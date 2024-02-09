Son teknoloji Dyson Supersonic r saç kurutma makinesi tanıtıldı

Adından anlaşılacağı üzere Supersonic r, “r” şeklinde bir saç kurutma makinesi. Firmaya göre bu tasarım profesyonellerin daha rahat bir şekilde ürünü kullanabilmeleri için yapılmış. Dyson ayrıca orijinal Supersonic ile karşılaştırıldığında, r modelinin yüzde 30 daha küçük, yüzde 20 daha hafif olduğunu ve sadece 325g ağırlığında olduğunu söylüyor.
Supersonic r’yi tamamlayan son değişiklik ise RFID eklentileri. Bunlardan birini taktığınız anda, stile bağlı olarak ısı ve güç ayarları otomatik olarak değişiyor. Kullanıcılar ayrıca bu otomatik ayarları kendi beğenilerine göre ayarlayıp sonraki kullanımlarda da bu ayarları kullanabiliyor.
Dyson Supersonic r fiyatı ne kadar?
Supersonic r, Mart ayından itibaren sadece profesyoneller için 569,99 dolardan satışa sunulacak. Supersonic r, şimdilik sadece profesyonellere yönelik olsa da genellikle bu tip ürünlerin bir süre sonra tüketici versiyonlarının da çıktığını görmeye alışığız.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.