir kere bile canlı görmemişlerdir. Allah aşkına kaç kişi 747'ye bindi de tipinden sıkıldı

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FightForBeer 8 yıl
dünyanın en ucuz ucagımı :D düşer bu düşer :D
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Nétwork 8 yıl

Orqun06

dünyanın en ucuz ucagımı :D düşer bu düşer :D


Bazı hatalar var lütfen düzeltiniz
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Rainbow6 8 yıl
bu ucagi iri genis yapmak yerine uzun yapmislar boing muhendisleri gercekten akilli, zira airbusun ucagi her tur piste inis kalkis yapamiyor ... boingin tipi benimde hosuma gidiyor siradan ucak tipinden farkli motorlarda parca sayisini baya azaltmislar tamiride kolay maliyetide az yakit tuketimi ve emisyonu azaltmislar buna karsilik yolcu kapasitesi artmis bi cok firma bu ucagi tercih edebilir bilet fiyatlarina da etkisi olur umarim bu ozellilerin.. ust kati sanki daha buyuk yapmislar gerci bi onemi yok biz hep tekerin uzerinde gidiyoz :)
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RevivaL 8 yıl
Yakında bu uçağı 100 metree kadar çıkarırlar
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artenis 8 yıl
Gövde kanatlar ne zmn gelecek acaba?
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selahattın ısık 8 yıl
uçak rakibinden küçük olsada bir çok avantajı var...en başta da daha hafifi olmasından dolayı az yakıt harcaması ve rakibine göre az bakım gerektiren (motor vs.) kullanması..
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Hobar 8 yıl
abi bu tonlarca ağırlığındaki koca şey nasıl uçuyor anlamıyorum ben ya
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WinteR 8 yıl
Boeing zor günleri yeni yeni atlatıyor, Airbus'a birçok müsterisini kaptırmış, birçok projesi başarısızlıkla son bulmuştu, 2009-2011 hareketli geçiyor. Seattle'a olan hayranlığımdan severim Boeng'i. Bu arada uçak yakıt tüketimindeki 1 litre bile sayısız uçus için binlerce litre kazanç, kanattaki ufak bir eğim için bile yıllarca uğraşıyorlar.
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fotifoti 8 yıl

Hobar

abi bu tonlarca ağırlığındaki koca şey nasıl uçuyor anlamıyorum ben ya


itme gücüyle evladım
o motorları neye taksan uçar
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rooftop 8 yıl
hazir konu acilmisken aklima takilan birsey var 10saat ve uzeri ucuslarda ucak icin tehlike olusturabilecek durumlar nelerdir? 2 saat havada kalan ucak ile 10 saat havada kalan ucAk ayni riskleri mi tasiyor?
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kadirkayik 8 yıl
vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyor ve kurdeleyi kesiyorum
:D
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