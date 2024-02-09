Son teknoloji Dyson Supersonic r saç kurutma makinesi tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Dyson'ın ürünlerine hakim olanlar Supersonic saç kurutma makinesinin aslında uzunca bir süredir piyasada olduğunu hatırlayacaktır. Bu cihaz 2016’da çıktığından bu yana çok fazla değişiklik yaşamadı. Ancak New York Moda Haftası kapsamında Dyson, profesyonel stilistler için daha küçük, daha hafif ve ısıyı otomatik olarak ayarlayan akıllı RFID eklentilerine sahip Supersonic r modelini tanıttı.

Dyson Supersonic r tanıtıldı

Adından anlaşılacağı üzere Supersonic r, “r” şeklinde bir saç kurutma makinesi. Firmaya göre bu tasarım profesyonellerin daha rahat bir şekilde ürünü kullanabilmeleri için yapılmış. Dyson ayrıca orijinal Supersonic ile karşılaştırıldığında, r modelinin yüzde 30 daha küçük, yüzde 20 daha hafif olduğunu ve sadece 325g ağırlığında olduğunu söylüyor.

Tam Boyutta Gör Dysoni yeni Supersonic r’nin esasında tam olarak profesyoneller için tasarlandığını belirtiyor. Üründeki tuş yerleşimleri bile bu durum göz önüne alınarak yapılmış. Dyson'ın diğer saç aletleri gibi bu cihazda da ısıyı izlemek için gömülü bir sıcaklık sensörüyle çalışan cam boncuk termistöre sahip. Ayrıca farklı bir ısıtma mekanizması kullanılıyor. Geleneksel bir saç kurutma makinesinin içerisine bakmışsanız fanı çevreleyen bobinleri görmüşsünüzdür. Supersonic r ile Dyson bunların yerine ızgaraya benzeyen simetrik, istiflenmiş folyolara sahip üç disk kullanıyor. Firmaya göre bu eşit bir ısıtma sağlıyor.

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Supersonic r’yi tamamlayan son değişiklik ise RFID eklentileri. Bunlardan birini taktığınız anda, stile bağlı olarak ısı ve güç ayarları otomatik olarak değişiyor. Kullanıcılar ayrıca bu otomatik ayarları kendi beğenilerine göre ayarlayıp sonraki kullanımlarda da bu ayarları kullanabiliyor.

Dyson Supersonic r fiyatı ne kadar?

Supersonic r, Mart ayından itibaren sadece profesyoneller için 569,99 dolardan satışa sunulacak. Supersonic r, şimdilik sadece profesyonellere yönelik olsa da genellikle bu tip ürünlerin bir süre sonra tüketici versiyonlarının da çıktığını görmeye alışığız.

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