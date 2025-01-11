Arm, veri merkezi çip üreticisi Ampere'i satın almayı planlıyor

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Tam Boyutta Gör Yarı iletken dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Dünyanın önde gelen çip tasarım şirketlerinden Arm, veri merkezi odaklı yüksek performanslı işlemciler geliştiren Ampere Computing’i satın almayı değerlendirdiği bildiriliyor. Aktarılanlara göre bu amaç altındaki görüşmeler ise şimdilik erken aşamalarda bulunuyor.

Ampere ve Arm ortaklığı mı, yoksa tam satın alma mı?

Ampere Computing, Kaliforniya merkezli bir girişim olarak Arm’ın mimarisi üzerine inşa edilen enerji verimli işlemciler geliştirmesiyle tanınıyor. Oracle’ın yüzde 29’luk hissesine sahip olduğu şirket, 2021 yılında SoftBank’ın önerdiği bir yatırım sırasında 8 milyar dolar olarak fiyatlandırılmıştı. Ancak şu anki piyasa değerinin ne olduğu konusu belirsiz.

Her iki şirket de olası bir satın almanın yanı sıra farklı işbirliği seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor. Öte yandan, Ampere'in başka potansiyel alıcıların ilgisini çekebileceği de konuşulan senaryolar arasında yer alıyor.

Ampere’nin Altra ve Altra Max gibi amiral gemisi ürünleri, bulut hizmet sağlayıcıları tarafından enerji verimliliği ve ölçeklenebilirlik açısından yoğun talep görüyor. Bu işlemciler, Intel ve AMD’nin x86 çiplerine alternatif olarak dikkat çekiyor.

Bununla birlikte Arm, CEO’su Rene Haas liderliğinde geleneksel çip tasarım lisanslama iş modelinin ötesine geçerek veri merkezi pazarında daha fazla yer almak istiyor. Ampere’in satın alınması, Arm’ın bu hedeflerine büyük bir ivme kazandırabilir. Ampere’in mühendis ekibi, çoğunlukla Intel’in sunucu çipi departmanından gelen deneyimli isimlerden oluşuyor. Bu da Arm’ın veri merkezi pazarında rekabet avantajı elde etmesini sağlayabilir.

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Ancak bu hamle, bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Arm’ın, şu anda teknolojisini lisansladığı diğer şirketlerle olan tarafsızlık politikası, Ampere’nin satın alınması durumunda sorgulanabilir hale gelebilir. Ek olarak, SoftBank’ın sahip olduğu Arm, bu tür bir anlaşmada düzenleyici kurumların sıkı incelemesine tabi tutulabilir. Ayrıca Oracle’ın Ampere üzerindeki etkisi de bu görüşmeleri karmaşıklaştıran bir diğer unsur. Teknoloji devi, Ampere’deki hisselerini artırarak şirkette daha fazla kontrol sahibi olma opsiyonuna sahip. Bu durum, Arm ve Ampere arasındaki olası müzakereleri doğrudan etkileyebilir.

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Arm, veri merkezi çip üreticisi Ampere'i satın almayı planlıyor