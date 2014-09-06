Dyson ilk modern robot süpürgesini duyurdu









Elektrikli süpürgeler konusunda dünyanın önde gelen firmalarından olan Dyson, 360 Eye adını verdiği ve önemli teknolojilerle donattığı ilk modern robot süpürgesini resmiyete kavuşturdu.





Dyson yaklaşık 16 yıldır otonom süpürgeler konusunda çalışmalar yapıyor ve Şubat ayında bu alana 5 milyon pound daha yatırım yapmıştı. Aslında firma 2001 yılında ilk robot süpürgesini geliştirse de 84 adet sensör ve 2 onboard bilgisayardan oluşan bu cihaz başarılı olamamıştı.





360 Eye modeli üzerindeki balık gözü kamerası sayesinde tüm odayı tarayarak haritalama yapıyor ve hafif dijital motoru sayesinde de enerji tasarrufu sağlıyor. Tek kameralı 30 kare/saniye tarama sistemi firma için önemli bir teknoloji ve bunun büyük potansiyeli olduğuna inanıyor.





Toz temizleme gücü oldukça yüksek olan 360 Eye, taranan görüntüleri çeşitli algoritmalarla işliyor ve odadaki engellerin ve boşlukların kısa sürede yerlerini tespit edebiliyor. Ayrıca odada kendisinin de nerede olduğunu tespit ederek akıllı telefonlardaki uygulamalara gönderebiliyor. Dyson mühendisleri bu yazılım için 100 bin saatten fazla çalışmış.





360 Eye akıllı telefon uygulaması üzerinden de yönetilebiliyor. Tekerlek yerine palet kullanan cihaz halılara takılmadan ilerleyebiliyor ve merdivenlere geldiğinde duruyor. Robot, temizlik hareketlerini ise kare döngülerle yapıyor.





Bu sayede daha verimli olarak odayı temizleyen 360 Eye, 30 veya 60 dakikalık temizlik sonrasında şarj istasyonuna dönüyor. 2 saatten az bir sürede şarj olan robot bu süreçleri yine uygulamaya gönderiyor.





360 Eye için harcanan toplam bütçe 28 milyon poundu bulmuş. Dünya çapında ise 420 patent başvurusu yapılmış. Cihaz şu an dünyanın en büyük robot süpürge pazarı kabul edilen Japonya'da 700 pound'dan satılıyor. Global satışa ise 2015 yazında başlayacak.

http://www.theguardian.com/technology/2014/sep/04/dyson-vacuums-enter-robotic-age-with-360-eye-and-a-smartphone-app