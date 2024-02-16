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    Islak temizleme özellikli ilk Dyson süpürgesi Dyson V15s Detect Submarine satışa çıktı

    Dyson'ın ıslak temizleme özellikli ilk kablosuz dikey süpürgesi Dyson V15s Detect Submarine, Türkiye'de satışa sunuldu. Dyson V15s Detect Submarine özellikleri neler?
    Islak temizlik yapan Dyson V15s Detect Submarine satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Dyson V15 için geliştirilen ıslak temizleme başlıklı Dyson kablosuz süpürge modeli Dyson V15s Detect Submarine adıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Dyson V15s Detect Submarine, 29.999 TL’ye satılıyor.

    Dyson V15s Detect Submarine özellikleri

    Dyson V15s Detect Submarine, Dyson V15 Detect modeli ile aynı motor gücüne ve aynı teknolojilere sahip. 240 AW emiş gücü ve 60 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor. Farklılık olarak Dyson V15s Detect Submarine’in kutusundan Submarine ıslak temizleme başlığı ve ıslak temizleme başlığı saklama tablası çıkıyor.

    Islak temizlik yapan Dyson V15s Detect Submarine satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    Motorlu ıslak temizleme başlığı sert zemindeki sıvıları, tozları ve lekeleri temizliyor. Evcil hayvan yiyeceklerini, pati izlerini, dökülen içecekleri, banyo zeminindeki diş macunu, sert lekeler ve kurumuş sıvıları temizleme yeteneğine sahip.

    Dyson Submarine ıslak temizleme başlığı, evinizdeki tüm sert zeminleri silebilirken, tasarımı sayesinde fayans, taş, ahşap, seramik, vinil, muşamba ve laminant zeminleri temizleyebiliyor.

    Islak temizleme başlığı, basınçlı bir hazneden oluşan sekiz noktalı bir hidrasyon sistemiyle tasarlanmış. Bu sayede eşit su dağılımı sağlıyor ve aşırı suya ihtiyaç duymadan temizlik yapıyor. 300 ml’lik temiz su tankının 110 m2’ye kadar evler için tek seferde temizlik yapacağı ifade ediliyor. Islak silindirdeki kirli suyu sıkan ve kirlerin zemine geri düşmesini önleyen ayrı bir atık su tankı bulunuyor.

    Islak temizlik yapan Dyson V15s Detect Submarine satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    temizleme başlığının her kullanımdan sonra yıkanması ve başlıktaki silindirin 6 ayda bir değiştirilmesi öneriliyor. Başlıkta herhangi bir aydınlatma bulunmuyor. Bu başlığın Dyson V15 Detect modellerinde kullanılamadığını belirtelim.

    Dyson V15s Detect Submarine fiyatı

    Dyson V15s Detect Submarine, Dyson’ın web sitesinde ve Dyson mağazalarında 29.999 TL’ye satışa sunuldu.

    Dyson V15s Detect Submarine kutu içeriği

    • Dyson V15s Detect Submarine
    • Submarine ıslak temizleme başlığı
    • Islak temizleme başlığı saklama tablası
    • Digital Motorbar temizleme başlığı
    • Fluffy Optic temizleme başlığı
    • Anti-tangle mini motorhead
    • Kombinasyon başlığı
    • Aralık temizleme başlığı
    • Duvar askı ünitesi
    • Şarj cihazı
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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