Arm, kendi çiplerini geliştirmeyi planlıyor

Arm, onlarca yıldır akıllı telefonlardan enerji verimli veri merkezi çiplerine kadar geniş bir yelpazede kullanılan teknolojileriyle biliniyor. Şirket, müşterilerine tasarım için lisans sağlıyor ve üretilen her çip üzerinden düşük oranlı bir telif ücreti alıyor. Ancak bu mütevazı iş modeli, SoftBank CEO'su Masayoshi Son ve Arm CEO'su Rene Haas liderliğinde değişime uğrayacak gibi.
Fiyatları artırma isteği
Arm'ın fiyat artırma stratejisi, 2019 yılında başlatılan ve şirket içinde "Picasso" kod adıyla anılan bir proje kapsamında şekillendi. Bu hedefin bir parçası olarak, Arm, müşterilerinin en son Armv9 mimarisiyle tasarlanan çipler için ödediği lisans ücretlerini artırmayı planlıyor ve 1 milyar dolarlık ek gelir üretmeyi hedefliyor. Ancak Apple ve Qualcomm gibi teknoloji devleri, Arm'ın hazır teknolojilerinden faydalanmadan, kendi çiplerini tasarlayabilecek teknik yeterliliğe sahip. Dolayısıyla planlar riskli.
Kendi çiplerini üretme planı
Arm'ın agresif stratejisinin en dikkat çeken yönlerinden birisi de şirketin kendi çiplerini geliştirmeyi planlıyor olması. CEO Rene Haas'ın mahkemede sunduğu belgeler ve ifadelere göre, Arm, yalnızca çip tasarım şablonları sunmak yerine, doğrudan çip veya çip modülleri üretmeyi değerlendiriyor.
Uzmanlar, bu hamlenin Arm'ın mevcut müşterileri için büyük bir endişe kaynağı olabileceğini belirtiyor. Haas, Arm hiçbir zaman çip tasarımı işine girmemiş olsa da, her zaman olası stratejileri değerlendirdiğini söylemişti.
Arm'ın fiyat politikası ve stratejisi, diğer dev şirketlerle ilişkilerini de etkiliyor. Mahkeme belgelerine göre, SoftBank ve Arm yöneticileri, 2022'de Samsung ile bir araya gelerek Qualcomm'un Arm lisansının 2025'te sona ereceğini ifade etti. Bu durum, Samsung'un Qualcomm ile olan üç yıllık çip tedarik anlaşmasını iki yıla düşürmesine neden oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil