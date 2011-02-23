Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ECS yeni tabletlerini CeBIT 2011 Fuarı'nda tanıtacak

8 yıl
6,4b
1
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Önde gelen donanım üreticilerinden ECS, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni tabletlerini CeBIT 2011 Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor. 1-5 Mart tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek etkinlik için farklı kategorilerde çok sayıda yeni ürün hazırlayan ECS, aynı zamanda tablet bilgisayar arenasına gireceği modellerini de tanıtacak.

ElitePad serisi altında tanıtılacak yeni tabletlerden Android işletim sistemli model, Marvell tarafından geliştirilen ARM tabanlı Dove işlemcisinden, Windows 7'li model ise Intel'in tabletler için hazırladığı Oka Trail kod adlı yeni Atom işlemcisinden güç alacak. Her ikisinde de 10.1-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0 ve 3.5G bağlantılarına yer verilecek ve 13.6mm kalınlığında olan 10.1-inç boyutundaki model, 6 saate kadar pil ömrü sunacak.

Aynı zamanda 7-inç boyutunda tablet bilgisayar da hazırlayan ECS, benzer şekilde Android işletim sistemini kullanan 8-inç boyutunda elektronik kitap okuyucusu da tanıtacak. E-Kağıt kapasitif dokunmatik ekran ile gelecek olan yeni elektronik kitap okuyucusunun, WiFi, Bluetooth ve 3G gibi özelliklere sahip olması da bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Python 8 yıl
yeni atom olması iyi allahtan dandik n270 leri dayayıp satmıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Numan 8 yıl
windows 7 li olan güzele benziyor, 6 saat şarj süreside iyiymiş Atom işlemcide. acaba fiyatı ne kadar olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl DH Özel: Killzone 3 ve gelecek Türkçe oyunlar hakkında bütün detaylar 8 yıl TG: Jabra ile ofis ve mobil iletişim teknolojileri üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Haluk Tatar - TÜRKİYE'NİN KURTULUŞU
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim