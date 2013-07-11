E-GÜVEN yayınladığı infografik ile ülkemizdeki e-imza kullanım alışkanlıklarını ortaya koydu

Haber Editörü
Uluslararası araştırma şirketi Ipsos'un elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN için gerçekleştirdiği e-imza kullanım alışkanlıkları araştırmasının sonuçları yayınlandı.
Adından da anlaşılacağı üzere, ülkemizdeki elektronik imza alışkanlıklarını ortaya koyan bu araştırma Türkiye'de e-imza konusunda yapılmış ilk kapsamlı araştırma olma özelliği taşıyor. 320 farklı e-imza kullanıcısının katıldığı araştırma, 12 Nisan - 3 Haziran tarihlerini kapsıyor.
Ülkemizdeki elektronik imza alışkanlıklarını ortaya koyan E-GÜVEN'in yayınladığı infografik ise, şu şekilde:
(İnfografinin tam boyutlu haline galeriden erişebilirsiniz.)
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