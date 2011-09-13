Dünyanın ilk tam dokunmatik dect telefonu Gigaset SL910'u inceledik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|merhab bende bir adet gıgaset sl910 aldı fakat bulutut la bışı göndermek istediğim zaman ıkı telefonda bırbırını gormsıne rağmen gnder mıyor(samung s4 den sl910 a)bu konuda bana yardımcı ola bılecek var mı
tesekkurler
|Ev telefonu mu kaldı
|sabit telefon kalmadı ki piyasada arkadaş.
|BANA 910NUN PC ILE ARA KABLOSUNUN NEREDEN TEDARIK EDECEĞIMI BILDIRIRSENIZ SEVIRIM. AYRICA KABLONUN VARSA MARKA VE MODELİNİDE BELIRTIRSENIZ ÇOK SEVINIRIM.
ŞIMDIDEN ILGINIZE TEŞEKKÜR EDERIM
SELAMLAR
|çöp
|ben gigaset SL910 modelini kullanıyorum ve memnunum.ev telefonunda ne gerek var bukadar özelliğe diyenler, cep telefonuna sırf modeli estetiği için hiç kullanmadıkları özelliklere sahip olmasına rağmen birsürü para yatırıyorlar.ayrıca farklı bir ev telefonu kullanmak zevkli ve bütün özellikleri de işe yarıyor...:)
|Geç kaldınız. Piyasadan birçok kullanıcı çekildi.
|Vallahi bugün telsiz telefon ararken hb'de görüdm ve çok beğendim. Siparişimi de hemen gerçeleştirdim. Umarım arayüz kullanımı kolaydır.
|SL Mercedes özentisi istikrarlı giderse hakikaten geliştirilir ama fiyat pahalı olacağından kimse almaya yeltenmez.
|Adamlar Hi-End Ev Telefonu Yapmış İlk İzlenimde Neler Var İçinde Acaba Hissi Uyandırsada Çok Dikkat Çekecek Birşey Olmadığını Düşünüyorum. Ancak Tasarım Çok Hoş..
|telefon güzel fakat incelemeyi yapan arkadaş biraz heyecanlı anlatıyor, ben inceleme konusunda mesut çevik'in üstüne kimseyi tanımam :D
|Sanki teknolojide bir çığır açtı, eğer bunun için Almanya'ya gittiyseniz gereksiz olmuş, yerine teknoloji gündemi tarzında programlar yaparsanız daha güzel olur veya 1e1 formatında.
Türk Telekom bunu görmesin .
48 ay taksitle abonelerine satmaya yeltenir :)
Hocam siz evdeyken telefondan mı müzik dinliyorsunuz?