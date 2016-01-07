Dünyanın ilk WiFi AD yönlendiricisi TP-LINK'ten geldi





Genelde WiFi standartlarında N ve AC standartlarına alışkınız. Özellikle AC standardı daha hızlı veri transferine imkan tanıyor ve yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. Bununla birlikte farklı bir WiFi standardı olan 802.11ad de yavaş yavaş hayatımıza adım atıyor. İlk örnekler CES 2016 fuarında karşımıza çıktı.





Dünyanın ilk WiFi AD destekli akıllı telefonu Le Max Pro olurken, ilk yönlendiricisi ise TP-Link'ten geldi. TP-Link Talon AD7200 yönlendirici ile LeTv Le Max Pro akıllı telefon modelleri en hızlı kablosuz veri transferi konusunda iyi bir ikili olacak.





802.11ad veya WiFi AD standardı 2009 yılından bu yana kullanılıyor. Çok sık görmeye alışmadığımız bu standart WiGig olarak da biliniyor ve hali hazırdaki 2.4GHz-5GHz bantlarının yanında 57-66GHz arasındaki bandı da ekliyor. Bu bant aralığı kısa mesafede çok daha hızlı veri transferi sunuyor. Engellere nüfuz edemediği için mesafesi kısa kalan teknoloji, yine de bağlı cihazın olduğu noktaya frekans gönderebildiği için engellerden kaçınabiliyor.





Normalde 2.4GHz bandı 800Mbps hızlarına kadar çıkabiliyor. 5GHz bandı ise 1733Mbps hızında veri transferine olanak tanıyor. 60GHz bandı dediğimizde ise 4600Mbps seviyeleri işin içine giriyor. Böylece WiFi bağlantısı yaklaşık olarak 7Gb/s veri hızlarına imkan tanıyor.





TP-Link Talon AD7200 yönlendiricisi 8 adet anten ve güçlendirici barındırıyor. MU-MIMO teknolojisi ile antenler bağlı cihaza göre veri transfer hızlarını en verimli şekilde dağıtmaya çalışıyor. Yukarıda bahsettiğimiz gibi Beamforming teknolojisi bağlı cihazın olduğu noktaya frekans göndererek engellerden kaçınabiliyor.





4 adet Gb Ethernet portu barındıran TP-Link Talon AD7200; misafir oturumu açabilme, ebeveyn kontrolü, cihazlara göre otomatik olarak bağlantı hızını ayarlayabilme gibi yazılım özelliklerine sahip. Yönlendiricisinin satışına önümüzdeki aylarda başlanacak.

http://wccftech.com/tp-link-announcesworlds-first-802-11ad-wireless-router/?utm_campaign=Roost&utm_source=Roost&utm_medium=push