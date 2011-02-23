ECS yeni tabletlerini CeBIT 2011 Fuarı'nda tanıtacak

Önde gelen donanım üreticilerinden ECS, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni tabletlerini CeBIT 2011 Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor. 1-5 Mart tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek etkinlik için farklı kategorilerde çok sayıda yeni ürün hazırlayan ECS, aynı zamanda tablet bilgisayar arenasına gireceği modellerini de tanıtacak.

ElitePad serisi altında tanıtılacak yeni tabletlerden Android işletim sistemli model, Marvell tarafından geliştirilen ARM tabanlı Dove işlemcisinden, Windows 7'li model ise Intel'in tabletler için hazırladığı Oka Trail kod adlı yeni Atom işlemcisinden güç alacak. Her ikisinde de 10.1-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0 ve 3.5G bağlantılarına yer verilecek ve 13.6mm kalınlığında olan 10.1-inç boyutundaki model, 6 saate kadar pil ömrü sunacak.

Aynı zamanda 7-inç boyutunda tablet bilgisayar da hazırlayan ECS, benzer şekilde Android işletim sistemini kullanan 8-inç boyutunda elektronik kitap okuyucusu da tanıtacak. E-Kağıt kapasitif dokunmatik ekran ile gelecek olan yeni elektronik kitap okuyucusunun, WiFi, Bluetooth ve 3G gibi özelliklere sahip olması da bekleniyor.