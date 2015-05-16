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Dünyanın ilk üç boyutlu kumaş yazıcısı: Electroloom

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın ilk üç boyutlu kumaş yazıcısı: Electroloom
Üretim dünyasında çığır açan üç boyutlu yazıcılar, bildiğinizi üzere ilk olarak plastik odağında karşımıza çıktılar, daha sonra ise metal üretimlerde de aktif olarak kullanılmaya başlandılar. Bu noktada popüler bağış platformu Kickstarter'da destek aramaya başlayan Electroloom ise, sürece kumaşı da dahil etmeyi hedefliyor.
Oluşturulan metal şablonlar üzerinde çalışma gösteren Electroloom, Alan Kılavuzlu Fabrikasyon ya da kısaca FGF olarak adlandırılan bir teknik kullanıyor. Bu teknik, sıvı çözeltileri (Nano Fiber) elektromanyetik alan sayesinde şablon üzerine çekiyor ve burada birleştirerek kumaş üretimi sağlıyor. Sonucunda herhangi bir dikim işlemine gerek bırakmayan kesintisiz kumaş ya da giyime hazır ürünler verebilen üç boyutlu yazıcı, ürettiklerinin hali hazırda kullandıklarımız gibi esnek ve katlanabilir olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Geliştirici kitiyle beraber gönderilen 1.5 litrelik polyester çözeltiyle 7 adet başlık, 4 adet tshirt ve 3 adet etek basılabildiğini söyleyen geliştirici ekip, yakın zaman içerisinde üretim için gereken maddelerin kendi siteleri üzerinden satılacağını da belirtiyor. Yapılacak en az 4500$ bağış miktarıyla elde edilebilen Electroloom projesinin olgunlaşma sürecini gösteren tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

 
Dünyanın ilk üç boyutlu kumaş yazıcısı: Electroloom

https://www.kickstarter.com/projects/electroloom/electroloom-the-worlds-first-3d-fabric-printer?ref=category_newest Yorum Yaz
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Mamarink 3 yıl
Güzel,yakında gıdada da başlar diye düşünüyorum,hadi hayırlısı.
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DH Misafiri 3 yıl
şu sitede herşey güzelde ergen yorumları yokmu siteden uzaklaştırıp yorum yazmasına neden oluyor.
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DH Misafiri 4 yıl
Bundan 50 60 sene sonra 3d yazıcıdan cıkan yicekler yercekimi itme gücü ile calısan arabalar tam boyutlu 3 degil hd holagram tv ler maddeyi yogunlasmıs ısıga hapsedip ısık hızında gidebilen uzay aracları goruruz bellimi olur.
1 Yanıt Yanıtla +1
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sybercomp 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bundan 50 60 sene sonra 3d yazıcıdan cıkan yicekler yercekimi itme gücü ile calısan arabalar tam boyutlu 3 degil hd holagram tv ler maddeyi yogunlasmıs ısıga hapsedip ısık hızında gidebilen uzay aracları goruruz bellimi olur.

Bencede malzemeyi koyunca bize yemek yapan bir cihaz üretseler teknolojide çığır açar :) çokta zor birşey değil bulaşık makinesinden daha komplike olacağını zannetmem
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Virtual Reality 4 yıl
İcat çıkarmayın başımıza :)
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sarahaten 4 yıl
Tekstil piyasasını nasıl bitirir? Tekstil dediğin şey polyester gibi yapay liflerden ibaret değil. Daha yün, pamuk, ipek gibi doğal lifler var. Kaldı ki tek bir yüzeyden giysi yapılmaz. Düşün ki gömleğin sırtı için bile ayrı parça kesilip dikilir. Bir gün lazerle tek tek kumaş kesimi yaparlar ve bu kesilen parçaları otomatik olarak dikimini yapacak ergonomik aletler çıkarırlarsa hazır giyim biter ama kumaş üretimi için yine fabrikalar olur.
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Kartal Göz 4 yıl
Tekstil piyasasını bitirir bence. Teknolojik gelişme olarak iyi bir şey tabi.
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Mr xXx 4 yıl
20 yıl sonra herkes işsiz
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doctor_bey 4 yıl
Tekstil piyasasını da zora sokacaklar ya, umarım işsiz kalmaz kimse
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