Dyson'ın en akıllı saç kurutma makinesi Supersonic Nural tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Artık akıllı hale gelen ürünler listesine saç kurutma makinelerini de eklemenin zamanı gelmiş gibi görünüyor. Dyson, bugün, saç derinizi korumak için akıllı sensörlere sahip yeni saç kurutma makinesi Dyson Supersonic Nural'ı tanıttı. Akıllı saç kurutma makinesi, cihaz başınıza yaklaştıkça ısı ve hava akışını azaltmak için sensörler kullanan yeni saç derisi koruma modu ile donatılmış durumda.

Dyson Supersonic Nural tanıtıldı

Dyson'ın en yeni şekillendirme teknolojisi Nural, akıllı sensörleri kullanan, başınıza yaklaştıkça ısıyı ve hava akımını otomatik olarak azaltan ve saç derinizi hasardan korumaya yardımcı olan yeni bir saç derisi koruma modu ile geliyor. Bu modda, cihaz başa yaklaştıkça, ısı otomatik olarak 55 santigrat dereceye düşürülüyor; Dyson, bunun saç derisi konforu ve kurutma hızı için optimum sıcaklık olduğunu söylüyor. Zaman ayarlı hareket sensörü, makine ile saçınız arasındaki mesafeyi ölçmek için görünmez bir kızılötesi ışın yansıtarak bunu sağlıyor. Dolayısıyla ister yakın ister uzak olsun cihaz saçınıza aynı ısıyı iletiyor.

Tam Boyutta Gör Cihaz saç derisi koruma modundayken, kapsül aydınlatması ısı ayarını göstermek için renk değiştiriyor. LED ışık rengi, makinenin başınızdan uzaklığına bağlı olarak otomatik olarak soğuk mavi veya sarı (düşük ısı), turuncu (orta ısı) ve kırmızı (yüksek ısı) arasında değişiyor.

Xiaomi Smart Camera C500 Pro satışta: İşte özellikleri ve fiyatı 5 sa. önce eklendi

Dyson Supersonic Nural’ın bir diğer önemli özelliği ise cihaz yere bırakıldığında 'duraklatma' yeteneği. Hareketi algılayan bir ivme ölçere sahip olan cihaz, şekillendirme işlemleri arasında iken ısıtıcıyı otomatik olarak devre dışı bırakarak hava akışını ve gürültüyü azaltıyor. Bununla birlikte Supersonic Nural, tüm saç tiplerine hitap eden yeni manyetik aparatlarla birlikte geliyor. Saç kurutma makinesi aynı zamanda hangi ek parçaların alete yerleştirildiğini de biliyor, böylece ayarları kullanıcının şekillendirme tercihlerine göre otomatik olarak değiştirebiliyor.

Tam Boyutta Gör Bu arada bu aparatlardan birisi de Dyson'ın dalgalı ve kıvırcık saçları daha iyi şekillendirmek umuduyla tamamen yeniden tasarladığı difüzörü. Dalga+Bukle difüzörü dalgalar, bukleler ve kıvırcık stiller için tasarlanmış durumda. Dome modunda, başlığın büyük kubbe şekli, daha pürüzsüz, uzun dalgalar için hava akımını saç derisinden uzaklaştırıyor ve uçları yuvarlatıyor. Difüz modunda, sivri uçlu başlık, belirgin, hacimli bukleler ve dalgalar için havayı saç köklerinin derinliklerine yönlendiriyor.

Dyson Supersonic Nural'ın fiyatı ne kadar?

Dyson Supersonic Nural'ın perakende satışı 749 Avustralya doları olarak açıklandı. Cihaz, 8 Nisan Pazartesi gününden itibaren sadece Dyson sahiplerine online olarak satın alınabilecek. 11 Nisan Perşembe gününden itibaren herkes Dyson online'dan ve Dyson mağazalarından ürüne erişebilecek. Türkiye tarafında ise tarihler farklı. Yapılan açıklamaya göre Dyson Supersonic Nural, Türkiye’de Eylül 2024 itibariyle kutu içinde 5 başlıkla birlikte satışa çıkacak. Ürünün Türkiye fiyatı şimdilik belirsiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.