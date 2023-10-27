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    Intel: Arm tabanlı Windows istemciler "önemsiz"

    Intel CEO'su Pat Gelsinger, Arm tabanlı işlemcilerin x86 mimarisine tehdit olacağı yönündeki iddiaları reddetti. CEO, bu gelişmelerin PC işinde önemsiz role sahip olduklarını söylüyor.
    Intel: Arm tabanlı Windows istemciler 'önemsiz' Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Arm kanadındaki yükseliş her geçen gün daha da artıyor. Öyle ki Qualcomm ve Apple'ın ARM tabanlı yonga setleri, x86 mimarisine rakip haline geldi. Şimdi bu rekabetin ortasında Intel, Arm ve Windows istemciler konusunda sert açıklamalarda bulundu. 

    Arm tabanlı Windows istemciler "önemsiz"

    Perşembe günü yaptığı söyleşide Intel CEO'su Gelsinger, şirketin tüm rekabeti ciddiye aldığını, ''ancak Arm ve Windows istemci alternatifleri söz konusu olduğunda bunların PC işinde oldukça önemsiz rollere sahip olduklarını'' söyledi. Ancak Arm tabanlı çiplerin Intel'in dökümhane işi için büyük bir fırsat olduğunu belirten Gelsinger, "Sanırım tarih burada bize yol gösteriyor. Bunları potansiyel olarak o kadar da önemli görmüyoruz" dedi.

    Intel her ne kadar rakibini küçümsüyor olsa da, 18A sürecini kullanan Arm tabanlı çipler için Nisan ayında yeni bir ortaklığa imza attı. Öyle ki bu iş birliği kapsamında Nesnelerin İnterneti (IoT), veri merkezi, havacılık ve hükümet uygulamaları için Arm tabanlı mobil yonga tasarımlarına odaklanılması bekleniyor. 

    Ayrıca hem Nvidia hem de AMD'nin Arm tasarımlarını temel alan tüketici istemcileri üzerinde çalıştığını belirtelim. Bir diğer üretici Qualcomm ise, yeni tanıtılan Snapdragon X Elite ile pazardaki konumunu güçlendirdi. Öyle ki Qualcomm'dan gelen rakamlar, Intel Core i9-13980HX'e rakip bir performansa işaret ediyor. Üstelik daha iyi bir verimlilik söz konusu.

    Dolayısıyla rekabetin gelecekte büyük oranda kızışacağını söylemek doğru olur. Ayrıca sektör analizleri, Arm'ın PC pazarı payının 2027 yılına kadar yüzde 14'ten yüzde 25'e çıkacağını söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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