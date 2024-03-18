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    Dyson'ın en akıllı saç kurutma makinesi Supersonic Nural tanıtıldı

    Dyson, şimdiye kadarki en akıllı saç kurutma makinesi olan Supersonic Nural’ı tanıttı. Eylül 2024’te Türkiye’ye gelecek olan Dyson Supersonic Nural üstün özelliklerle dikkat çekiyor.
    Dyson, en akıllı saç kurutma makinesi Supersonic Nural’ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Artık akıllı hale gelen ürünler listesine saç kurutma makinelerini de eklemenin zamanı gelmiş gibi görünüyor. Dyson, bugün, saç derinizi korumak için akıllı sensörlere sahip yeni saç kurutma makinesi Dyson Supersonic Nural'ı tanıttı. Akıllı saç kurutma makinesi, cihaz başınıza yaklaştıkça ısı ve hava akışını azaltmak için sensörler kullanan yeni saç derisi koruma modu ile donatılmış durumda.

    Dyson Supersonic Nural tanıtıldı

    Dyson'ın en yeni şekillendirme teknolojisi Nural, akıllı sensörleri kullanan, başınıza yaklaştıkça ısıyı ve hava akımını otomatik olarak azaltan ve saç derinizi hasardan korumaya yardımcı olan yeni bir saç derisi koruma modu ile geliyor. Bu modda, cihaz başa yaklaştıkça, ısı otomatik olarak 55 santigrat dereceye düşürülüyor; Dyson, bunun saç derisi konforu ve kurutma hızı için optimum sıcaklık olduğunu söylüyor. Zaman ayarlı hareket sensörü, makine ile saçınız arasındaki mesafeyi ölçmek için görünmez bir kızılötesi ışın yansıtarak bunu sağlıyor. Dolayısıyla ister yakın ister uzak olsun cihaz saçınıza aynı ısıyı iletiyor.

    Dyson, en akıllı saç kurutma makinesi Supersonic Nural’ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Cihaz saç derisi koruma modundayken, kapsül aydınlatması ısı ayarını göstermek için renk değiştiriyor. LED ışık rengi, makinenin başınızdan uzaklığına bağlı olarak otomatik olarak soğuk mavi veya sarı (düşük ısı), turuncu (orta ısı) ve kırmızı (yüksek ısı) arasında değişiyor.

    Dyson Supersonic Nural’ın bir diğer önemli özelliği ise cihaz yere bırakıldığında 'duraklatma' yeteneği. Hareketi algılayan bir ivme ölçere sahip olan cihaz, şekillendirme işlemleri arasında iken ısıtıcıyı otomatik olarak devre dışı bırakarak hava akışını ve gürültüyü azaltıyor. Bununla birlikte Supersonic Nural, tüm saç tiplerine hitap eden yeni manyetik aparatlarla birlikte geliyor. Saç kurutma makinesi aynı zamanda hangi ek parçaların alete yerleştirildiğini de biliyor, böylece ayarları kullanıcının şekillendirme tercihlerine göre otomatik olarak değiştirebiliyor

    Dyson, en akıllı saç kurutma makinesi Supersonic Nural’ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Bu arada bu aparatlardan birisi de Dyson'ın dalgalı ve kıvırcık saçları daha iyi şekillendirmek umuduyla tamamen yeniden tasarladığı difüzörü. Dalga+Bukle difüzörü dalgalar, bukleler ve kıvırcık stiller için tasarlanmış durumda. Dome modunda, başlığın büyük kubbe şekli, daha pürüzsüz, uzun dalgalar için hava akımını saç derisinden uzaklaştırıyor ve uçları yuvarlatıyor. Difüz modunda, sivri uçlu başlık, belirgin, hacimli bukleler ve dalgalar için havayı saç köklerinin derinliklerine yönlendiriyor.

    Dyson Supersonic Nural'ın fiyatı ne kadar?

    Dyson Supersonic Nural'ın perakende satışı 749 Avustralya doları olarak açıklandı. Cihaz, 8 Nisan Pazartesi gününden itibaren sadece Dyson sahiplerine online olarak satın alınabilecek. 11 Nisan Perşembe gününden itibaren herkes Dyson online'dan ve Dyson mağazalarından ürüne erişebilecek. Türkiye tarafında ise tarihler farklı. Yapılan açıklamaya göre Dyson Supersonic Nural, Türkiye’de Eylül 2024 itibariyle kutu içinde 5 başlıkla birlikte satışa çıkacak. Ürünün Türkiye fiyatı şimdilik belirsiz.

    Kaynakça https://www.elle.com.au/beauty/dyson-supersonic-nural-hair-dryer-new-release/ https://www.dyson.com.tr/ https://www.dyson.com.au/products/hair-care/hair-dryers/dyson-supersonic-nural
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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