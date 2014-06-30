Dünyanın pistten uzakta yer alan ilk hava trafik kontrol kulesi İsveç'te açıldı

Hava alanlarının en yüksek noktasını oluşturan ve bütün uçakların güvenli şekilde hareket edebilmesine imkan tanıyan hava trafik kontrol kuleleri, bildiğiniz üzere pistlerin hemen yakınında bulunuyor. Saab'ın yeni ürettiği sistemle ise uzaktan kontrol ve yönetimin önü açılıyor.





Remote Tower System ya da kısaca RTS olarak isimlendirilen Saab'ın yeni sistemi, İsveç merkezli olarak hayata geçmiş durumda. Örnsköldsvik'de bulanan hava alanının kontrol kulesini pistten yaklaşık 100km uzağa yerleştiren Saab, etkili yönetim için pisti yüksek çözünürlüklü kameralar, mikrofonlar, ufak sinyal birimleri ve meteorolojik sensörler ile donatmışken, kontrol merkezine ise 360 derece görüntü verebilen özel bir ekran konumlandırmış. Birden fazla ufak pistin tek bir merkezden yönetilmesi, daha rahat eğitim imkanı ve maliyetleri düşürmesi nedeniyle dikkat çeken sistem, belirtildiği kadarıyla Avustralya ve Norveç merkezli olarak da aktif şekilde test ediliyor.





Uzaktan kontrol edilen kamera ekipmanlarının bozulması gibi bazı soru işaretleri bulunan RTS sistemi, Saab'a göre kameraların birbirlerinin görüş açılarını karşılaması ile çözülebiliyor ve her türlü yedeği bulunan radar sistemleriyle olası sorunlar önlenebiliyor.

http://www.saabgroup.com/Civil-security/Air-Transportation-and-Airport-Security/Air-Traffic-Management-Solutions/Remote-Tower/