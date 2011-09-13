Dünyanın ilk tam dokunmatik dect telefonu Gigaset SL910'u inceledik

Dünyanın en büyük dect telefon üreteicilerinden Gigaset, dünyanın ilk tam dokunmatik dect telefonu SL910'u duyurdu. Dünya lansmanında Donanimhaber.com olarak bizim de yer aldığımız SL910'un tasarım detayları, teknik özellikleri ve telefona ait ilk izlenimlerimiz bu videoda.

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