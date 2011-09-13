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Dünyanın ilk tam dokunmatik dect telefonu Gigaset SL910'u inceledik

8 yıl
125,2b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük dect telefon üreteicilerinden Gigaset, dünyanın ilk tam dokunmatik dect telefonu SL910'u duyurdu. Dünya lansmanında Donanimhaber.com olarak bizim de yer aldığımız SL910'un tasarım detayları, teknik özellikleri ve telefona ait ilk izlenimlerimiz bu videoda.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
quzman 8 yıl en beğenilen
Eyvah eyvah ...
Türk Telekom bunu görmesin .
48 ay taksitle abonelerine satmaya yeltenir :)
1 Yanıt Yanıtla +64
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John Voxville 8 yıl babaeski39
babaeski39

ilk gördümde cep telefonu markası sandım ev telefonu diyince şaşırdım biraz açıkcası cep telefonundan farkı kalmamış bir tek kamerası eksik

umarım bunda müzik dinlenebiliyordur :)




Hocam siz evdeyken telefondan mı müzik dinliyorsunuz?
babaeski39ilk gördümde cep telefonu markası sandım ev telefonu diyince şaşırdım biraz açıkcası cep telefonundan farkı kalmamış bir tek k...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Glitz 8 yıl
Arayüzü symbian'dan daha akıcı :D
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DH Misafiri 5 yıl
merhab bende bir adet gıgaset sl910 aldı fakat bulutut la bışı göndermek istediğim zaman ıkı telefonda bırbırını gormsıne rağmen gnder mıyor(samung s4 den sl910 a)bu konuda bana yardımcı ola bılecek var mı
tesekkurler
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TRSOF 6 yıl
Ev telefonu mu kaldı
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escober12 6 yıl
sabit telefon kalmadı ki piyasada arkadaş.
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DH Misafiri 6 yıl
BANA 910NUN PC ILE ARA KABLOSUNUN NEREDEN TEDARIK EDECEĞIMI BILDIRIRSENIZ SEVIRIM. AYRICA KABLONUN VARSA MARKA VE MODELİNİDE BELIRTIRSENIZ ÇOK SEVINIRIM.
ŞIMDIDEN ILGINIZE TEŞEKKÜR EDERIM
SELAMLAR
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Jacobıan 6 yıl
çöp
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DH Misafiri 6 yıl
ben gigaset SL910 modelini kullanıyorum ve memnunum.ev telefonunda ne gerek var bukadar özelliğe diyenler, cep telefonuna sırf modeli estetiği için hiç kullanmadıkları özelliklere sahip olmasına rağmen birsürü para yatırıyorlar.ayrıca farklı bir ev telefonu kullanmak zevkli ve bütün özellikleri de işe yarıyor...:)
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JoeyBane 6 yıl
Geç kaldınız. Piyasadan birçok kullanıcı çekildi.
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caolunqiu38 7 yıl
Çok güzel inceleme, çok güzel telefon.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SonpoL 7 yıl
Vallahi bugün telsiz telefon ararken hb'de görüdm ve çok beğendim. Siparişimi de hemen gerçeleştirdim. Umarım arayüz kullanımı kolaydır.
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wampaa 7 yıl
SL Mercedes özentisi istikrarlı giderse hakikaten geliştirilir ama fiyat pahalı olacağından kimse almaya yeltenmez.
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Delerıum 8 yıl
Adamlar Hi-End Ev Telefonu Yapmış İlk İzlenimde Neler Var İçinde Acaba Hissi Uyandırsada Çok Dikkat Çekecek Birşey Olmadığını Düşünüyorum. Ancak Tasarım Çok Hoş..
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skynex 8 yıl
telefon güzel fakat incelemeyi yapan arkadaş biraz heyecanlı anlatıyor, ben inceleme konusunda mesut çevik'in üstüne kimseyi tanımam :D
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bilgehankalkan 8 yıl
Sanki teknolojide bir çığır açtı, eğer bunun için Almanya'ya gittiyseniz gereksiz olmuş, yerine teknoloji gündemi tarzında programlar yaparsanız daha güzel olur veya 1e1 formatında.
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