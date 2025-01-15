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    Intel, 12. Nesil işlemciler için yolun sonu göründü: İşte modeller

    Intel, 12. Nesil Core mobil CPU'larını sonlandırıyor. Alder Lake U, P, H ve HK serileri 2026 yılında EOL listesine ekleniyor ve üretimi kesiliyor. İşte detaylar...
    Intel, 12. Nesil işlemciler için yolun sonu göründü: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Intel, bildiğiniz gibi her yıl yeni işlemci modelleri piyasaya sürüyor ve buna bağlı olarak bazı modeller de sessiz sedasız üretimden kalkıyor. Şimdi ise CPU devi, 12.nesil Alder Lake mobil işlemciler için benzer bir duyuru paylaştı. Paylaşılan işlemcilerde daha 2 yaşında olanlar var. Gelin listeye hep birlikte göz atalım.

    Intel, 12. Nesil mobil işlemciler için yolun sonu

    Intel tarafından yayımlanan "Product Change Notification" (PCN) belgesine göre Core i3, i5, i7 ve i9 modellerinin yanı sıra birçok Pentium ve Celeron işlemcinin üretimi yakında sona eriyor. Üstelik bunlar arasında P, H ve U varyantları dahil birçok model mevcut. HX serisi ve K serisi işlemcilerin ise henüz listeye eklenmediğini belirtelim. 

    Intel, 12. Nesil işlemciler için yolun sonu göründü: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla bu işlemciler için sipariş alımları Temmuz 2025 itibarıyla sona erecek ve işlemcilerin resmi olarak üretimden kaldırılma tarihi 23 Ocak 2026 olarak belirlendi. Ancak Intel, bu geçiş sürecinin uzun süreceğini ve garanti gibi hizmetlerin devam edeceğini söylüyor. Detaylı listeye hemen yukarıdan göz atabilirsiniz.

    Şirketin bu adımı atmasında yeni nesil Raptor Lake, Lunar Lake ve Arrow Lake gibi mimarilerin etkili olduğunu belirtelim. Keza, Alder Lake'e olan talep, son dönemde büyük oranda yavaşladı. Bu arada, paylaşılan listenin EOL (kullanım ömrü sonu) listesi olmadığını söyleyelim. 

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    KKM 1 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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