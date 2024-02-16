Islak temizleme özellikli ilk Dyson süpürgesi Dyson V15s Detect Submarine satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Dyson V15 için geliştirilen ıslak temizleme başlıklı Dyson kablosuz süpürge modeli Dyson V15s Detect Submarine adıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Dyson V15s Detect Submarine, 29.999 TL’ye satılıyor.

Dyson V15s Detect Submarine özellikleri

Dyson V15s Detect Submarine, Dyson V15 Detect modeli ile aynı motor gücüne ve aynı teknolojilere sahip. 240 AW emiş gücü ve 60 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor. Farklılık olarak Dyson V15s Detect Submarine’in kutusundan Submarine ıslak temizleme başlığı ve ıslak temizleme başlığı saklama tablası çıkıyor.

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Motorlu ıslak temizleme başlığı sert zemindeki sıvıları, tozları ve lekeleri temizliyor. Evcil hayvan yiyeceklerini, pati izlerini, dökülen içecekleri, banyo zeminindeki diş macunu, sert lekeler ve kurumuş sıvıları temizleme yeteneğine sahip.

Dyson Submarine ıslak temizleme başlığı, evinizdeki tüm sert zeminleri silebilirken, tasarımı sayesinde fayans, taş, ahşap, seramik, vinil, muşamba ve laminant zeminleri temizleyebiliyor.

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Islak temizleme başlığı, basınçlı bir hazneden oluşan sekiz noktalı bir hidrasyon sistemiyle tasarlanmış. Bu sayede eşit su dağılımı sağlıyor ve aşırı suya ihtiyaç duymadan temizlik yapıyor. 300 ml’lik temiz su tankının 110 m2’ye kadar evler için tek seferde temizlik yapacağı ifade ediliyor. Islak silindirdeki kirli suyu sıkan ve kirlerin zemine geri düşmesini önleyen ayrı bir atık su tankı bulunuyor.

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temizleme başlığının her kullanımdan sonra yıkanması ve başlıktaki silindirin 6 ayda bir değiştirilmesi öneriliyor. Başlıkta herhangi bir aydınlatma bulunmuyor. Bu başlığın Dyson V15 Detect modellerinde kullanılamadığını belirtelim.

Dyson V15s Detect Submarine fiyatı

Dyson V15s Detect Submarine, Dyson’ın web sitesinde ve Dyson mağazalarında 29.999 TL’ye satışa sunuldu.

Dyson V15s Detect Submarine kutu içeriği

Dyson V15s Detect Submarine

Submarine ıslak temizleme başlığı

Islak temizleme başlığı saklama tablası

Digital Motorbar temizleme başlığı

Fluffy Optic temizleme başlığı

Anti-tangle mini motorhead

Kombinasyon başlığı

Aralık temizleme başlığı

Duvar askı ünitesi

Şarj cihazı

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