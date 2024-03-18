Dyson'ın en akıllı saç kurutma makinesi Supersonic Nural tanıtıldı

Dyson Supersonic Nural tanıtıldı
Dyson'ın en yeni şekillendirme teknolojisi Nural, akıllı sensörleri kullanan, başınıza yaklaştıkça ısıyı ve hava akımını otomatik olarak azaltan ve saç derinizi hasardan korumaya yardımcı olan yeni bir saç derisi koruma modu ile geliyor. Bu modda, cihaz başa yaklaştıkça, ısı otomatik olarak 55 santigrat dereceye düşürülüyor; Dyson, bunun saç derisi konforu ve kurutma hızı için optimum sıcaklık olduğunu söylüyor. Zaman ayarlı hareket sensörü, makine ile saçınız arasındaki mesafeyi ölçmek için görünmez bir kızılötesi ışın yansıtarak bunu sağlıyor. Dolayısıyla ister yakın ister uzak olsun cihaz saçınıza aynı ısıyı iletiyor.
Dyson Supersonic Nural’ın bir diğer önemli özelliği ise cihaz yere bırakıldığında 'duraklatma' yeteneği. Hareketi algılayan bir ivme ölçere sahip olan cihaz, şekillendirme işlemleri arasında iken ısıtıcıyı otomatik olarak devre dışı bırakarak hava akışını ve gürültüyü azaltıyor. Bununla birlikte Supersonic Nural, tüm saç tiplerine hitap eden yeni manyetik aparatlarla birlikte geliyor. Saç kurutma makinesi aynı zamanda hangi ek parçaların alete yerleştirildiğini de biliyor, böylece ayarları kullanıcının şekillendirme tercihlerine göre otomatik olarak değiştirebiliyor.
Dyson Supersonic Nural'ın fiyatı ne kadar?
Dyson Supersonic Nural'ın perakende satışı 749 Avustralya doları olarak açıklandı. Cihaz, 8 Nisan Pazartesi gününden itibaren sadece Dyson sahiplerine online olarak satın alınabilecek. 11 Nisan Perşembe gününden itibaren herkes Dyson online'dan ve Dyson mağazalarından ürüne erişebilecek. Türkiye tarafında ise tarihler farklı. Yapılan açıklamaya göre Dyson Supersonic Nural, Türkiye’de Eylül 2024 itibariyle kutu içinde 5 başlıkla birlikte satışa çıkacak. Ürünün Türkiye fiyatı şimdilik belirsiz.Kaynakça https://www.elle.com.au/beauty/dyson-supersonic-nural-hair-dryer-new-release/ https://www.dyson.com.tr/ https://www.dyson.com.au/products/hair-care/hair-dryers/dyson-supersonic-nural Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.