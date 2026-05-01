Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    “Akılsız” bombaları seyir füzelerine dönüştüren kit: JDAM-LR

    ABD Donanması’nın test ettiği JDAM-LR kiti, güdümsüz bombaları 500 km’yi aşan menzile sahip jet motorlu seyir füzesine dönüştürüyor. Yeni kit, düşük maliyetle yüksek hassasiyet sağlıyor.

    ABD Donanması, uzun yıllardır kullanılan klasik mühimmatları dönüştürerek savaş sahasında yeni bir kapasite yaratmayı hedefleyen dikkat çekici bir testi başarıyla tamamladı. Joint Direct Attack Munition Long Range (JDAM-LR) adı verilen yeni kit, standart güdümsüz bombaları, jet motorlu ve uzun menzilli bir seyir füzesine dönüştürüyor.

    Klasik bombalardan yüksek hassasiyetli silahlara

    JDAM konseptinin temelleri, 1991 Körfez Savaşı’na kadar uzanıyor. ABD Hava Kuvvetleri’nin o dönemki hassas mühimmat performansından memnun kalmayan Genelkurmay Başkanı Merrill A. McPeak’in talebiyle başlatılan program, kısa sürede maliyet odaklı bir inovasyona dönüştü. Amaç, mevcut Mark 80 serisi bombalara eklenen bir kit ile düşük maliyetli, hassas güdümlü mühimmat üretmekti.

    Bu yaklaşım ciddi bir ekonomik avantaj sağladı. Standart bir Mark 80 bombasının maliyeti 3.000 ila 16.000 dolar arasında değişirken GPS/INS güdüm sistemi ve yönlendirilebilir kanatçıklar içeren JDAM kiti ile bu bombalar yaklaşık 34.000 dolar toplam maliyetle hassas vuruş kabiliyeti kazandı. Bu sistemler, 15 deniz mili (yaklaşık 28 km) menzil ve 13 metre sapma payı ile hedefi vurabiliyordu.

    JDAM-LR ile işler değişiyor

    Boeing tarafından geliştirilen JDAM ailesi, yıllar içinde lazer güdüm ve geniş kanatlı artırılmış menzil versiyonlarıyla evrildi. Ancak Nisan 2026’da test edilen JDAM-LR, bu gelişimi bir üst seviyeye taşıyor. Sistemin en dikkat çekici özelliği, entegre edilen TDI-J85 turbojet motoru.

    Bu motor sayesinde JDAM-LR, klasik süzülme prensibinin ötesine geçerek aktif itki kazanıyor. Böylece mühimmatın menzili dramatik biçimde artıyor. 500 librelik bir bomba ile 300 deniz milinin (yaklaşık 555 km) üzerine çıkan menzil, savaş başlığı yerine ek yakıt tankı kullanıldığında 700 deniz milini (yaklaşık 1.300 km) aşabiliyor. Bu konfigürasyon, sistemi aynı zamanda etkili bir aldatma (decoy) aracına dönüştürüyor.

    JDAM-LR yalnızca menzil artışıyla sınırlı kalmıyor. Turbojet motor, aynı zamanda 1.5 kW gücünde bir jeneratörü besleyerek gelişmiş arayıcı başlıklar, veri bağlantıları ve görev bilgisayarlarının çalışmasını mümkün kılıyor. Sistem, önceki JDAM kitleriyle aynı yazılım ve arayüzleri kullanıyor ve 4. nesil savaş uçakları dahil olmak üzere tüm JDAM uyumlu platformlarla entegre çalışabiliyor.

    Testler güven veriyor

    ABD Donanması tarafından gerçekleştirilen son testlerde, JDAM-LR’nin uçaktan güvenli ayrılma, platform sistemleriyle entegrasyon ve 200 deniz milinin üzerinde kontrollü motorlu uçuş kabiliyetleri doğrulandı. Bu testler, sistemin operasyonel kullanım için kritik eşikleri geçtiğini ortaya koyuyor.

    Bununla birlikte JDAM-LR, gelişmiş özelliklerine rağmen maliyet açısından da rekabetçi bir çözüm sunuyor. Birim başına 200.000 doların üzerindeki fiyat etiketi, onu pahalı bir mühimmat kategorisine taşısa da karşılaştırma yapıldığında tablo değişiyor. Örneğin, benzer görev profiline sahip AGM-158 JASSM seyir füzesinin maliyeti yaklaşık 1 milyon dolar seviyesinde.

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honda crv en çok tutulan modeli park halinde el freni çekilmezse ne olur soundbar tavsiye satılan bilet sayısı öğrenme total mazot nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum