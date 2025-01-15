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    Arm, kendi çiplerini geliştirmeyi planlıyor

    Çip firmalarının teknoloji tedarikçisi Arm Holdings, fiyatları artırmayı planlarken aynı zamanda en büyük müşterileriyle rekabet edebilmek için kendi çiplerini tasarlamayı düşünüyor.
    Arm, kendi çiplerini geliştirmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen çip teknolojisi sağlayıcılarından Arm Holdings, sektörde dikkat çekecek bir hamleye hazırlanıyor. Şirket, lisanslama ücretlerini yüzde 300'e varan oranlarda artırmayı planlarken, kendi çiplerini geliştirme stratejisini de masaya yatırdı. Bu hamle, şirketin en büyük müşterileri arasında yer alan Apple, Qualcomm ve Microsoft gibi devlerle doğrudan rekabete girebileceğini gösteriyor.

    Arm, onlarca yıldır akıllı telefonlardan enerji verimli veri merkezi çiplerine kadar geniş bir yelpazede kullanılan teknolojileriyle biliniyor. Şirket, müşterilerine tasarım için lisans sağlıyor ve üretilen her çip üzerinden düşük oranlı bir telif ücreti alıyor. Ancak bu mütevazı iş modeli, SoftBank CEO'su Masayoshi Son ve Arm CEO'su Rene Haas liderliğinde değişime uğrayacak gibi.

    Fiyatları artırma isteği

    Arm, kendi çiplerini geliştirmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Arm, son mali yılda 3,23 milyar dolar gelir elde edebildi. En son mali yılında, Apple'ın tamamı Arm tabanlı çiplerle çalışan donanım ürünlerinden elde ettiği gelir bunun 90 katından daha fazla. Ancak mahkeme belgelerine yansıyan bilgiler, Arm'ın bu durumu değiştirmekte kararlı olduğunu ortaya koyuyor.

    Arm'ın fiyat artırma stratejisi, 2019 yılında başlatılan ve şirket içinde "Picasso" kod adıyla anılan bir proje kapsamında şekillendi. Bu hedefin bir parçası olarak, Arm, müşterilerinin en son Armv9 mimarisiyle tasarlanan çipler için ödediği lisans ücretlerini artırmayı planlıyor ve 1 milyar dolarlık ek gelir üretmeyi hedefliyor. Ancak Apple ve Qualcomm gibi teknoloji devleri, Arm'ın hazır teknolojilerinden faydalanmadan, kendi çiplerini tasarlayabilecek teknik yeterliliğe sahip. Dolayısıyla planlar riskli.

    Kendi çiplerini üretme planı

    Arm'ın agresif stratejisinin en dikkat çeken yönlerinden birisi de şirketin kendi çiplerini geliştirmeyi planlıyor olması. CEO Rene Haas'ın mahkemede sunduğu belgeler ve ifadelere göre, Arm, yalnızca çip tasarım şablonları sunmak yerine, doğrudan çip veya çip modülleri üretmeyi değerlendiriyor.

    Uzmanlar, bu hamlenin Arm'ın mevcut müşterileri için büyük bir endişe kaynağı olabileceğini belirtiyor. Haas, Arm hiçbir zaman çip tasarımı işine girmemiş olsa da, her zaman olası stratejileri değerlendirdiğini söylemişti.

    Arm'ın fiyat politikası ve stratejisi, diğer dev şirketlerle ilişkilerini de etkiliyor. Mahkeme belgelerine göre, SoftBank ve Arm yöneticileri, 2022'de Samsung ile bir araya gelerek Qualcomm'un Arm lisansının 2025'te sona ereceğini ifade etti. Bu durum, Samsung'un Qualcomm ile olan üç yıllık çip tedarik anlaşmasını iki yıla düşürmesine neden oldu.

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    KKM 1 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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