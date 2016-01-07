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Dünyanın ilk WiFi AD yönlendiricisi TP-LINK'ten geldi

Uzun süredir kullanımda olsa da yaygınlaşmadığı için adını pek duymadığımız WiFi AD standardı artık ciddi bir hamle yapma niyetinde. CES 2016 fuarında ilk ürünler karşımızda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın ilk WiFi AD yönlendiricisi TP-LINK'ten geldi


Genelde WiFi standartlarında N ve AC standartlarına alışkınız. Özellikle AC standardı daha hızlı veri transferine imkan tanıyor ve yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. Bununla birlikte farklı bir WiFi standardı olan 802.11ad de yavaş yavaş hayatımıza adım atıyor. İlk örnekler CES 2016 fuarında karşımıza çıktı. 

Dünyanın ilk WiFi AD destekli akıllı telefonu Le Max Pro olurken, ilk yönlendiricisi ise TP-Link'ten geldi. TP-Link Talon AD7200 yönlendirici ile LeTv Le Max Pro akıllı telefon modelleri en hızlı kablosuz veri transferi konusunda iyi bir ikili olacak. 

802.11ad veya WiFi AD standardı 2009 yılından bu yana kullanılıyor. Çok sık görmeye alışmadığımız bu standart WiGig olarak da biliniyor ve hali hazırdaki 2.4GHz-5GHz bantlarının yanında 57-66GHz arasındaki bandı da ekliyor. Bu bant aralığı kısa mesafede çok daha hızlı veri transferi sunuyor. Engellere nüfuz edemediği için mesafesi kısa kalan teknoloji, yine de bağlı cihazın olduğu noktaya frekans gönderebildiği için engellerden kaçınabiliyor. 

Normalde 2.4GHz bandı 800Mbps hızlarına kadar çıkabiliyor. 5GHz bandı ise 1733Mbps hızında veri transferine olanak tanıyor. 60GHz bandı dediğimizde ise 4600Mbps seviyeleri işin içine giriyor. Böylece WiFi bağlantısı yaklaşık olarak 7Gb/s veri hızlarına imkan tanıyor. 

TP-Link Talon AD7200 yönlendiricisi 8 adet anten ve güçlendirici barındırıyor. MU-MIMO teknolojisi ile antenler bağlı cihaza göre veri transfer hızlarını en verimli şekilde dağıtmaya çalışıyor. Yukarıda bahsettiğimiz gibi Beamforming teknolojisi bağlı cihazın olduğu noktaya frekans göndererek engellerden kaçınabiliyor. 

4 adet Gb Ethernet portu barındıran TP-Link Talon AD7200; misafir oturumu açabilme, ebeveyn kontrolü, cihazlara göre otomatik olarak bağlantı hızını ayarlayabilme gibi yazılım özelliklerine sahip. Yönlendiricisinin satışına önümüzdeki aylarda başlanacak.  
Dünyanın ilk WiFi AD yönlendiricisi TP-LINK'ten geldi
 

http://wccftech.com/tp-link-announcesworlds-first-802-11ad-wireless-router/?utm_campaign=Roost&utm_source=Roost&utm_medium=push Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gs09gs09 3 yıl
Ulen o ladar hzii napcaniz 300 mbs dsl modemlerin aktarim hizi var yeter o size zaten verdikleri net 3 mbs neyin derdindesiniz xD
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FreeRun 3 yıl
3 Mbit hızı olan adam bunu ne yapsın
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Doom II 3 yıl
bu ad ac'nin yerini almaktan çok farklı bir kullanım amacına yönelik bir teknoloji gibi duruyor, yoksa ev kullanıcısı için ac standartı zaten çok hızlı, üstelik ad'nin dezavantajı yüzünden zaten genel tüketiciye hitap etmiyor, bence ac yerini ileride başka bir teknolojiye bırakacaktır ad ve benzeri teknolojiler kısa mesafe gerektiren yerlerde,işlerde zaten kullanılıyor kullanılacaktır.
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Lazeran 3 yıl
sıkıntı şu ki ad destekli cihazı olan var mı?
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oray 3 yıl
taç gibi olmuş :) kafamıza takalım gezelim...
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mutercim 3 yıl
Guhong01
Bence adına radyasyon bankası dense daha iyiymiş. Fakat bu cihazın kullanım mesafesini merak ediyorum, evimdeki 2.4ghz kanal 10 metre civarında çekerken 5ghz kanal 7 metre civarında güçsüz kalıyor. 60ghz 2 metreden filan mı çekcek acep

Aynı odada olman lazım, cihazların birbirini görmesi gerekiyor. Kısa menzilli, kablosuz görüntü aktarımı vs. gibi kullanımlar için diye düşün.
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cem650 3 yıl
wifi her zamanki teknoloji işte öyle çok hızlı değil kablo tek dir.
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Guhong01 3 yıl
Bence adına radyasyon bankası dense daha iyiymiş. Fakat bu cihazın kullanım mesafesini merak ediyorum, evimdeki 2.4ghz kanal 10 metre civarında çekerken 5ghz kanal 7 metre civarında güçsüz kalıyor. 60ghz 2 metreden filan mı çekcek acep
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cem650 3 yıl
tırt.... daha en iyi ayfon bile ac yeni çıkardı sen 7 gb çıkarsan ne olur bir çok laptoplarda g teknolojisi varken :):):):):)
1 Yanıt Yanıtla +1
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Guhong01 3 yıl cem650
cem650
tırt.... daha en iyi ayfon bile ac yeni çıkardı sen 7 gb çıkarsan ne olur bir çok laptoplarda g teknolojisi varken :):):):):)

"en iyi ayfon BİLE", son 5 sene içerisinde son teknolojiyi yakalamış bir iphone söyler misin bize...
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