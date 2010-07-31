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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Duracell'den netbook'lara özel evrensel güç adaptörü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,8b
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7
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzun ömürlü pilleriyle tanınan Duracell, netbook'lar için hazırladığı evrensel güç adaptörünü duyurdu. Acer, Asus, Dell, HP ve Lenovo gibi üreticilerin güncel netbook modellerine destek sunan adaptör, 12V ve 19V arasında farklı konnektörlerle geliyor ve bu sayede geniş bir uyumluluk listesi sunuyor. Sınıfının en hafif evrensel güç adaptörü olduğu iddia edilen cihazın aynı zamanda enerji verimli olduğu ve prize takılı kaldığı ancak netbook'lara güç vermek için kullanılmadığı anlarda sadece 0.5 Watt güç çektiği belirtiliyor.

Duracell, 40 Watt kapasiteli evrensel güç adaptörünü yurt dışında 44.76 dolar seviyesinden satışa sunuyor.


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mehmetgirgin 9 yıl
duracell in laptop pili yada telefon pili gibi bi çalışması olsa.reklamları çok iddialı
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clopin 9 yıl
Pek o kadar farklı bişey olacağını sanmam normal kullanım surelerinde ama pil ömrü olarak daha uzun yıllar belki kullanımı olabilir.
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Ussuz 9 yıl
Boyutu küçükse iş görebilir...
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FightForBeer 9 yıl
çok kaliteli ürünler çıkarır bence xD
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aspolat 9 yıl
ben duracell den böyle birşeyler hep bekliyordum
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Tolgá 9 yıl
Acaba duracell psu sektörüne girse nasıl olur
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