Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Arm kanadındaki yükseliş her geçen gün daha da artıyor. Öyle ki Qualcomm ve Apple'ın ARM tabanlı yonga setleri, x86 mimarisine rakip haline geldi. Şimdi bu rekabetin ortasında Intel, Arm ve Windows istemciler konusunda sert açıklamalarda bulundu.

Arm tabanlı Windows istemciler "önemsiz"

Perşembe günü yaptığı söyleşide Intel CEO'su Gelsinger, şirketin tüm rekabeti ciddiye aldığını, ''ancak Arm ve Windows istemci alternatifleri söz konusu olduğunda bunların PC işinde oldukça önemsiz rollere sahip olduklarını'' söyledi. Ancak Arm tabanlı çiplerin Intel'in dökümhane işi için büyük bir fırsat olduğunu belirten Gelsinger, "Sanırım tarih burada bize yol gösteriyor. Bunları potansiyel olarak o kadar da önemli görmüyoruz" dedi.

Intel her ne kadar rakibini küçümsüyor olsa da, 18A sürecini kullanan Arm tabanlı çipler için Nisan ayında yeni bir ortaklığa imza attı. Öyle ki bu iş birliği kapsamında Nesnelerin İnterneti (IoT), veri merkezi, havacılık ve hükümet uygulamaları için Arm tabanlı mobil yonga tasarımlarına odaklanılması bekleniyor.

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Ayrıca hem Nvidia hem de AMD'nin Arm tasarımlarını temel alan tüketici istemcileri üzerinde çalıştığını belirtelim. Bir diğer üretici Qualcomm ise, yeni tanıtılan Snapdragon X Elite ile pazardaki konumunu güçlendirdi. Öyle ki Qualcomm'dan gelen rakamlar, Intel Core i9-13980HX'e rakip bir performansa işaret ediyor. Üstelik daha iyi bir verimlilik söz konusu.

Dolayısıyla rekabetin gelecekte büyük oranda kızışacağını söylemek doğru olur. Ayrıca sektör analizleri, Arm'ın PC pazarı payının 2027 yılına kadar yüzde 14'ten yüzde 25'e çıkacağını söylüyor.

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Intel: Arm tabanlı Windows istemciler "önemsiz"