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Dünyanın pistten uzakta yer alan ilk hava trafik kontrol kulesi İsveç'te açıldı

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın pistten uzakta yer alan ilk hava trafik kontrol kulesi İsveç'te açıldı
Hava alanlarının en yüksek noktasını oluşturan ve bütün uçakların güvenli şekilde hareket edebilmesine imkan tanıyan hava trafik kontrol kuleleri, bildiğiniz üzere pistlerin hemen yakınında bulunuyor. Saab'ın yeni ürettiği sistemle ise uzaktan kontrol ve yönetimin önü açılıyor.

Remote Tower System ya da kısaca RTS olarak isimlendirilen Saab'ın yeni sistemi, İsveç merkezli olarak hayata geçmiş durumda. Örnsköldsvik'de bulanan hava alanının kontrol kulesini pistten yaklaşık 100km uzağa yerleştiren Saab, etkili yönetim için pisti yüksek çözünürlüklü kameralar, mikrofonlar, ufak sinyal birimleri ve meteorolojik sensörler ile donatmışken, kontrol merkezine ise 360 derece görüntü verebilen özel bir ekran konumlandırmış. Birden fazla ufak pistin tek bir merkezden yönetilmesi, daha rahat eğitim imkanı ve maliyetleri düşürmesi nedeniyle dikkat çeken sistem, belirtildiği kadarıyla Avustralya ve Norveç merkezli olarak da aktif şekilde test ediliyor.

Uzaktan kontrol edilen kamera ekipmanlarının bozulması gibi bazı soru işaretleri bulunan RTS sistemi, Saab'a göre kameraların birbirlerinin görüş açılarını karşılaması ile çözülebiliyor ve her türlü yedeği bulunan radar sistemleriyle olası sorunlar önlenebiliyor. 
Dünyanın pistten uzakta yer alan ilk hava trafik kontrol kulesi İsveç'te açıldı

http://www.saabgroup.com/Civil-security/Air-Transportation-and-Airport-Security/Air-Traffic-Management-Solutions/Remote-Tower/ Yorum Yaz
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12 Angry Men 4 yıl en beğenilen
isveç çok güzel bir ülke, insanlarıda çok iyiler, keşke oralarda yaşayabilsem. Burada hergün haberlerde cinayet taciz haberleri gormekten bıktım.
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20likcivi 4 yıl
Şu ülkeye iskandinav disiplini bakış açısı dürüstlüğü ile yönetsek ne muhteşem bir yer olur ama :(
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tropik17 4 yıl
10 yıl içinde bu İstanbul'dan kaçacam. İlk hedef yurtdışı muhtemelen İsveç, Norveç filan. Olmazsa Ege sahilleri :)
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DH Misafiri 4 yıl
Ben isvecte yasiyorum ve muhtesem oldugu kadarda berbat bir ulke! Neden? Teknoloji acisindan mukemmel otesi muhtesem! 1gbit upload hizim var aylik 150tl oduyorum fakat sabah ise giderken tirtir titredim uzerimde sweatshirt olmasina ragmen! Hava devamli kapali temmuz ayina girmemize ragmen soguk ve hava devamli kapali insanlarina gelince iyi olanlarida var kotu olanlarida ama hepside depresyonda sebebi kesinlikle hava kosullari Turkiye bir cennet degerini bilmek ise devlet buyuklerine kaliyor birazcik caba ile aynisi olunabilir!
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V4LKyR 4 yıl
Kızları da güzel tabi. Zaten bu 90% oranında etkiliyor ülke hakkındaki yorumları.



Edit: Böylece bu mesaj da 900. mesajım oldu. Kutlu olsun.
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DiLoN 4 yıl
Dünyanın en iyi ülkelerinden birtanesi.Eğitim,sağlık,ekonomi tavan yapmış durumda..
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UçanHindistanCevizi 4 yıl
Adamlar rahat bize de şimdilik iç geçirip bakmak kalıyor.
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ulan64ude 4 yıl
kuzey ülkeleri mükemmel biyer
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12 Angry Men 4 yıl en beğenilen
isveç çok güzel bir ülke, insanlarıda çok iyiler, keşke oralarda yaşayabilsem. Burada hergün haberlerde cinayet taciz haberleri gormekten bıktım.
1 Yanıt Yanıtla +28
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BARIŞ55 4 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

İsveç çok güzel bir ülke, insanları da çok iyiler, keşke oralarda yaşayabilsem. Burada hergün haberlerde cinayet taciz haberleri gormekten bıktım.

Oralarda yaşamak için kaçmak yerine buraları da oralar gibi yapmak için toplumsal mücadele versek. En azından birey olarak bu mücadelenin bir parçası olsak?

Ön yargıları yıkmalıyız önce toplumda.

Bana eksi veren kim? Cesareti varsa yorum yazsın.
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Captain_Ivy 4 yıl
Şurada çalışmak için nelerimi vermezdim
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