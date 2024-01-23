Düdüklü tencere tavsiyesi isteyenlere en iyi düdüklü tencereler (2024)

- En İyi Düdüklü Tencereler 💯
- 1️⃣ Fissler Vitaquick Green Düdüklü Tencere
- 2️⃣ Karaca Marsilya Düdüklü Tencere
- 3️⃣ Tefal P44107 Clipso+ Precision Düdüklü Tencere
- 4️⃣ Emsan Montana Düdüklü Tencere Seti
- 5️⃣ Korkmaz Turbo 7.0 lt Düdüklü Tencere
- 6️⃣ Schafer Compact Düdüklü Tencere Seti
- 7️⃣ Fissler Vitavit Premium Düdüklü Tencere
- 8️⃣ Emsan Burcu Paslanmaz Çelik Düdüklü Tencere
- 9️⃣ Taç Baby Düdüklü Tencere
- 🔟 Karaca Perfect Gray 4-6 L Düdüklü Tencere Seti
- Düdüklü tencere nasıl seçilmeli 🧐
- Yorumlar
Günümüzün en iyi düdüklü tencereleri çok yönlü ve kolay kullanımlı olmakla birlikte güvenlik özellikleriyle dolu ve harika yemekleri her zamankinden daha hızlı ve kolay bir şekilde hazırlamanıza yardımcı oluyorlar. Kalabalık aileler veya bütün geceyi mutfakta geçirmek zorunda kalmadan misafirlerini ağırlamak isteyenler için mükemmel olan düdüklü tencereler, bakliyatlar, et ve tavuk, sebze gibi pişmesi uzun süren yiyecekleri kısa sürede hazırlamak için mükemmel. Pişirme süresini kısalttığından enerji tasarrufu da sağlıyor. Peki, hangi düdüklü tencere daha iyi? Patlamayan en iyi düdüklü tencere modellerini arıyorsanız, düdüklü tencere önerileri listemize bakabilirsiniz.
|Marka/Model 🍲
|Fiyat 🏷️
|Fissler Vitaquick Green Düdüklü Tencere
|14.029 TL
|Karaca Marsilya Düdüklü Tencere
|1.799 TL
|Tefal P44107 Clipso+ Precision Düdüklü Tencere
|9.129 TL
|Emsan Montana İndüksiyon Tabanlı Düdüklü Tencere Seti
|2.199 TL
|Korkmaz Turbo 7.0 lt Düdüklü Tencere
|2.590 TL
|Schafer Compact Düdüklü Tencere Seti
|2.295 TL
|Fissler Vitavit Premium Düdüklü Tencere
|13.899 TL
|Emsan Burcu Paslanmaz Çelik Düdüklü Tencere
|1.238 TL
|Taç Baby Düdüklü Tencere
|2.295 TL
|Karaca Perfect Gray 4-6 L Düdüklü Tencere Seti
|2.799 TL
|Fissler Bluepoint Düdüklü Tencere
|29.999 TL
Tekli ve düdüklü tencere seti yorumları dikkate alınarak, en iyi düdüklü tencere markaları sıralamasında Fissler, Karaca, Tefal ve Emsan geliyor. 2024'te satın alınabilecek düdüklü tencere tavsiyesi Fissler Bluepoint, Emsan Montana ve Kara Marsilya olarak sıralanabilir.
1️⃣ Fissler Vitaquick Green Düdüklü Tencere
- Hacim: 4.5 litre
- Gövde tipi: Konik
- Malzeme: Yüksek kaliteli çelik
- Renk: Paslanmaz çelik/Gümüş
- Kulp malzemesi: Plastik
- Diğer: Basınç ve Kilitleme göstergesi, Enerji tasarruflu taban
Fissler Vitaquick Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bu markanın hem evde hem de yazlıkta birkaç çeşidini kullanıyorum. Düdüklü tencere korkusunu yendiğim marka. Yazlıkta hem 6 litre hem de 3,5 litrelik seti vardı, çok kullanışlı oluyordu. İstanbul’da da evimde 6 litrelik vardı. Az yapacağım yemekler için aldım. Bu modelin çeliği diğerlerinden daha da parlak, çok güzel. Şu an hiçbir kusur yok, ayna gibi.
✍🏻 Buzluktan çıkardığım taze barbunyayı 7 dakikada çatalla ezilir kıvama getirdi. Nasıl süre azalığı anlatamam; vaktim çocuklarıma kalıyor, çok memnun kaldım. 35 yaşındayım ve hayatımda korkudan hiç düdüklü kullanmayan biri olarak mükemmel bir şey, çok çok memnun kaldım.
2️⃣ Karaca Marsilya Düdüklü Tencere
- Hacim: 7 litre
- Malzeme: Çelik
- Boyut: 22 cm
- İndüksiyon kullanımı: Var
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir
Karaca Marsilya Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Pişirme performansı gercekten çok iyi; ıslatılmış nohut ve fasulyeyi 20-25 dk içinde pişirdi. Kemikli eti de harika pişirdi. Çeliği çok iyi, yıkarken zorlanmıyorsunuz. Kapağını açmak ve kapatmak da zorlamıyor. Açarken havasını aldırmanız gerekiyor.
✍🏻 Nohut ve barbunya haşladım. Yanında gelen kitapçıkta ürünleri hangi durumda yaklaşık kaç dakikada hazırlayacağınıza dair bilgiler yer alıyor. Ürünün kullanımı ile ilgili markanın kendi YouTube kanalında bilgiler de var. İki deneyimde de çok memnun kaldım. Sessiz olduğu için de memnun kalacağınız bir ürün.
3️⃣ Tefal P44107 Clipso+ Precision Düdüklü Tencere
- Hacim: 8 litre
- Kaplama: Paslanmaz çelik
- Taban: İndüksiyon
- Saat göstergesi var
- İndüksiyon uyumu var
- Ölçü: Genişlik (30), Derinlik (39)
- Tek elle kolayca açma ve kapama
- 2 farklı pişirme programı
- Uzun ömürlü
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir
Tefal P44107 Clipso+ Precision Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Canım tencerem, çok memnunum. Yaklaşık on gündür memnuniyetle kullanıyorum. 15 dakikada pırasa, yarım saatte yahni hazır. Bir de ev buram buram yemek kokmuyor; bu hiç söylenmemiş, ondan da çok memnunum. Çünkü evim Amerikan mutfak. Kısacası, bütçe varsa ve zaman sizin için de önemliyse kesinlikle alın.
✍🏻 Daha öncesinde 4.5 lt olanını kullanıyordum. Çeyizim için 6 litre olanını aldım. Boyut olarak genişliği aynı sadece 6 lt biraz daha uzun, ikisinin de kapağı birbirine oluyor. 4.5 lt olanı 7 senedir kullanıyorum hiçbir sorun yaşamadım. Sesli uyarı sistemi çok büyük kolaylık sağlıyor.
4️⃣ Emsan Montana Düdüklü Tencere Seti
- Hacim: 4 + 6 lt
- Malzeme: 18/10 paslanmaz çelik
- Değiştirilebilir kapak
- Pişirme programları
- Geliştirilmiş taban sistemiyle eşit ısı dağılımı
- Yanmayan ve ısınmayan bakalit yan saplar
- İndüksiyon dahil tüm ocaklarda kullanıma uygun taban
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir
Emsan Montana Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün gerçekten çok güzel. Yorumlara bakarak çok korkmuştum ama mükemmel çıktı. Kapatırken kapağına bastırarak kapatın, kaynayınca da ocağı kısın. Mesela 20 dakikada nohut lokum gibi oldu. Talimatlara göre kullanırsanız kesinlikle mükemmel. Su falan da akıtmıyor.
✍🏻 Çok güzel, çok beğendim. Tencere ağırlığı ideal boyutta, kalın bir tabana sahip. Bu da büyük bir artıya sahip olması demek. Pişirme hızı yeterli zaman diliminde. 2 boy olması çok kullanışlı. Ben beğendim, kesinlikle tavsiye ederim.
5️⃣ Korkmaz Turbo 7.0 lt Düdüklü Tencere
- Hacim: 7 lt
- Malzeme: 18/10 Cr-Ni paslanmaz çelik
- Özenle polisajlanmış uzun ömürlü hijyenik yüzeyler
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir
Korkmaz Turbo Düdüklü Tencere Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 İdeal bir boy; ne büyük ne küçük. Kullandık, pişirmesi de güzel. Üç çeşit emniyet sibobu var, basınç varken açılmaması icin bir de emniyet kilidi var. Tavuğu 10 dakikada, nohutu bir gece ıslamalı 25 dakikada pişirdi. Belki 20 dakikada da pişerdi bilemeyiz, ilk kullanıma göre yazdım. Temiz ürün göndermişler, herhangi bir ezik, darbe yoktu. Teşekkürler.
✍🏻 7 lt olanından aldık. Oldukça kaliteli bir kromu var; şık duruyor, kesinlikle kaba değil. 4 ya da 5 kişilik aileler için yeterli. Daha küçüğü bir işe yaramaz. Emniyetli bir düdüklü tencere, korkacak bir durum yok. Gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.
6️⃣ Schafer Compact Düdüklü Tencere Seti
- Hacim: 4 ve 6.5 lt
- Malzeme: 18/10 krom nikel paslanmaz çelik
- Ergonomik bakalit kulplar
- İki tencereyle de uyumlu kapaklar
- Kapsül taban
Schafer Compact Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Fissler kullanan birisi olarak, büyük düdüklüyü bu markadan tercih ettim. Tefal vs hepsi hava, bu düdüklü tencere efsane; çok kısa sürede pişiriyor.
✍🏻 İlk defa bu tarz bi düdüklü kullanıyoruz. Ürün çok güzel. Kuşbaşı eti 20 dakikada gayet iyi pişirdi. Yemeklerin pişme süresi azaldı fakat lezzeti arttı. Almak isteyenler tereddüt etmesin. Kişi sayısı azken küçük olan, fazla iken büyük olan kullanılır. Normal tencere olarak da kullanılabiliyor.
7️⃣ Fissler Vitavit Premium Düdüklü Tencere
- Hacim: 6 lt
- Malzeme: Yüksek kaliteli çelik
- Kapak yerleştirme yardımı ve kilitleme göstergesi
- Optimum ısı dağılımı için özel enerji tasarruflu taban
- Üç pişirme ayarı
- Sap üzerinde basınç düşürme fonksiyonu
- Trafik ışığı sistemli pişirme vanası
- Sıvıların kolay ölçümü için L cinsinden ölçüm işaretleri
- Az yağla kızartma sağlayan Novogrill kızartma yüzeyi
- Parmak korumalı ergonomik güvenlik sapı
Fissler Vitavit Premium Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Fisslerin en üst modeli. Ürünü anlatmaya gerek yok, inanılmaz kaliteli ağır sağlam, Fissler kalitesi zaten malum. Daha önce farklı bir markadan hiç de ucuz sayılmayacak bir fiyata aldığım düdüklüm akıtma yaptı, ayrıca et ve tavuğu sert pişiriyordu, hiç memnun kalmamıştım. Fissler’ı tavsiye üzerine aldım.
✍🏻 Ben böyle bir bir şey görmedim. Susuz dana etini 20 dakikada pişirdi. Kuru fasulye kısa sürede ve lezzetli oldu. Elimden düşmeyeceği kesin. Keşke daha önce alsaydım diyenlerdenim. Eski düdüklü tenceremin normal tencereden farkı olmadığını anladım. İmkanı olan herkesin mutfağında olması şart.
8️⃣ Emsan Burcu Paslanmaz Çelik Düdüklü Tencere
- Hacim: 4 lt
- Malzeme: 18/10 crNi paslanmaz çelik
- Çift kademeli pişirme basıncı ayarı
- Güçlü emniyet sistemi ile güvenli kullanım
- İndüksiyon kullanımı var
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir
Emsan Burcu Düdüklü Tencere Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Harika bir ürün. Küçük bir düdüklü arıyordum, aradığım tam da buymuş. Hemen denedim, yemeğimi harika pişirdi. Kolay kullanımlı ve 3-4 kişilik aileler için ideal.
✍🏻 Küçük bir düdüklü, istediğimiz buydu. Basınç valfleri doğru çalışıyor, denedik problemsiz. Merak edenler için, 20cm tencere kapağı büyük, 18 cm tencere kapağı küçük geliyor. Ölçüsü özel 19 cm.
9️⃣ Taç Baby Düdüklü Tencere
- Hacim: 2.5 lt ve 3.5 lt
- Materyal: 18/10 paslanmaz çelik
- İndüksiyon ve diğer ocaklarla uyumlu
- Eşit ısı dağılımı için termik taban
- Birbiriyle tam uyumlu değiştirilebilir kapak
- Bulaşık makinesinde kullanıma uygun
Taç Baby Düdüklü Tencere Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Gayet güzel bir düdüklü tencere. 5-6 defa kullandım ve çok memnun kaldım. Kullanımı ve temizliği kolay. Yemekleri güzelce pişiriyor. Büyük düdüklüden tek farkı küçüklüğü. Aslında görüntüsü küçük ama bayağı da yemek çıkarıyor. Herkese tavsiye ederim.
✍🏻 Ürün 4 kişilik aile için çok ideal. Aldığım günden beri keşke bir tane daha önce alsaydım diyip iç geçiriyorum. Mutfakta benim elim kolum oldu. 7 dakikada pırasa yemeğini pişirip keyif sürmek gibisi yokmuş.
🔟 Karaca Perfect Gray 4-6 L Düdüklü Tencere Seti
- Hacim: 4 lt + 6 lt
- Malzeme: Çelik
- Her iki tencereyle de uyumlu kapaklar
- Zamandan ve enerjiden tasarruf
- Gıdaların vitaminlerini ve lezzetleri koruması için pişirme programları
- Farklı ve ergonomik açma kapama sistemi
- Geliştirilmiş taban sistemi sayesinde eşit ısı dağılımı
- İndüksiyon dahil tüm ocaklarda kullanıma uygun
- Değiştirilebilir kapak sayesinde %70 enerji tasarrufu
Karaca Perfect Gray Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Eski düdüklüme kıyasla o kadar sessiz ki şaşırdım resmen. İlk denemeye rağmen tavuğu lokum gibi pişirdi. Alacaklara tavsiyemdir.
✍🏻 Kesinlikle çok kaliteli ve çok güzel bir kullanım kolaylığı sağlıyor. O kadar pratik ki her gün kullanıyorum. Birden fazla markanın böyle ikili set olarak ürünleri var, çok kararsız kalmıştım. Ancak aldığım için çok memnunum. Kullanım kolaylığı için kılavuzu okumanızı öneririm. Almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim.
2024 en iyi düdüklü tencere tavsiye listemizde geniş hacimli, güvenli, sessiz çalışan modellere yer verdik. Güncel listemizde yer alan düdüklü tencere modellerini Black Friday 2024 döneminde çok daha uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.
Düdüklü tencere nasıl seçilmeli 🧐
- Düdüklü tencere paslanmaz çelik olmalı.
- Avrupa standartların uygunluğu gösteren CE ibaresi olmalı.
- Emniyet mekanizması/kilidi olduğundan emin olun.
- Düdüklünün basınç dayanıklılığı 12-15 PSI arasında olmalı.
- Kapasitesine dikkat edilmeli.
- Farklı pişirme modları olmalı.
En İyi Düdüklü Tencereler Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 223828Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.