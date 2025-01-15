Intel, 12. Nesil işlemciler için yolun sonu göründü: İşte modeller

Intel, 12. Nesil mobil işlemciler için yolun sonu
Intel tarafından yayımlanan "Product Change Notification" (PCN) belgesine göre Core i3, i5, i7 ve i9 modellerinin yanı sıra birçok Pentium ve Celeron işlemcinin üretimi yakında sona eriyor. Üstelik bunlar arasında P, H ve U varyantları dahil birçok model mevcut. HX serisi ve K serisi işlemcilerin ise henüz listeye eklenmediğini belirtelim.
Şirketin bu adımı atmasında yeni nesil Raptor Lake, Lunar Lake ve Arrow Lake gibi mimarilerin etkili olduğunu belirtelim. Keza, Alder Lake'e olan talep, son dönemde büyük oranda yavaşladı. Bu arada, paylaşılan listenin EOL (kullanım ömrü sonu) listesi olmadığını söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil