Duracell'den netbook'lara özel evrensel güç adaptörü

Uzun ömürlü pilleriyle tanınan Duracell, netbook'lar için hazırladığı evrensel güç adaptörünü duyurdu. Acer, Asus, Dell, HP ve Lenovo gibi üreticilerin güncel netbook modellerine destek sunan adaptör, 12V ve 19V arasında farklı konnektörlerle geliyor ve bu sayede geniş bir uyumluluk listesi sunuyor. Sınıfının en hafif evrensel güç adaptörü olduğu iddia edilen cihazın aynı zamanda enerji verimli olduğu ve prize takılı kaldığı ancak netbook'lara güç vermek için kullanılmadığı anlarda sadece 0.5 Watt güç çektiği belirtiliyor.

Duracell, 40 Watt kapasiteli evrensel güç adaptörünü yurt dışında 44.76 dolar seviyesinden satışa sunuyor.