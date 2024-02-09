Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Son teknoloji Dyson Supersonic r saç kurutma makinesi tanıtıldı

    Dyson'ın yeni yüksek teknolojili saç kurutma makinesi profesyoneller için duyuruldu. Etkinlik kapsamında Dyson, Supersonic r saç kurutma makinesi kullanıcıların beğenisine sundu.
    Son teknoloji Dyson Supersonic r saç kurutma makinesi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Dyson'ın ürünlerine hakim olanlar Supersonic saç kurutma makinesinin aslında uzunca bir süredir piyasada olduğunu hatırlayacaktır. Bu cihaz 2016’da çıktığından bu yana çok fazla değişiklik yaşamadı. Ancak New York Moda Haftası kapsamında Dyson, profesyonel stilistler için daha küçük, daha hafif ve ısıyı otomatik olarak ayarlayan akıllı RFID eklentilerine sahip Supersonic r modelini tanıttı.

    Dyson Supersonic r tanıtıldı

    Adından anlaşılacağı üzere Supersonic r, “r” şeklinde bir saç kurutma makinesi. Firmaya göre bu tasarım profesyonellerin daha rahat bir şekilde ürünü kullanabilmeleri için yapılmış. Dyson ayrıca orijinal Supersonic ile karşılaştırıldığında, r modelinin yüzde 30 daha küçük, yüzde 20 daha hafif olduğunu ve sadece 325g ağırlığında olduğunu söylüyor.

    Son teknoloji Dyson Supersonic r saç kurutma makinesi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Dysoni yeni Supersonic r’nin esasında tam olarak profesyoneller için tasarlandığını belirtiyor. Üründeki tuş yerleşimleri bile bu durum göz önüne alınarak yapılmış. Dyson'ın diğer saç aletleri gibi bu cihazda da ısıyı izlemek için gömülü bir sıcaklık sensörüyle çalışan cam boncuk termistöre sahip. Ayrıca farklı bir ısıtma mekanizması kullanılıyor. Geleneksel bir saç kurutma makinesinin içerisine bakmışsanız fanı çevreleyen bobinleri görmüşsünüzdür. Supersonic r ile Dyson bunların yerine ızgaraya benzeyen simetrik, istiflenmiş folyolara sahip üç disk kullanıyor. Firmaya göre bu eşit bir ısıtma sağlıyor.

    Supersonic r’yi tamamlayan son değişiklik ise RFID eklentileri. Bunlardan birini taktığınız anda, stile bağlı olarak ısı ve güç ayarları otomatik olarak değişiyor. Kullanıcılar ayrıca bu otomatik ayarları kendi beğenilerine göre ayarlayıp sonraki kullanımlarda da bu ayarları kullanabiliyor.

    Dyson Supersonic r fiyatı ne kadar?

    Supersonic r, Mart ayından itibaren sadece profesyoneller için 569,99 dolardan satışa sunulacak. Supersonic r, şimdilik sadece profesyonellere yönelik olsa da genellikle bu tip ürünlerin bir süre sonra tüketici versiyonlarının da çıktığını görmeye alışığız.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    darkest dungeon türkçe yama telefonun ip adresi ile yer tespiti kısa cevap veren kıza nasıl davranmalı yan komşudan gelen sesler nasıl engellenir arçelik tv alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 240 G9 6Q8L7ES
    HP 240 G9 6Q8L7ES
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız