Dünyanın ilk üç boyutlu kumaş yazıcısı: Electroloom

Üretim dünyasında çığır açan üç boyutlu yazıcılar, bildiğinizi üzere ilk olarak plastik odağında karşımıza çıktılar, daha sonra ise metal üretimlerde de aktif olarak kullanılmaya başlandılar. Bu noktada popüler bağış platformu Kickstarter'da destek aramaya başlayan Electroloom ise, sürece kumaşı da dahil etmeyi hedefliyor.

Oluşturulan metal şablonlar üzerinde çalışma gösteren Electroloom, Alan Kılavuzlu Fabrikasyon ya da kısaca FGF olarak adlandırılan bir teknik kullanıyor. Bu teknik, sıvı çözeltileri (Nano Fiber) elektromanyetik alan sayesinde şablon üzerine çekiyor ve burada birleştirerek kumaş üretimi sağlıyor. Sonucunda herhangi bir dikim işlemine gerek bırakmayan kesintisiz kumaş ya da giyime hazır ürünler verebilen üç boyutlu yazıcı, ürettiklerinin hali hazırda kullandıklarımız gibi esnek ve katlanabilir olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.





Geliştirici kitiyle beraber gönderilen 1.5 litrelik polyester çözeltiyle 7 adet başlık, 4 adet tshirt ve 3 adet etek basılabildiğini söyleyen geliştirici ekip, yakın zaman içerisinde üretim için gereken maddelerin kendi siteleri üzerinden satılacağını da belirtiyor. Yapılacak en az 4500$ bağış miktarıyla elde edilebilen Electroloom projesinin olgunlaşma sürecini gösteren tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





https://www.kickstarter.com/projects/electroloom/electroloom-the-worlds-first-3d-fabric-printer?ref=category_newest