Islak temizleme özellikli ilk Dyson süpürgesi Dyson V15s Detect Submarine satışa çıktı

- Dyson V15s Detect Submarine özellikleri
- Dyson V15s Detect Submarine fiyatı
- Dyson V15s Detect Submarine kutu içeriği
- Yorumlar
Dyson V15s Detect Submarine özellikleri
Dyson V15s Detect Submarine, Dyson V15 Detect modeli ile aynı motor gücüne ve aynı teknolojilere sahip. 240 AW emiş gücü ve 60 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor. Farklılık olarak Dyson V15s Detect Submarine’in kutusundan Submarine ıslak temizleme başlığı ve ıslak temizleme başlığı saklama tablası çıkıyor.
Motorlu ıslak temizleme başlığı sert zemindeki sıvıları, tozları ve lekeleri temizliyor. Evcil hayvan yiyeceklerini, pati izlerini, dökülen içecekleri, banyo zeminindeki diş macunu, sert lekeler ve kurumuş sıvıları temizleme yeteneğine sahip.
Dyson Submarine ıslak temizleme başlığı, evinizdeki tüm sert zeminleri silebilirken, tasarımı sayesinde fayans, taş, ahşap, seramik, vinil, muşamba ve laminant zeminleri temizleyebiliyor.
Islak temizleme başlığı, basınçlı bir hazneden oluşan sekiz noktalı bir hidrasyon sistemiyle tasarlanmış. Bu sayede eşit su dağılımı sağlıyor ve aşırı suya ihtiyaç duymadan temizlik yapıyor. 300 ml’lik temiz su tankının 110 m2’ye kadar evler için tek seferde temizlik yapacağı ifade ediliyor. Islak silindirdeki kirli suyu sıkan ve kirlerin zemine geri düşmesini önleyen ayrı bir atık su tankı bulunuyor.
temizleme başlığının her kullanımdan sonra yıkanması ve başlıktaki silindirin 6 ayda bir değiştirilmesi öneriliyor. Başlıkta herhangi bir aydınlatma bulunmuyor. Bu başlığın Dyson V15 Detect modellerinde kullanılamadığını belirtelim.
Dyson V15s Detect Submarine fiyatı
Dyson V15s Detect Submarine, Dyson’ın web sitesinde ve Dyson mağazalarında 29.999 TL’ye satışa sunuldu.
Dyson V15s Detect Submarine kutu içeriği
- Dyson V15s Detect Submarine
- Submarine ıslak temizleme başlığı
- Islak temizleme başlığı saklama tablası
- Digital Motorbar temizleme başlığı
- Fluffy Optic temizleme başlığı
- Anti-tangle mini motorhead
- Kombinasyon başlığı
- Aralık temizleme başlığı
- Duvar askı ünitesi
- Şarj cihazı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.