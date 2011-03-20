Dünyanın en uzun yolcu uçağı ilk uçuşunu bugün yapıyor

Sivil havacılık dünyası bugün bir ilke daha tanık olacak ve Boeing'in ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz 747-8 Intercontinental model isimli yeni yolcu uçağı, ilk uçuşunu bugün gerçekleştirecek. Bu önemli çünkü 747-8 Intercontinental, dünyanın en uzun yolcu uçağı unvanına sahip. Selefi olan 747-400 ile kıyaslandığında operasyon maliyetlerini %12 düşüren ve %16 yakıt ekonomisi sağlayan 747-8 Intercontinental, yolcu başına karbon emisyonunu %16 düşürürken aynı zamanda %30 daha az gürültü ayakizi yaratıyor.

Uzunluğu 76.25 metre olan 747-8 Intercontinental, 442,000 kg ağırlık ile kalkış yapabiliyor. General Electric tarafından üretilen ve benzerlerine kıyasla hem %30 daha az parça içeren dolayısıyla daha düşük bakım maliyetleri gerektiren GEnx-2b67 motorlarının kullanıldığı 747-8 Intercontinental'in en yüksek sürati 920 km/saat olarak belirtiliyor. Airbus A380'e rakip olarak geliştirilen 747-8 Intercontinental aslına bakılırsa sıfırdan ele alınmış bir yepyeni bir tasarım sayılmaz. Zira 747'nin temel özelliklerini koruyan uçak, 787 Dreamliner'daki yeni nesil kanat tasarımı olmak üzere pek çok önemli teknolojiyi bünyesinde barındırırken, üretici firma Boeing iddialı açıklamalar yapmakta kaçınmıyor.

Şirketin tepe yöneticisi Jim Albaugh; "Yeni 747-8 Intercontinental en son teknolojik yeniliklere sahip. 787 Dreamliner'da da bulunan pek çok ilki uyguladık. Müşterilerimiz düşük operasyon maliyetlerini gözardı etmeyecek ve yolcular, komfor ile gözalıcı yeni iç mekanın tadını çıkaracak." dedi. Boeing'den Elizabeth Lund ise "A380 ile uçuş ne zaman olursa olsun tüm koltukları dolduramama riskini alırsınız. 747-8 Intercontinental'ın pek çok pazardaki pek çok zaman için doğru boyutta olduğunu düşünüyoruz." dedi. Boeing'in Everett'teki tesislerinde geliştirilen ve tanıtımı geçtiğimiz ay yapılan 747-8 Intercontinental'in yolcu versiyonu için 33 sipariş alan Boeing, ilk teslimatı sene sonuna doğru yapacak.

Boeing 747-8 Intercontinental için bugün yapılacak ilk uçuşu, yerel saat ile 18:45'ten itibaren http://www.newairplane.com/747/incredible/ adresinden canlı izlenebilecek.