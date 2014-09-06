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Dyson ilk modern robot süpürgesini duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Dyson ilk modern robot süpürgesini duyurdu


Elektrikli süpürgeler konusunda dünyanın önde gelen firmalarından olan Dyson, 360 Eye adını verdiği ve önemli teknolojilerle donattığı ilk modern robot süpürgesini resmiyete kavuşturdu.

Dyson yaklaşık 16 yıldır otonom süpürgeler konusunda çalışmalar yapıyor ve Şubat ayında bu alana 5 milyon pound daha yatırım yapmıştı. Aslında firma 2001 yılında ilk robot süpürgesini geliştirse de 84 adet sensör ve 2 onboard bilgisayardan oluşan bu cihaz başarılı olamamıştı.

360 Eye modeli üzerindeki balık gözü kamerası sayesinde tüm odayı tarayarak haritalama yapıyor ve hafif dijital motoru sayesinde de enerji tasarrufu sağlıyor. Tek kameralı 30 kare/saniye tarama sistemi firma için önemli bir teknoloji ve bunun büyük potansiyeli olduğuna inanıyor. 

Toz temizleme gücü oldukça yüksek olan 360 Eye, taranan görüntüleri çeşitli algoritmalarla işliyor ve odadaki engellerin ve boşlukların kısa sürede yerlerini tespit edebiliyor. Ayrıca odada kendisinin de nerede olduğunu tespit ederek akıllı telefonlardaki uygulamalara gönderebiliyor. Dyson mühendisleri bu yazılım için 100 bin saatten fazla çalışmış. 

360 Eye akıllı telefon uygulaması üzerinden de yönetilebiliyor. Tekerlek yerine palet kullanan cihaz halılara takılmadan ilerleyebiliyor ve merdivenlere geldiğinde duruyor. Robot, temizlik hareketlerini ise kare döngülerle yapıyor. 

Bu sayede daha verimli olarak odayı temizleyen 360 Eye, 30 veya 60 dakikalık temizlik sonrasında şarj istasyonuna dönüyor. 2 saatten az bir sürede şarj olan robot bu süreçleri yine uygulamaya gönderiyor.

360 Eye için harcanan toplam bütçe 28 milyon poundu bulmuş. Dünya çapında ise 420 patent başvurusu yapılmış. Cihaz şu an dünyanın en büyük robot süpürge pazarı kabul edilen Japonya'da 700 pound'dan satılıyor. Global satışa ise 2015 yazında başlayacak.  

http://www.theguardian.com/technology/2014/sep/04/dyson-vacuums-enter-robotic-age-with-360-eye-and-a-smartphone-app Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mhmt.ersn 2 yıl
Bence çok başarılı bir ürün herkese tavsiye ederim böyle bir ürünü kendi tercihim olarak.
Satın alırken de benim güven problemim var o yüzden herkese güvenemiyorum ama www.tecnotoys.com.tr sitesi hem fiyat hemde güven açısından kolaylık sağladığı için oradan aldım.
Ama ürünü kesinlikle tavsiye ediyorum...
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XQS 4 yıl
Dyson almistik yillar once cok pahaliydi ve yedek parcasi dyson 0 fiyatiydi gercekten kazik alet satiyorlar ama temizlemesi emis gucu harikaydi :) robot sknti
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Guest-FA9189F46 4 yıl
2475 tl fiyatı gayet uygun harika bir şey bu
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Das Boot 4 yıl
Herhalde kaba tozu falan alır bu. Emiş gücü ne ki bunun? çalışır halde bi görmek lazım
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DH Misafiri 5 yıl
Yine yapmış yapacağını dyson adamlar bu işi biliyor :)
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MrKemal17 5 yıl
Irobot'a büyük rakip.
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artenis 5 yıl
bir iphone değil
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xmasx 5 yıl
Benzerlerini ezip geciyor acıkcası.
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maholine 5 yıl
evlerdeki yeni ajan!
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